Рейтинг@Mail.ru
Еще семь судов с зерном покинули порты Украины - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220913/esche-sem-sudov-s-zernom-pokinuli-porty-ukrainy-1124487587.html
Еще семь судов с зерном покинули порты Украины
Еще семь судов с зерном покинули порты Украины - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Еще семь судов с зерном покинули порты Украины
Еще семь груженых зерном кораблей покинули украинские порты в рамках продуктовой сделки, сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны Турции. РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T10:43
2022-09-13T10:43
украина
в мире
турция
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0d/1124487567_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_e325e319dfb5e0fc57157e499a6ddf44.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Еще семь груженых зерном кораблей покинули украинские порты в рамках продуктовой сделки, сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны Турции."В рамках отгрузки зерна по состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов отправились еще семь судов с зерном", – цитирует сообщение ведомства информагентство.22 июля в Стамбуле глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал два документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять ряд ограничений на экспорт российской продукции. Второй определяет алгоритм вывоза украинских сельхозтоваров из черноморских портов, подконтрольных Украине.С начала августа в рамках продуктовой сделки из украинских портов вывезли более 700 тысяч тонн зерна, работа по отгрузке продолжается. При этом в России регулярно заявляют о нарушении договоренностей со стороны западных стран. Так, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад игнорирует условия продовольственной сделки и не способствует свободному доступу российских удобрений и зерна на мировые рынки. Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что лишь 3% из всего вывезенного из портов Украины зерна поставлено в беднейшие страны, при этом треть поставок пришлась на страны Евросоюза.
https://crimea.ria.ru/20220909/putin-tolko-3-zerna-s-ukrainy-poshlo-v-bedneyshie-strany-1124458457.html
украина
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0d/1124487567_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_90bc552082dd92139b2af2ae3b6e7e7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, в мире, турция, новости
Еще семь судов с зерном покинули порты Украины

Минобороны Турции: из украинских портов вышли еще семь судов с зерном на экспорт

10:43 13.09.2022
 
© AP Photo Nina LyashonokСухогруз Brave Commander выходит из морского порта Южный под Одессой, Украина
Сухогруз Brave Commander выходит из морского порта Южный под Одессой, Украина - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo Nina Lyashonok
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Еще семь груженых зерном кораблей покинули украинские порты в рамках продуктовой сделки, сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны Турции.
"В рамках отгрузки зерна по состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов отправились еще семь судов с зерном", – цитирует сообщение ведомства информагентство.
Сбор урожая зерновых в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 16:30
Путин: только 3% зерна с Украины пошло в беднейшие страны
22 июля в Стамбуле глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал два документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять ряд ограничений на экспорт российской продукции. Второй определяет алгоритм вывоза украинских сельхозтоваров из черноморских портов, подконтрольных Украине.
С начала августа в рамках продуктовой сделки из украинских портов вывезли более 700 тысяч тонн зерна, работа по отгрузке продолжается. При этом в России регулярно заявляют о нарушении договоренностей со стороны западных стран. Так, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад игнорирует условия продовольственной сделки и не способствует свободному доступу российских удобрений и зерна на мировые рынки. Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что лишь 3% из всего вывезенного из портов Украины зерна поставлено в беднейшие страны, при этом треть поставок пришлась на страны Евросоюза.
 
УкраинаВ миреТурцияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:37Mriya Resort & SPA открывает образовательный проект о гостеприимстве
13:24В Кремле ответили на вопрос о всеобщей мобилизации в России
13:19В центре Симферополя на неделю закрыли участок дороги
13:15Житель Алушты обокрал родную мать в особо крупном размере
13:10ВКС России уничтожили украинский Ми-8 и семь реактивных снарядов
13:03В Севастополе юный пассажир мотоцикла влетел в лобовое стекло авто
12:55Лавров: гибридная война Запада против России – беспрецедентна
12:51Что происходит на запорожском направлении прямо сейчас — власти региона
12:40COVID-19 в РФ — число смертей и госпитализаций растет
12:21Школы и поликлиники Керчи экстренно эвакуируют
12:14На "Тавриде" сгорел грузовик – есть пострадавший
12:00В Крыму врачи спасли проглотившего камень ребенка с инвалидностью
11:38Армения потеряла 49 человек после обострения конфликта с Азербайджаном
11:21Новый обстрел Белгородской области – есть разрушения
11:04Часть Крыма во вторник без воды – адреса и сроки
10:58Разорение ЕС выгодно США – германский аналитик
10:43Еще семь судов с зерном покинули порты Украины
10:35В ДТП с мотоциклом и легковушкой в Судаке пострадали два человека
10:24В Запорожской области обнаружен рекордно большой схрон со снарядами
10:18Теракт в Новой Каховке планировали осуществить по заданию СБУ
Лента новостейМолния