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Когда отпадет надобность в многодневном голосовании на выборах – мнение - РИА Новости Крым, 12.09.2022
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Когда отпадет надобность в многодневном голосовании на выборах – мнение
Когда отпадет надобность в многодневном голосовании на выборах – мнение - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Когда отпадет надобность в многодневном голосовании на выборах – мнение
С повсеместным внедрением дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России надобность в многдневном голосовании на выборах отпадет, считает политолог,... РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T03:31
2022-09-12T03:31
политика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. С повсеместным внедрением дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России надобность в многдневном голосовании на выборах отпадет, считает политолог, медиаэксперт, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.По словам эксперта, возможность дистанционно проголосовать из любой точки мира – это "российское достижение которому завидуют наши "заклятые друзья", потому что у них такого нет".Также политолог назвал состоявшееся в России голосование достойным ответом всем скептикам и пессимистам, которые на момент начала специальной военной операции либо считали, что выборы в стране будут отменены, либо прямо призывали к этому."Когда началась специальная военная операция, у нас появилось очень много "диванных" аналитиков, как с левого фланга, так и традиционных западников, которые говорили, мол, давайте выборы отменим. Весной очень много было разговоров об этом. Но руководство страны не пошло на поводу у всех этих "всепропальщиков". Страна живет нормально, проходят выборы, никаких нет перегибов, и это наше большое достижение, что никто не поддался паническим настроениям", – отметил Малькевич.В России 11 сентября состоялся единый день голосования. Жители страны выбрали 14 губернаторов, а также депутатов шести законодательных собраний субъектов заксобраний и гордум 12 административных центров. Голосование проходило с 9 по 11 сентября.
https://crimea.ria.ru/20220911/v-rf-startoval-osnovnoy-den-golosovaniya--kogo-i-kuda-vybirayut-1124467936.html
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политика, общество
Когда отпадет надобность в многодневном голосовании на выборах – мнение

Малькевич: надобность в многодневном голосовании отпадет с повсеместным внедрением ДЭГ

03:31 12.09.2022
 
© РИА Новости . Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Михаил Голенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. С повсеместным внедрением дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России надобность в многдневном голосовании на выборах отпадет, считает политолог, медиаэксперт, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.
"Технология трехдневного голосования себя зарекомендовала. Это позволяет людям спокойно распланировать свою жизнь, это удобно. Но я считаю, когда повсеместно будет внедрено ДЭГ, надобность в трехдневном голосовании отпадет", - сказал Малькевич в эфире радио "Спутник в Крыму".
По словам эксперта, возможность дистанционно проголосовать из любой точки мира – это "российское достижение которому завидуют наши "заклятые друзья", потому что у них такого нет".
Также политолог назвал состоявшееся в России голосование достойным ответом всем скептикам и пессимистам, которые на момент начала специальной военной операции либо считали, что выборы в стране будут отменены, либо прямо призывали к этому.
"Когда началась специальная военная операция, у нас появилось очень много "диванных" аналитиков, как с левого фланга, так и традиционных западников, которые говорили, мол, давайте выборы отменим. Весной очень много было разговоров об этом. Но руководство страны не пошло на поводу у всех этих "всепропальщиков". Страна живет нормально, проходят выборы, никаких нет перегибов, и это наше большое достижение, что никто не поддался паническим настроениям", – отметил Малькевич.
В России 11 сентября состоялся единый день голосования. Жители страны выбрали 14 губернаторов, а также депутатов шести законодательных собраний субъектов заксобраний и гордум 12 административных центров. Голосование проходило с 9 по 11 сентября.
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