ВСУ обстреляли пограничный пункт в Белгородской области
Гладков: украинские боевики обстреляли пограничный пункт в Белгородской области, жертв нет
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкСело в Белгородской области после обстрела со стороны Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли пограничный пункт Логачевка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Со стороны Украины был обстрелян пограничный пункт пропуска Логачевка. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений на территории села нет. Сейчас глава городского округа вывозит жителей в безопасное место", - написал губернатор области в своем Telegram-канале.
По его словам, система ПВО работает над всей областью. В результате обстрелов поврежден легковой автомобиль в поселке Комсомольский, осколками повреждена кровля дома в Белгороде, жертв и пострадавших нет.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует "желтый" уровень террористической опасности.
Ранее сообщалось о массовом прибытии в Белгородскую область беженцев из Харьковской области. 10 сентября у пропускного пункта Логачевка скопилась большая очередь из машин, для прибывающих развернули мобильные пункты питания и обогрева, дежурила бригада врачей. Всех желающих доставляли в пункты временного размещения.
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Всего в РФ прибыли около пяти тысяч беженцев с харьковского направления, заявил в понедельник глава областной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.