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Левые партии теряют избирателей – политолог об итогах выборов - РИА Новости Крым, 12.09.2022
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Левые партии теряют избирателей – политолог об итогах выборов
Левые партии теряют избирателей – политолог об итогах выборов - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Левые партии теряют избирателей – политолог об итогах выборов
Результаты партий КПРФ и "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" на прошедших выборах показали дефицит электорального предложения у левых политических сил, РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T17:23
2022-09-12T17:23
российская федерация (россия, рф)
политика
общество
форго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Результаты партий КПРФ и "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" на прошедших выборах показали дефицит электорального предложения у левых политических сил, которые теряют своих избирателей. Такое мнение высказал председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин в ходе круглого стола "Единый день голосования: итоги и тенденции" на площадке ФоРГО.Костин отметил, что решение о проведении этих выборов, несмотря на различные дискуссии по этому вопросу, и сам ход кампании позволяют сделать вывод о том, что выборы прошли достаточно хорошо. Так, одним из главных показателей их высокого качества стала явка избирателей, уровень которой сопоставим с предыдущими выборами аналогичных уровней.По мнению эксперта, итоги голосования "абсолютно адекватно отражают текущие политические пристрастия граждан России".Главным фактором кампании, по словам Костина, стала электоральная консолидация, то есть высокий уровень поддержки президента России и всех политических сил, которые с ним связаны."Все действующие губернаторы победили в первом туре с очень хорошими результатами, партия "Единая Россия" получила один из лучших результатов в своей истории, если не самый лучший – 80% от всех мандатов в парламентах регионов и муниципальных ассамблеях. Это в первую очередь говорит о поддержке политики президента и тех политических сил, которые проводят его политику на региональном и муниципальном уровне", – пояснил аналитик.Говоря об основных тенденциях прошедшего голосования, Костин также отметил, что партии, которые выступали с критикой дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и не призывали своих избирателей воспользоваться этим инструментом, потеряли потенциальные голоса."Если сравнить результаты в ДЭГе и на очном голосовании, мы увидим, что у всех оппозиционных партий результаты в ДЭГе лучше. Если бы оппозиционные партии, наша парламентская оппозиция и все участники выборов более активно призывали своих избирателей воспользоваться ДЭГом, думаю, их результаты могли быть еще лучше и совокупно они получили бы больше мандатов", – отметил политолог.В России 11 сентября состоялся единый день голосования. Жители страны выбрали 14 губернаторов, а также депутатов шести законодательных собраний субъектов заксобраний и гордум 12 административных центров. Голосование проходило с 9 по 11 сентября. В Москве применялась система дистанционного электронного голосования. Выборы прошли в 125 муниципальных образованиях города.По данным ЦИК России, действующие главы российских регионов или врио остаются на своих должностях по итогам выборов.
https://crimea.ria.ru/20220912/kogda-otpadet-nadobnost-v-mnogodnevnom-golosovanii-na-vyborakh--mnenie-1124472328.html
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российская федерация (россия, рф), политика, общество, форго
Левые партии теряют избирателей – политолог об итогах выборов

Политолог Костин: выборы в РФ показали дефицит электорального предложения у левых партий

17:23 12.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВыборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России
Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Результаты партий КПРФ и "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" на прошедших выборах показали дефицит электорального предложения у левых политических сил, которые теряют своих избирателей. Такое мнение высказал председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин в ходе круглого стола "Единый день голосования: итоги и тенденции" на площадке ФоРГО.
"Результаты старожилов – КПРФ и "Справедливой России" – чуть хуже, чем пять лет назад. Это достаточно странно, учитывая то, что в текущих социальных и экономических условиях пространство для левой риторики очень неплохое. Тем не менее, эти партии теряют своих избирателей. Есть разные причины, но на левом фланге у нас есть дефицит электорального предложения", – сказал политолог.
Костин отметил, что решение о проведении этих выборов, несмотря на различные дискуссии по этому вопросу, и сам ход кампании позволяют сделать вывод о том, что выборы прошли достаточно хорошо. Так, одним из главных показателей их высокого качества стала явка избирателей, уровень которой сопоставим с предыдущими выборами аналогичных уровней.
По мнению эксперта, итоги голосования "абсолютно адекватно отражают текущие политические пристрастия граждан России".
Главным фактором кампании, по словам Костина, стала электоральная консолидация, то есть высокий уровень поддержки президента России и всех политических сил, которые с ним связаны.
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"Все действующие губернаторы победили в первом туре с очень хорошими результатами, партия "Единая Россия" получила один из лучших результатов в своей истории, если не самый лучший – 80% от всех мандатов в парламентах регионов и муниципальных ассамблеях. Это в первую очередь говорит о поддержке политики президента и тех политических сил, которые проводят его политику на региональном и муниципальном уровне", – пояснил аналитик.
Говоря об основных тенденциях прошедшего голосования, Костин также отметил, что партии, которые выступали с критикой дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и не призывали своих избирателей воспользоваться этим инструментом, потеряли потенциальные голоса.
"Если сравнить результаты в ДЭГе и на очном голосовании, мы увидим, что у всех оппозиционных партий результаты в ДЭГе лучше. Если бы оппозиционные партии, наша парламентская оппозиция и все участники выборов более активно призывали своих избирателей воспользоваться ДЭГом, думаю, их результаты могли быть еще лучше и совокупно они получили бы больше мандатов", – отметил политолог.
В России 11 сентября состоялся единый день голосования. Жители страны выбрали 14 губернаторов, а также депутатов шести законодательных собраний субъектов заксобраний и гордум 12 административных центров. Голосование проходило с 9 по 11 сентября. В Москве применялась система дистанционного электронного голосования. Выборы прошли в 125 муниципальных образованиях города.
По данным ЦИК России, действующие главы российских регионов или врио остаются на своих должностях по итогам выборов.
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