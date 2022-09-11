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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 11.09.2022

Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

В воскресенье в Крыму местами пройдут кратковременные дожди с грозами, а ветер усилится до 15 м/с. Об этом предупреждают в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.09.2022

2022-09-11T00:01

2022-09-11T00:01

2022-09-11T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму местами пройдут кратковременные дожди с грозами, а ветер усилится до 15 м/с. Об этом предупреждают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, а днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +14…16, днем +22...24.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +25…27.В Ялте и Алуште ночью до +18 и сухо, а днем ожидается дождь с грозой и 23-25 градусов тепла.В Евпатории и Судаке ночью без осадков +15...17, днем грозовые дожди и +23...25.В Феодосии ночью +16...18, днем дождь, гроза и до 25 градусов тепла.Температура морской воды у берегов Ялты и Алушты +24, Евпатории и Феодосии +23, Севастополя +22...24, Черноморского и в Керченском проливе +19, в Азовском море +21.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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