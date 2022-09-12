https://crimea.ria.ru/20220912/dietolog-nazvala-strashnyy-produkt-dlya-muzhchin-i-beremennykh-zhenschin-1124469355.html

Диетолог назвала страшный продукт для мужчин и беременных женщин

Диетолог назвала страшный продукт для мужчин и беременных женщин - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Диетолог назвала страшный продукт для мужчин и беременных женщин

В состав стандартного соевого соуса входит соль и сахар, соевые бобы, консерванты и крахмал, что делает этот продукт опасным, особенно для мужчин и беременных... РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T07:23

2022-09-12T07:23

2022-09-12T07:23

здоровье

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В состав стандартного соевого соуса входит соль и сахар, соевые бобы, консерванты и крахмал, что делает этот продукт опасным, особенно для мужчин и беременных женщин, предупреждает врач-терапевт, нутрициолог Светлана Горяйнова. По ее словам, магазинный соевый соус не имеет ничего общего с классическим азиатским рецептом.Из-за большого содержания консервантов и сахара в его составе, продукт повышает уровень сахара в крови и способен провоцировать развитие кандидоза. Следующий очень опасный компонент соевого соуса — соль, которая повышает артериальное давление и разрушает сосуды, ограничивая поступление крови к мозгу. Также большое количество соли может вызвать обезвоживание организма. Для беременных женщин самый опасный ингредиент соуса — соя: "При всей своей пользе в ферментированном виде соя содержит фитоэстрогены - изофлавоны. Они могут нанести вред развитию плода при беременности, а также, при употреблении в больших количествах, негативно влияют на мужское здоровье", - цитирует доктора портал "Доктор Питер". Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказал об опасности копченой колбасы, которая может провоцировать онкологические заболевания.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество