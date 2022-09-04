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Диетолог назвала самые опасные сорта колбасы - РИА Новости Крым, 04.09.2022
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Диетолог назвала самые опасные сорта колбасы
Диетолог назвала самые опасные сорта колбасы - РИА Новости Крым, 04.09.2022
Диетолог назвала самые опасные сорта колбасы
Копченая колбаса опасна для организма человека и может провоцировать онкологические заболевания. Об этом "Москве 24" рассказала кандидат медицинских наук, член... РИА Новости Крым, 04.09.2022
2022-09-04T19:08
2022-09-04T16:33
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Копченая колбаса опасна для организма человека и может провоцировать онкологические заболевания. Об этом "Москве 24" рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.По словам Русаковой, колбасные изделия содержат много добавок, загустителей и усилителей вкуса, которые нарушают пищеварение и препятствует усвоению полезных веществ в организме. Копченые сорта, в свою очередь, подвергаются дополнительной обработке, из-за чего считаются самыми опасными.Она рекомендует минимизировать колбасы в рационе и употреблять их не чаще одного раза в неделю.Ранее врачи назвали продукты, усиливающие риск развития деменции.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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здоровье, совет эксперта
Диетолог назвала самые опасные сорта колбасы

Диетолог Русакова: опаснее всего для организма человека копченые сорта колбасы

19:08 04.09.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПродовольственная ярмарка во Владивостоке
Продовольственная ярмарка во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Копченая колбаса опасна для организма человека и может провоцировать онкологические заболевания. Об этом "Москве 24" рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.
По словам Русаковой, колбасные изделия содержат много добавок, загустителей и усилителей вкуса, которые нарушают пищеварение и препятствует усвоению полезных веществ в организме. Копченые сорта, в свою очередь, подвергаются дополнительной обработке, из-за чего считаются самыми опасными.
"При копчении, такой особой термической обработке, колбаса приобретает еще и канцерогенные эффекты, что может вызвать онкологические заболевания", – утверждает эксперт.
Она рекомендует минимизировать колбасы в рационе и употреблять их не чаще одного раза в неделю.
Ранее врачи назвали продукты, усиливающие риск развития деменции.
 
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