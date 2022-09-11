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Как нельзя греть квартиру до начала отопительного сезона - РИА Новости Крым, 11.09.2022
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Как нельзя греть квартиру до начала отопительного сезона
Как нельзя греть квартиру до начала отопительного сезона - РИА Новости Крым, 11.09.2022
Как нельзя греть квартиру до начала отопительного сезона
Чтобы в квартире стало теплее, нужно исключить все возможные факторы теплопотерь, а вот обогреваться с помощью газовых плит в ожидании начала отопительного... РИА Новости Крым, 11.09.2022
2022-09-11T08:49
2022-09-11T08:49
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Чтобы в квартире стало теплее, нужно исключить все возможные факторы теплопотерь, а вот обогреваться с помощью газовых плит в ожидании начала отопительного сезон ни в коем случае нельзя, предупреждает эксперт по безопасности Сергей Победоносцев, передает радио Sputnik.По совам эксперта, обогревать квартиры с помощью газовых плит – распространенная практика среди россиян в период межсезонья, когда температура воздуха уже опускается, а централизованное отопление пока не включают. Однако это крайне опасно, поскольку можно отравиться угарным газом, говорит специалист.Особенно опасен такой способ в тех помещениях, где недостаточно хорошо работает вентиляция. Другой риск связана с открытым пламенем:При этом в ожидании централизованного тепла он советует исключить все возможны факторы теплопотерь. В первую очередь утеплить окна. В данном случае сгодится даже старый проверенный способ оклеивания рам бумагой.Ранее инженер Юрий Артамонов для сохранения тепла в квартирах посоветовал менять обычные окна на стеклопакеты и устанавливать теплые полы, а председатель АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров рекомендовал обратить внимание на утепление фасадов.
https://crimea.ria.ru/20220909/chto-budet-osenyu-s-tsenami-na-energonositeli-v-evrope-i-v-rossii---ekspert-1124442560.html
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общество, совет эксперта
Как нельзя греть квартиру до начала отопительного сезона

Эксперт Победоносцев запретил обогреваться с помощью газовых плит

08:49 11.09.2022
 
© Fotolia/ pioregur Газовая плита
Газовая плита
© Fotolia/ pioregur
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Чтобы в квартире стало теплее, нужно исключить все возможные факторы теплопотерь, а вот обогреваться с помощью газовых плит в ожидании начала отопительного сезон ни в коем случае нельзя, предупреждает эксперт по безопасности Сергей Победоносцев, передает радио Sputnik.
По совам эксперта, обогревать квартиры с помощью газовых плит – распространенная практика среди россиян в период межсезонья, когда температура воздуха уже опускается, а централизованное отопление пока не включают. Однако это крайне опасно, поскольку можно отравиться угарным газом, говорит специалист.
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Особенно опасен такой способ в тех помещениях, где недостаточно хорошо работает вентиляция. Другой риск связана с открытым пламенем:
"Если что-то попадет на работающую газовую плиту, то этот объект тут же вспыхнет. Дальше, как сами понимаете, огонь может распространиться", — объясняет Победоносцев.
При этом в ожидании централизованного тепла он советует исключить все возможны факторы теплопотерь. В первую очередь утеплить окна. В данном случае сгодится даже старый проверенный способ оклеивания рам бумагой.
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Ранее инженер Юрий Артамонов для сохранения тепла в квартирах посоветовал менять обычные окна на стеклопакеты и устанавливать теплые полы, а председатель АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров рекомендовал обратить внимание на утепление фасадов.
 
ОбществоСовет эксперта
 
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