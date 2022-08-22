В Минобороны Турции озвучили объем вывезенного из Украины зерна
Минобороны Турции: из украинских портов вывезли более 700 тысяч тонн зерна
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Более 700 тысяч тонн зерна вывезли из украинских портов в рамках продуктовой сделки с начала августа. Об этом со ссылкой на заявление министра национальной обороны Турции Хулуси Акара сообщает газета Aydınlık.
"На сегодня объем отправленного из украинских портов зерна составил 721 449 тонн. Процесс продолжается. Надеюсь, в ближайшие дни объем будет увеличен. Мы прилагаем все усилия, чтобы движение грузов не останавливалось и не замедлялось, и чтобы он достигал адресатов как можно быстрее и безопаснее", – цитирует слова министра издание.
11 августа, 18:05После 11 дней в море судно с украинским зерном вернулось в Турцию
22 июля в Стамбуле глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал два документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять ряд ограничений на экспорт российской продукции. Второй определяет алгоритм вывоза украинских сельхозтоваров из черноморских портов, подконтрольных Украине.
В Москве подчеркнули, что рассчитывают на выполнение Киевом своих обязательств по обеспечению безопасности судов.
Первое судно покинуло порт Одессы 1 августа. Сухогруз перевозил 26 тысяч тонн украинской кукурузы, предназначенной для Ливана, и должен был прибыть на место 7 августа. Однако 8 августа посольство Украины в Ливане заявило об отказе заказчика от зерна в связи с просрочкой условий доставки более чем в пять месяцев. После 11 дней в море судно с украинским зерном вернулось в Турцию.