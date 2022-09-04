https://crimea.ria.ru/20220904/dietolog-nazvala-samye-opasnye-sorta-kolbasy-1124365820.html

Диетолог назвала самые опасные сорта колбасы

Диетолог назвала самые опасные сорта колбасы - РИА Новости Крым, 04.09.2022

Диетолог назвала самые опасные сорта колбасы

Копченая колбаса опасна для организма человека и может провоцировать онкологические заболевания. Об этом "Москве 24" рассказала кандидат медицинских наук, член... РИА Новости Крым, 04.09.2022

2022-09-04T19:08

2022-09-04T19:08

2022-09-04T16:33

здоровье

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Копченая колбаса опасна для организма человека и может провоцировать онкологические заболевания. Об этом "Москве 24" рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.По словам Русаковой, колбасные изделия содержат много добавок, загустителей и усилителей вкуса, которые нарушают пищеварение и препятствует усвоению полезных веществ в организме. Копченые сорта, в свою очередь, подвергаются дополнительной обработке, из-за чего считаются самыми опасными.Она рекомендует минимизировать колбасы в рационе и употреблять их не чаще одного раза в неделю.Ранее врачи назвали продукты, усиливающие риск развития деменции.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, совет эксперта