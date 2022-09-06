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Запад игнорирует договоренности по продовольствию – Лавров - РИА Новости Крым, 06.09.2022
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Запад игнорирует договоренности по продовольствию – Лавров
Запад игнорирует договоренности по продовольствию – Лавров - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Запад игнорирует договоренности по продовольствию – Лавров
Запад игнорирует условия продовольственной сделки и не способствует свободному доступу российских удобрений и зерна на мировые рынки, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T13:53
2022-09-06T13:53
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Запад игнорирует условия продовольственной сделки и не способствует свободному доступу российских удобрений и зерна на мировые рынки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.Почему на Западе заговорили о проблеме мирового голода – мнение &gt;&gt;При этом, по его словам, взаимодействие между Москвой и ООН для выполнения всех подписанных в Стамбуле договоренностей продолжается.22 июля в Стамбуле глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал два документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять ряд ограничений на экспорт российской продукции. Второй определяет алгоритм вывоза украинских сельхозтоваров из черноморских портов, подконтрольных Украине.В Москве подчеркнули, что рассчитывают на выполнение Киевом своих обязательств по обеспечению безопасности судов.Первое судно покинуло порт Одессы 1 августа. Сухогруз перевозил 26 тысяч тонн украинской кукурузы, предназначенной для Ливана, и должен был прибыть на место 7 августа. Однако 8 августа посольство Украины в Ливане заявило об отказе заказчика от зерна в связи с просрочкой условий доставки более чем в пять месяцев. После 11 дней в море судно с украинским зерном вернулось в Турцию. По данным минобороны Турции, всего за месяц с момента подписания соглашений из украинских портов вывезли более 700 тысяч тонн зерна.
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), в мире
Запад игнорирует договоренности по продовольствию – Лавров

Глава МИД РФ: Запад препятствует поставкам продовольствия из РФ в обход договоренностей

13:53 06.09.2022
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Турцию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Турцию
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Запад игнорирует условия продовольственной сделки и не способствует свободному доступу российских удобрений и зерна на мировые рынки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
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"Наши западные коллеги сейчас не делают того, что нам было обещано по линии генерального секретаря ООН, а именно не принимают решения об исключении логистических санкций, которые препятствуют свободному доступу зерна и удобрений на мировые рынки", – цитирует Лаврова РИА Новости.
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При этом, по его словам, взаимодействие между Москвой и ООН для выполнения всех подписанных в Стамбуле договоренностей продолжается.
22 июля в Стамбуле глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал два документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять ряд ограничений на экспорт российской продукции. Второй определяет алгоритм вывоза украинских сельхозтоваров из черноморских портов, подконтрольных Украине.
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В Москве подчеркнули, что рассчитывают на выполнение Киевом своих обязательств по обеспечению безопасности судов.
Первое судно покинуло порт Одессы 1 августа. Сухогруз перевозил 26 тысяч тонн украинской кукурузы, предназначенной для Ливана, и должен был прибыть на место 7 августа. Однако 8 августа посольство Украины в Ливане заявило об отказе заказчика от зерна в связи с просрочкой условий доставки более чем в пять месяцев. После 11 дней в море судно с украинским зерном вернулось в Турцию. По данным минобороны Турции, всего за месяц с момента подписания соглашений из украинских портов вывезли более 700 тысяч тонн зерна.
 
Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)В мире
 
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