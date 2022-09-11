https://crimea.ria.ru/20220911/kak-nelzya-gret-kvartiru-do-nachala-otopitelnogo-sezona-1124468202.html

Как нельзя греть квартиру до начала отопительного сезона

Как нельзя греть квартиру до начала отопительного сезона - РИА Новости Крым, 11.09.2022

Как нельзя греть квартиру до начала отопительного сезона

Чтобы в квартире стало теплее, нужно исключить все возможные факторы теплопотерь, а вот обогреваться с помощью газовых плит в ожидании начала отопительного... РИА Новости Крым, 11.09.2022

2022-09-11T08:49

2022-09-11T08:49

2022-09-11T08:49

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Чтобы в квартире стало теплее, нужно исключить все возможные факторы теплопотерь, а вот обогреваться с помощью газовых плит в ожидании начала отопительного сезон ни в коем случае нельзя, предупреждает эксперт по безопасности Сергей Победоносцев, передает радио Sputnik.По совам эксперта, обогревать квартиры с помощью газовых плит – распространенная практика среди россиян в период межсезонья, когда температура воздуха уже опускается, а централизованное отопление пока не включают. Однако это крайне опасно, поскольку можно отравиться угарным газом, говорит специалист.Особенно опасен такой способ в тех помещениях, где недостаточно хорошо работает вентиляция. Другой риск связана с открытым пламенем:При этом в ожидании централизованного тепла он советует исключить все возможны факторы теплопотерь. В первую очередь утеплить окна. В данном случае сгодится даже старый проверенный способ оклеивания рам бумагой.Ранее инженер Юрий Артамонов для сохранения тепла в квартирах посоветовал менять обычные окна на стеклопакеты и устанавливать теплые полы, а председатель АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров рекомендовал обратить внимание на утепление фасадов.

https://crimea.ria.ru/20220909/chto-budet-osenyu-s-tsenami-na-energonositeli-v-evrope-i-v-rossii---ekspert-1124442560.html

https://crimea.ria.ru/20220828/kak-proverit-gotovnost-svoego-doma-k-otopitelnomu-sezonu-1124275389.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта