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Кравцов: учителей и директоров школ Харьковской области вывезли в Россию - РИА Новости Крым, 13.09.2022
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Кравцов: учителей и директоров школ Харьковской области вывезли в Россию
Кравцов: учителей и директоров школ Харьковской области вывезли в Россию - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Кравцов: учителей и директоров школ Харьковской области вывезли в Россию
Педагогов и руководство школ Харьковской области, которые заявили о таком желании, уже эвакуировали на территорию России. Об этом, отвечая на соответствующих... РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T17:47
2022-09-13T17:47
харьковская область
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Педагогов и руководство школ Харьковской области, которые заявили о таком желании, уже эвакуировали на территорию России. Об этом, отвечая на соответствующих вопрос журналистов, во вторник сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.Накануне украинские СМИ и Telegram-каналы опубликовали материалы, согласно которым в Харьковской области якобы были задержаны прибывшие из России учителя. Подчеркивалось, что они будут привлечены к уголовной ответственности, и получат длительные тюремные сроки.Министр просвещения подчеркнул, что подобные заявления не соответствуют действительности. В первую очередь потому, что учителей из России не направляли работать в этот регион. Что касается педагогов из числа местных жителей – им также была оказана всесторонняя поддержка.Министр также заверил, что совместно с региональными властями делает все, чтобы как можно скорее трудоустроить вновь прибывших. В частности, положительный ответ уже получен от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова."Мы делаем все, чтобы уже с сегодняшнего дня учителя приступили к занятиям. Максимальную поддержку будем оказывать и в дальнейшем, никто не останется без внимания", – резюмировал Кравцов.В Следственном комитете пояснили, что украинские военнослужащие задержали учителей, которые вели занятия по российской учебной программе. По данному факту председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.С 1 сентября школы на освобожденных территориях Украины, в Донецкой и Луганской Народных Республиках начали обучение по российским образовательным стандартам, учителя и сотрудники администрации образовательных учреждений прошли переобучение и курсы повышение квалификации в России. Кроме того, учеников и педагогов обеспечили российскими учебниками и пособиями.
https://crimea.ria.ru/20220913/v-khersone-nachalis-pervye-shkolnye-vyplaty-po-10-tysyach-rubley-1124486405.html
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РИА Новости Крым
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харьковская область, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Кравцов: учителей и директоров школ Харьковской области вывезли в Россию

Учителей из Харьковской области эвакуировали в Белгородскую и Ростовскую области

17:47 13.09.2022
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПустой класс
Пустой класс - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Педагогов и руководство школ Харьковской области, которые заявили о таком желании, уже эвакуировали на территорию России. Об этом, отвечая на соответствующих вопрос журналистов, во вторник сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Накануне украинские СМИ и Telegram-каналы опубликовали материалы, согласно которым в Харьковской области якобы были задержаны прибывшие из России учителя. Подчеркивалось, что они будут привлечены к уголовной ответственности, и получат длительные тюремные сроки.
Министр просвещения подчеркнул, что подобные заявления не соответствуют действительности. В первую очередь потому, что учителей из России не направляли работать в этот регион. Что касается педагогов из числа местных жителей – им также была оказана всесторонняя поддержка.
"Все директора школ и учителя, которые изъявили желание покинуть Харьковскую область, получили такую возможность. Сегодня они уже находятся в Белгородской, Ростовской областях и Краснодарском крае", – сообщил Кравцов.
Министр также заверил, что совместно с региональными властями делает все, чтобы как можно скорее трудоустроить вновь прибывших. В частности, положительный ответ уже получен от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
"Мы делаем все, чтобы уже с сегодняшнего дня учителя приступили к занятиям. Максимальную поддержку будем оказывать и в дальнейшем, никто не останется без внимания", – резюмировал Кравцов.
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В Следственном комитете пояснили, что украинские военнослужащие задержали учителей, которые вели занятия по российской учебной программе. По данному факту председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
С 1 сентября школы на освобожденных территориях Украины, в Донецкой и Луганской Народных Республиках начали обучение по российским образовательным стандартам, учителя и сотрудники администрации образовательных учреждений прошли переобучение и курсы повышение квалификации в России. Кроме того, учеников и педагогов обеспечили российскими учебниками и пособиями.
Харьковская областьАлександр БастрыкинСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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