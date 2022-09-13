https://crimea.ria.ru/20220913/kravtsov-uchiteley-i-direktorov-shkol-kharkovskoy-oblasti-vyvezli-v-rossiyu-1124494286.html
Кравцов: учителей и директоров школ Харьковской области вывезли в Россию
Кравцов: учителей и директоров школ Харьковской области вывезли в Россию - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Кравцов: учителей и директоров школ Харьковской области вывезли в Россию
Педагогов и руководство школ Харьковской области, которые заявили о таком желании, уже эвакуировали на территорию России. Об этом, отвечая на соответствующих... РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T17:47
2022-09-13T17:47
2022-09-13T17:47
харьковская область
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Педагогов и руководство школ Харьковской области, которые заявили о таком желании, уже эвакуировали на территорию России. Об этом, отвечая на соответствующих вопрос журналистов, во вторник сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.Накануне украинские СМИ и Telegram-каналы опубликовали материалы, согласно которым в Харьковской области якобы были задержаны прибывшие из России учителя. Подчеркивалось, что они будут привлечены к уголовной ответственности, и получат длительные тюремные сроки.Министр просвещения подчеркнул, что подобные заявления не соответствуют действительности. В первую очередь потому, что учителей из России не направляли работать в этот регион. Что касается педагогов из числа местных жителей – им также была оказана всесторонняя поддержка.Министр также заверил, что совместно с региональными властями делает все, чтобы как можно скорее трудоустроить вновь прибывших. В частности, положительный ответ уже получен от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова."Мы делаем все, чтобы уже с сегодняшнего дня учителя приступили к занятиям. Максимальную поддержку будем оказывать и в дальнейшем, никто не останется без внимания", – резюмировал Кравцов.В Следственном комитете пояснили, что украинские военнослужащие задержали учителей, которые вели занятия по российской учебной программе. По данному факту председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.С 1 сентября школы на освобожденных территориях Украины, в Донецкой и Луганской Народных Республиках начали обучение по российским образовательным стандартам, учителя и сотрудники администрации образовательных учреждений прошли переобучение и курсы повышение квалификации в России. Кроме того, учеников и педагогов обеспечили российскими учебниками и пособиями.
https://crimea.ria.ru/20220913/v-khersone-nachalis-pervye-shkolnye-vyplaty-po-10-tysyach-rubley-1124486405.html
харьковская область
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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харьковская область, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Кравцов: учителей и директоров школ Харьковской области вывезли в Россию
Учителей из Харьковской области эвакуировали в Белгородскую и Ростовскую области
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Педагогов и руководство школ Харьковской области, которые заявили о таком желании, уже эвакуировали на территорию России. Об этом, отвечая на соответствующих вопрос журналистов, во вторник сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Накануне украинские СМИ и Telegram-каналы опубликовали материалы, согласно которым в Харьковской области якобы были задержаны прибывшие из России учителя. Подчеркивалось, что они будут привлечены к уголовной ответственности, и получат длительные тюремные сроки.
Министр просвещения подчеркнул, что подобные заявления не соответствуют действительности. В первую очередь потому, что учителей из России не направляли работать в этот регион. Что касается педагогов из числа местных жителей – им также была оказана всесторонняя поддержка.
"Все директора школ и учителя, которые изъявили желание покинуть Харьковскую область, получили такую возможность. Сегодня они уже находятся в Белгородской, Ростовской областях и Краснодарском крае", – сообщил Кравцов.
Министр также заверил, что совместно с региональными властями делает все, чтобы как можно скорее трудоустроить вновь прибывших. В частности, положительный ответ уже получен от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
"Мы делаем все, чтобы уже с сегодняшнего дня учителя приступили к занятиям. Максимальную поддержку будем оказывать и в дальнейшем, никто не останется без внимания", – резюмировал Кравцов.
В Следственном комитете пояснили, что украинские военнослужащие задержали учителей, которые вели занятия по российской учебной программе. По данному факту председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
С 1 сентября школы на освобожденных территориях Украины, в Донецкой и Луганской Народных Республиках начали обучение по российским образовательным стандартам, учителя и сотрудники администрации образовательных учреждений прошли переобучение и курсы повышение квалификации в России. Кроме того, учеников и педагогов обеспечили российскими учебниками и пособиями.