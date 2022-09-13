https://crimea.ria.ru/20220913/esche-sem-sudov-s-zernom-pokinuli-porty-ukrainy-1124487587.html

Еще семь судов с зерном покинули порты Украины

Еще семь судов с зерном покинули порты Украины - РИА Новости Крым, 13.09.2022

Еще семь судов с зерном покинули порты Украины

Еще семь груженых зерном кораблей покинули украинские порты в рамках продуктовой сделки, сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны Турции. РИА Новости Крым, 13.09.2022

2022-09-13T10:43

2022-09-13T10:43

2022-09-13T10:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Еще семь груженых зерном кораблей покинули украинские порты в рамках продуктовой сделки, сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны Турции."В рамках отгрузки зерна по состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов отправились еще семь судов с зерном", – цитирует сообщение ведомства информагентство.22 июля в Стамбуле глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал два документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять ряд ограничений на экспорт российской продукции. Второй определяет алгоритм вывоза украинских сельхозтоваров из черноморских портов, подконтрольных Украине.С начала августа в рамках продуктовой сделки из украинских портов вывезли более 700 тысяч тонн зерна, работа по отгрузке продолжается. При этом в России регулярно заявляют о нарушении договоренностей со стороны западных стран. Так, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад игнорирует условия продовольственной сделки и не способствует свободному доступу российских удобрений и зерна на мировые рынки. Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что лишь 3% из всего вывезенного из портов Украины зерна поставлено в беднейшие страны, при этом треть поставок пришлась на страны Евросоюза.

https://crimea.ria.ru/20220909/putin-tolko-3-zerna-s-ukrainy-poshlo-v-bedneyshie-strany-1124458457.html

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украина, в мире, турция, новости