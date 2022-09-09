https://crimea.ria.ru/20220909/putin-tolko-3-zerna-s-ukrainy-poshlo-v-bedneyshie-strany-1124458457.html
Путин: только 3% зерна с Украины пошло в беднейшие страны
Путин: только 3% зерна с Украины пошло в беднейшие страны - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Путин: только 3% зерна с Украины пошло в беднейшие страны
Лишь 3% из всего вывезенного из портов Украины зерна поставлено в беднейшие страны мира, при этом треть поставок пришлась на страны Евросоюза, заявил президент... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T16:30
2022-09-09T16:30
2022-09-09T16:30
владимир путин (политик)
экономика
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0d/1123831266_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_34fc950cfdb1bb046f2f74e0600640e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Лишь 3% из всего вывезенного из портов Украины зерна поставлено в беднейшие страны мира, при этом треть поставок пришлась на страны Евросоюза, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин попросил российский МИД учесть эти факты в контактах с партнерами, в том числе из ООН."Мы конечно, не можем влиять на этот процесс, сколько продовольствия идет и куда, но в целом считаем правильным увеличить поставки именно в беднейшие страны. Просил бы наш МИД это учесть", - добавил президент.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0d/1123831266_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9d9547a72185616459c75376109b42cd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), экономика, сельское хозяйство
Путин: только 3% зерна с Украины пошло в беднейшие страны
Путин: только 3% зерна с Украины поставлено в беднейшие страны, МИД РФ должен это учесть
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Лишь 3% из всего вывезенного из портов Украины зерна поставлено в беднейшие страны мира, при этом треть поставок пришлась на страны Евросоюза, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас каждый ход записан, здесь ошибок никаких нет. Из 87 кораблей с зерном, которые вышли из украинских портов, 32 остались в Турции, и я считаю, что это абсолютно нормально, потому что Турция – страна-организатор всего этого процесса. Три направлены в ЮАР, три – в Израиль, семь – в Египет, 30 – в Евросоюз, и только два – в беднейшие страны по продовольственным программам ООН. Это Йемен и Джибути. Это 60 тысяч тонн и всего три процента", - сказал российский лидер на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Путин попросил российский МИД учесть эти факты в контактах с партнерами, в том числе из ООН.
"Мы конечно, не можем влиять на этот процесс, сколько продовольствия идет и куда, но в целом считаем правильным увеличить поставки именно в беднейшие страны. Просил бы наш МИД это учесть", - добавил президент.