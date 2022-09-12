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Диетолог назвала страшный продукт для мужчин и беременных женщин - РИА Новости Крым, 12.09.2022
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Диетолог назвала страшный продукт для мужчин и беременных женщин
Диетолог назвала страшный продукт для мужчин и беременных женщин - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Диетолог назвала страшный продукт для мужчин и беременных женщин
В состав стандартного соевого соуса входит соль и сахар, соевые бобы, консерванты и крахмал, что делает этот продукт опасным, особенно для мужчин и беременных... РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T07:23
2022-09-12T07:23
здоровье
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В состав стандартного соевого соуса входит соль и сахар, соевые бобы, консерванты и крахмал, что делает этот продукт опасным, особенно для мужчин и беременных женщин, предупреждает врач-терапевт, нутрициолог Светлана Горяйнова. По ее словам, магазинный соевый соус не имеет ничего общего с классическим азиатским рецептом.Из-за большого содержания консервантов и сахара в его составе, продукт повышает уровень сахара в крови и способен провоцировать развитие кандидоза. Следующий очень опасный компонент соевого соуса — соль, которая повышает артериальное давление и разрушает сосуды, ограничивая поступление крови к мозгу. Также большое количество соли может вызвать обезвоживание организма. Для беременных женщин самый опасный ингредиент соуса — соя: "При всей своей пользе в ферментированном виде соя содержит фитоэстрогены - изофлавоны. Они могут нанести вред развитию плода при беременности, а также, при употреблении в больших количествах, негативно влияют на мужское здоровье", - цитирует доктора портал "Доктор Питер". Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказал об опасности копченой колбасы, которая может провоцировать онкологические заболевания.
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здоровье, общество
Диетолог назвала страшный продукт для мужчин и беременных женщин

Нутрициолог Горяйнова рассказала об опасности магазинного соевого соуса

07:23 12.09.2022
 
© РИА Новости . Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкБеременность
Беременность - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Михаил Мордасов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В состав стандартного соевого соуса входит соль и сахар, соевые бобы, консерванты и крахмал, что делает этот продукт опасным, особенно для мужчин и беременных женщин, предупреждает врач-терапевт, нутрициолог Светлана Горяйнова. По ее словам, магазинный соевый соус не имеет ничего общего с классическим азиатским рецептом.
Из-за большого содержания консервантов и сахара в его составе, продукт повышает уровень сахара в крови и способен провоцировать развитие кандидоза.
Следующий очень опасный компонент соевого соуса — соль, которая повышает артериальное давление и разрушает сосуды, ограничивая поступление крови к мозгу. Также большое количество соли может вызвать обезвоживание организма.
Для беременных женщин самый опасный ингредиент соуса — соя: "При всей своей пользе в ферментированном виде соя содержит фитоэстрогены - изофлавоны. Они могут нанести вред развитию плода при беременности, а также, при употреблении в больших количествах, негативно влияют на мужское здоровье", - цитирует доктора портал "Доктор Питер".
Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказал об опасности копченой колбасы, которая может провоцировать онкологические заболевания.
 
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