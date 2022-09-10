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Зонтики не пригодятся: прогноз погоды для Крыма на субботу - РИА Новости Крым, 09.09.2022
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Зонтики не пригодятся: прогноз погоды для Крыма на субботу
Зонтики не пригодятся: прогноз погоды для Крыма на субботу - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Зонтики не пригодятся: прогноз погоды для Крыма на субботу
В субботу в Крыму сохранится теплая погода, без осадков, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 09.09.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится теплая погода, без осадков, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +25...27.В Севастополе переменная облачность, без дождя. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +26…28.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью +16...18, днем +25...27.Температура воды у берегов Ялты +25, в Алуште и Севастополе +24, в Феодосии, Евпатории +22, в Азовском море +21, в Керченском проливе +20, в Черноморском +19.
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4.7
96
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погода, погода в крыму, крым
Зонтики не пригодятся: прогноз погоды для Крыма на субботу

Прогноз погоды в Крыму на субботу, 10 сентября

00:01 10.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится теплая погода, без осадков, сообщает региональный гидрометцентр.
"Температура воздуха ночью +11…16, на побережье до 19 градусов тепла, днем +22…27, в горах +15…20. Ветер юго-восточный умеренный, местами усилится до 17 м/с", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +25...27.
В Севастополе переменная облачность, без дождя. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +26…28.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью +16...18, днем +25...27.
Температура воды у берегов Ялты +25, в Алуште и Севастополе +24, в Феодосии, Евпатории +22, в Азовском море +21, в Керченском проливе +20, в Черноморском +19.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Зонтики не пригодятся: прогноз погоды для Крыма на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 10 сентября
22:01Главные события и заявление дня: 9 сентября
21:51Нужно ли вакцинировать ребенка от ковид – врач-педиатр
21:15Какие блюда полезны для поджелудочной железы
20:45Когда в России появится единая вакцина от гриппа и ковид
20:08В Севастополе острый дефицит терапевтов и педиатров
19:37В России пенсионерам стали давать ипотеку
19:11Какая погода будет в Крыму на выходных - прогноз ФОБОС
18:31Врач скорой помощи оценила грамотные действия крымских водителей при ДТП
18:28Два человека погибли при обстреле троллейбусной остановки в Донецке
18:21В Керчи 16-летняя девушка попала под колеса грузового фургона
18:03Громкое убийство жителя Ялты – в Следкоме рассказали о ходе расследования
17:56Бешеное сердце: как без лекарств снять приступ тахикардии
17:32НАТО разместит новые силы на восточной границе
17:27В РФ утвержден минимум по ЕГЭ для поступления в вузы
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