https://crimea.ria.ru/20220909/bakhchisaray-i-13-prigorodnykh-sel-vremenno-ostanutsya-bez-gaza-1124450803.html

Бахчисарай и 13 пригородных сел временно останутся без газа

Бахчисарай и 13 пригородных сел временно останутся без газа - РИА Новости Крым, 09.09.2022

Бахчисарай и 13 пригородных сел временно останутся без газа

В Бахчисарае и 13 населенных пунктах Бахчисарайского района с 20 сентября на несколько дней отключат газоснабжение из-за ремонта газопровода. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T09:42

2022-09-09T09:42

2022-09-09T09:42

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

бахчисарай

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Бахчисарае и 13 населенных пунктах Бахчисарайского района с 20 сентября на несколько дней отключат газоснабжение из-за ремонта газопровода. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.В зону отключения попадают Бахчисарай, а также села Ароматное, Маловидное, Викторовка, Железнодорожное, Мостовое, Речное, Сирень, Новенькое, Тургеневка, Дачное, Белокаменка, Долинное, Фурмановка."Возобновление подачи газа будет проходить поэтапно, после окончания работ, предварительно с 09:00 23 сентября. Пуск газа планируется завершить 27 сентября до 19:00", - проинформировал мэр Бахчисарая.

https://crimea.ria.ru/20220907/v-krymu-na-dva-goda-zamorozyat-tarify-na-gaz---aksenov-1124432103.html

бахчисарай

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, бахчисарай, крым