https://crimea.ria.ru/20220822/v-minoborony-turtsii-ozvuchili-obem-vyvezennogo-iz-ukrainy-zerna-1124250645.html

В Минобороны Турции озвучили объем вывезенного из Украины зерна

В Минобороны Турции озвучили объем вывезенного из Украины зерна - РИА Новости Крым, 22.08.2022

В Минобороны Турции озвучили объем вывезенного из Украины зерна

Более 700 тысяч тонн зерна вывезли из украинских портов в рамках продуктовой сделки с начала августа. Об этом со ссылкой на заявление министра национальной... РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T17:00

2022-08-22T17:00

2022-08-22T17:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Более 700 тысяч тонн зерна вывезли из украинских портов в рамках продуктовой сделки с начала августа. Об этом со ссылкой на заявление министра национальной обороны Турции Хулуси Акара сообщает газета Aydınlık.22 июля в Стамбуле глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал два документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять ряд ограничений на экспорт российской продукции. Второй определяет алгоритм вывоза украинских сельхозтоваров из черноморских портов, подконтрольных Украине.В Москве подчеркнули, что рассчитывают на выполнение Киевом своих обязательств по обеспечению безопасности судов.Первое судно покинуло порт Одессы 1 августа. Сухогруз перевозил 26 тысяч тонн украинской кукурузы, предназначенной для Ливана, и должен был прибыть на место 7 августа. Однако 8 августа посольство Украины в Ливане заявило об отказе заказчика от зерна в связи с просрочкой условий доставки более чем в пять месяцев. После 11 дней в море судно с украинским зерном вернулось в Турцию.

https://crimea.ria.ru/20220811/posle-11-dney-v-more-sudno-s-ukrainskim-zernom-vernulos-v-turtsiyu-1124140752.html

https://crimea.ria.ru/20220811/v-mid-usomnilis-v-iskrennosti-tezisov-zapada-o-produktovoy-bezopasnosti-1124133998.html

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украина, турция, в мире, экономика