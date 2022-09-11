https://crimea.ria.ru/20220911/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-voskresene-1124468636.html
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 11.09.2022
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму местами пройдут кратковременные дожди с грозами, а ветер усилится до 15 м/с. Об этом предупреждают в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.09.2022
2022-09-11T00:01
2022-09-11T00:01
2022-09-11T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0e/1123537242_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_705c7851b5d430039b7b0e81f250c5ef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму местами пройдут кратковременные дожди с грозами, а ветер усилится до 15 м/с. Об этом предупреждают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, а днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +14…16, днем +22...24.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +25…27.В Ялте и Алуште ночью до +18 и сухо, а днем ожидается дождь с грозой и 23-25 градусов тепла.В Евпатории и Судаке ночью без осадков +15...17, днем грозовые дожди и +23...25.В Феодосии ночью +16...18, днем дождь, гроза и до 25 градусов тепла.Температура морской воды у берегов Ялты и Алушты +24, Евпатории и Феодосии +23, Севастополя +22...24, Черноморского и в Керченском проливе +19, в Азовском море +21.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0e/1123537242_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_55ac046f812ed6c3063c0866eab05dce.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, погода в крыму, крымская погода
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму пройдут кратковременные дожди с грозами
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму местами пройдут кратковременные дожди с грозами, а ветер усилится до 15 м/с. Об этом предупреждают в республиканском гидрометцентре.
"В ближайшие трое суток погода на полуострове изменится в связи прохождением атмосферных фронтальных разделов. Пройдут дожди с грозами, днем местами сильные. В воскресенье температура воздуха ночью +13…18, днем +21…26, в горах +15…20. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Во вторник и среду ветер изменит направление на северо-западное, в южных районах и в горах усилится до 17-22 м/с. Температура воздуха понизится на 3-4 градуса", - сообщают синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, а днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +14…16, днем +22...24.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +25…27.
В Ялте и Алуште ночью до +18 и сухо, а днем ожидается дождь с грозой и 23-25 градусов тепла.
В Евпатории и Судаке ночью без осадков +15...17, днем грозовые дожди и +23...25.
В Феодосии ночью +16...18, днем дождь, гроза и до 25 градусов тепла.
Температура морской воды у берегов Ялты и Алушты +24, Евпатории и Феодосии +23, Севастополя +22...24, Черноморского и в Керченском проливе +19, в Азовском море +21.