https://crimea.ria.ru/20220906/zapad-ignoriruet-dogovorennosti-po-prodovolstviyu--lavrov-1124418334.html

Запад игнорирует договоренности по продовольствию – Лавров

Запад игнорирует договоренности по продовольствию – Лавров - РИА Новости Крым, 06.09.2022

Запад игнорирует договоренности по продовольствию – Лавров

Запад игнорирует условия продовольственной сделки и не способствует свободному доступу российских удобрений и зерна на мировые рынки, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T13:53

2022-09-06T13:53

2022-09-06T13:53

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/08/1123479705_0:0:2950:1659_1920x0_80_0_0_0879abb42441d8fad007e508993edc53.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Запад игнорирует условия продовольственной сделки и не способствует свободному доступу российских удобрений и зерна на мировые рынки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.Почему на Западе заговорили о проблеме мирового голода – мнение >>При этом, по его словам, взаимодействие между Москвой и ООН для выполнения всех подписанных в Стамбуле договоренностей продолжается.22 июля в Стамбуле глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал два документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять ряд ограничений на экспорт российской продукции. Второй определяет алгоритм вывоза украинских сельхозтоваров из черноморских портов, подконтрольных Украине.В Москве подчеркнули, что рассчитывают на выполнение Киевом своих обязательств по обеспечению безопасности судов.Первое судно покинуло порт Одессы 1 августа. Сухогруз перевозил 26 тысяч тонн украинской кукурузы, предназначенной для Ливана, и должен был прибыть на место 7 августа. Однако 8 августа посольство Украины в Ливане заявило об отказе заказчика от зерна в связи с просрочкой условий доставки более чем в пять месяцев. После 11 дней в море судно с украинским зерном вернулось в Турцию. По данным минобороны Турции, всего за месяц с момента подписания соглашений из украинских портов вывезли более 700 тысяч тонн зерна.

https://crimea.ria.ru/20220818/prizovite-svoikh-nedoumkov-k-otvetu-medvedev-obratilsya-k-evropeytsam-1124205316.html

https://crimea.ria.ru/20220811/v-mid-usomnilis-v-iskrennosti-tezisov-zapada-o-produktovoy-bezopasnosti-1124133998.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), в мире