Запад игнорирует договоренности по продовольствию – Лавров
Глава МИД РФ: Запад препятствует поставкам продовольствия из РФ в обход договоренностей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Запад игнорирует условия продовольственной сделки и не способствует свободному доступу российских удобрений и зерна на мировые рынки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
"Наши западные коллеги сейчас не делают того, что нам было обещано по линии генерального секретаря ООН, а именно не принимают решения об исключении логистических санкций, которые препятствуют свободному доступу зерна и удобрений на мировые рынки", – цитирует Лаврова РИА Новости.
При этом, по его словам, взаимодействие между Москвой и ООН для выполнения всех подписанных в Стамбуле договоренностей продолжается.
22 июля в Стамбуле глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал два документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять ряд ограничений на экспорт российской продукции. Второй определяет алгоритм вывоза украинских сельхозтоваров из черноморских портов, подконтрольных Украине.
В Москве подчеркнули, что рассчитывают на выполнение Киевом своих обязательств по обеспечению безопасности судов.
Первое судно покинуло порт Одессы 1 августа. Сухогруз перевозил 26 тысяч тонн украинской кукурузы, предназначенной для Ливана, и должен был прибыть на место 7 августа. Однако 8 августа посольство Украины в Ливане заявило об отказе заказчика от зерна в связи с просрочкой условий доставки более чем в пять месяцев. После 11 дней в море судно с украинским зерном вернулось в Турцию. По данным минобороны Турции, всего за месяц с момента подписания соглашений из украинских портов вывезли более 700 тысяч тонн зерна.