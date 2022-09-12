https://crimea.ria.ru/20220912/kogda-otpadet-nadobnost-v-mnogodnevnom-golosovanii-na-vyborakh--mnenie-1124472328.html

Когда отпадет надобность в многодневном голосовании на выборах – мнение

Когда отпадет надобность в многодневном голосовании на выборах – мнение - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Когда отпадет надобность в многодневном голосовании на выборах – мнение

С повсеместным внедрением дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России надобность в многдневном голосовании на выборах отпадет, считает политолог,... РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T03:31

2022-09-12T03:31

2022-09-12T03:31

политика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. С повсеместным внедрением дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России надобность в многдневном голосовании на выборах отпадет, считает политолог, медиаэксперт, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.По словам эксперта, возможность дистанционно проголосовать из любой точки мира – это "российское достижение которому завидуют наши "заклятые друзья", потому что у них такого нет".Также политолог назвал состоявшееся в России голосование достойным ответом всем скептикам и пессимистам, которые на момент начала специальной военной операции либо считали, что выборы в стране будут отменены, либо прямо призывали к этому."Когда началась специальная военная операция, у нас появилось очень много "диванных" аналитиков, как с левого фланга, так и традиционных западников, которые говорили, мол, давайте выборы отменим. Весной очень много было разговоров об этом. Но руководство страны не пошло на поводу у всех этих "всепропальщиков". Страна живет нормально, проходят выборы, никаких нет перегибов, и это наше большое достижение, что никто не поддался паническим настроениям", – отметил Малькевич.В России 11 сентября состоялся единый день голосования. Жители страны выбрали 14 губернаторов, а также депутатов шести законодательных собраний субъектов заксобраний и гордум 12 административных центров. Голосование проходило с 9 по 11 сентября.

https://crimea.ria.ru/20220911/v-rf-startoval-osnovnoy-den-golosovaniya--kogo-i-kuda-vybirayut-1124467936.html

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