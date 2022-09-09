https://crimea.ria.ru/20220909/putin-tolko-3-zerna-s-ukrainy-poshlo-v-bedneyshie-strany-1124458457.html

Путин: только 3% зерна с Украины пошло в беднейшие страны

Путин: только 3% зерна с Украины пошло в беднейшие страны - РИА Новости Крым, 09.09.2022

Путин: только 3% зерна с Украины пошло в беднейшие страны

Лишь 3% из всего вывезенного из портов Украины зерна поставлено в беднейшие страны мира, при этом треть поставок пришлась на страны Евросоюза, заявил президент... РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T16:30

2022-09-09T16:30

2022-09-09T16:30

владимир путин (политик)

экономика

сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Лишь 3% из всего вывезенного из портов Украины зерна поставлено в беднейшие страны мира, при этом треть поставок пришлась на страны Евросоюза, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин попросил российский МИД учесть эти факты в контактах с партнерами, в том числе из ООН."Мы конечно, не можем влиять на этот процесс, сколько продовольствия идет и куда, но в целом считаем правильным увеличить поставки именно в беднейшие страны. Просил бы наш МИД это учесть", - добавил президент.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), экономика, сельское хозяйство