Еще семь судов с зерном покинули порты Украины
Минобороны Турции: из украинских портов вышли еще семь судов с зерном на экспорт
© AP Photo Nina LyashonokСухогруз Brave Commander выходит из морского порта Южный под Одессой, Украина
© AP Photo Nina Lyashonok
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Еще семь груженых зерном кораблей покинули украинские порты в рамках продуктовой сделки, сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны Турции.
"В рамках отгрузки зерна по состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов отправились еще семь судов с зерном", – цитирует сообщение ведомства информагентство.
9 сентября, 16:30Путин: только 3% зерна с Украины пошло в беднейшие страны
22 июля в Стамбуле глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал два документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять ряд ограничений на экспорт российской продукции. Второй определяет алгоритм вывоза украинских сельхозтоваров из черноморских портов, подконтрольных Украине.
С начала августа в рамках продуктовой сделки из украинских портов вывезли более 700 тысяч тонн зерна, работа по отгрузке продолжается. При этом в России регулярно заявляют о нарушении договоренностей со стороны западных стран. Так, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад игнорирует условия продовольственной сделки и не способствует свободному доступу российских удобрений и зерна на мировые рынки. Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что лишь 3% из всего вывезенного из портов Украины зерна поставлено в беднейшие страны, при этом треть поставок пришлась на страны Евросоюза.