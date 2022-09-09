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Бахчисарай и 13 пригородных сел временно останутся без газа - РИА Новости Крым, 09.09.2022
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Бахчисарай и 13 пригородных сел временно останутся без газа
Бахчисарай и 13 пригородных сел временно останутся без газа - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Бахчисарай и 13 пригородных сел временно останутся без газа
В Бахчисарае и 13 населенных пунктах Бахчисарайского района с 20 сентября на несколько дней отключат газоснабжение из-за ремонта газопровода. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T09:42
2022-09-09T09:42
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
бахчисарай
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Бахчисарае и 13 населенных пунктах Бахчисарайского района с 20 сентября на несколько дней отключат газоснабжение из-за ремонта газопровода. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.В зону отключения попадают Бахчисарай, а также села Ароматное, Маловидное, Викторовка, Железнодорожное, Мостовое, Речное, Сирень, Новенькое, Тургеневка, Дачное, Белокаменка, Долинное, Фурмановка."Возобновление подачи газа будет проходить поэтапно, после окончания работ, предварительно с 09:00 23 сентября. Пуск газа планируется завершить 27 сентября до 19:00", - проинформировал мэр Бахчисарая.
https://crimea.ria.ru/20220907/v-krymu-na-dva-goda-zamorozyat-tarify-na-gaz---aksenov-1124432103.html
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жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, бахчисарай, крым
Бахчисарай и 13 пригородных сел временно останутся без газа

Бахчисарай и 13 пригородных сел на несколько дней останутся без газа

09:42 09.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина зажигает конфорку газовой плиты в жилом доме города Симферополь
Женщина зажигает конфорку газовой плиты в жилом доме города Симферополь - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Бахчисарае и 13 населенных пунктах Бахчисарайского района с 20 сентября на несколько дней отключат газоснабжение из-за ремонта газопровода. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.
"Предприятие "Черноморнефтегаз" с 20 сентября по 22 сентября будет производить ремонтные работы на магистральном газопроводе с полной остановкой газораспределительной станции. Таким образом, с 6:00 будет приостановлена подача природного газа в ряде населенных пунктов", - сообщил он.
В зону отключения попадают Бахчисарай, а также села Ароматное, Маловидное, Викторовка, Железнодорожное, Мостовое, Речное, Сирень, Новенькое, Тургеневка, Дачное, Белокаменка, Долинное, Фурмановка.
"Возобновление подачи газа будет проходить поэтапно, после окончания работ, предварительно с 09:00 23 сентября. Пуск газа планируется завершить 27 сентября до 19:00", - проинформировал мэр Бахчисарая.
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