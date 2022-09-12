https://crimea.ria.ru/20220912/vsu-obstrelyali-pogranichnyy-punkt-v-belgorodskoy-oblasti-1124478970.html

ВСУ обстреляли пограничный пункт в Белгородской области

ВСУ обстреляли пограничный пункт в Белгородской области - РИА Новости Крым, 12.09.2022

ВСУ обстреляли пограничный пункт в Белгородской области

Украинские боевики обстреляли пограничный пункт Логачевка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T14:07

2022-09-12T14:07

2022-09-12T14:07

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0c/1123216017_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dbe0703c44762741b39602be7cdf13d7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли пограничный пункт Логачевка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По его словам, система ПВО работает над всей областью. В результате обстрелов поврежден легковой автомобиль в поселке Комсомольский, осколками повреждена кровля дома в Белгороде, жертв и пострадавших нет.На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует "желтый" уровень террористической опасности.Ранее сообщалось о массовом прибытии в Белгородскую область беженцев из Харьковской области. 10 сентября у пропускного пункта Логачевка скопилась большая очередь из машин, для прибывающих развернули мобильные пункты питания и обогрева, дежурила бригада врачей. Всех желающих доставляли в пункты временного размещения. Всего в РФ прибыли около пяти тысяч беженцев с харьковского направления, заявил в понедельник глава областной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

https://crimea.ria.ru/20220911/belgorodskaya-oblast-prinyala-bolee-1300-bezhentsev-iz-kharkovskoy-oblasti-1124471377.html

https://crimea.ria.ru/20220908/nad-belgorodom-sbity-rakety--est-povrezhdeniya-1124442789.html

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, всу (вооруженные силы украины)