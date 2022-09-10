https://crimea.ria.ru/20220910/zontiki-ne-prigodyatsya-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-subbotu-1124458328.html

Зонтики не пригодятся: прогноз погоды для Крыма на субботу

Зонтики не пригодятся: прогноз погоды для Крыма на субботу - РИА Новости Крым, 09.09.2022

Зонтики не пригодятся: прогноз погоды для Крыма на субботу

В субботу в Крыму сохранится теплая погода, без осадков, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-10T00:01

2022-09-10T00:01

2022-09-09T16:24

погода

погода в крыму

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/09/1124453638_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5fb7ae3e5f179901d92e5fd283b5ab8e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится теплая погода, без осадков, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +25...27.В Севастополе переменная облачность, без дождя. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +26…28.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью +16...18, днем +25...27.Температура воды у берегов Ялты +25, в Алуште и Севастополе +24, в Феодосии, Евпатории +22, в Азовском море +21, в Керченском проливе +20, в Черноморском +19.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, погода в крыму, крым