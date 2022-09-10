https://crimea.ria.ru/20220910/zontiki-ne-prigodyatsya-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-subbotu-1124458328.html
Зонтики не пригодятся: прогноз погоды для Крыма на субботу
Зонтики не пригодятся: прогноз погоды для Крыма на субботу - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Зонтики не пригодятся: прогноз погоды для Крыма на субботу
В субботу в Крыму сохранится теплая погода, без осадков, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-10T00:01
2022-09-10T00:01
2022-09-09T16:24
погода
погода в крыму
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/09/1124453638_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5fb7ae3e5f179901d92e5fd283b5ab8e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится теплая погода, без осадков, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +25...27.В Севастополе переменная облачность, без дождя. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +26…28.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью +16...18, днем +25...27.Температура воды у берегов Ялты +25, в Алуште и Севастополе +24, в Феодосии, Евпатории +22, в Азовском море +21, в Керченском проливе +20, в Черноморском +19.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/09/1124453638_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6914abd09b01b62e1b46a94e97afca58.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, погода в крыму, крым
Зонтики не пригодятся: прогноз погоды для Крыма на субботу
Прогноз погоды в Крыму на субботу, 10 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится теплая погода, без осадков, сообщает региональный гидрометцентр.
"Температура воздуха ночью +11…16, на побережье до 19 градусов тепла, днем +22…27, в горах +15…20. Ветер юго-восточный умеренный, местами усилится до 17 м/с", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +25...27.
В Севастополе переменная облачность, без дождя. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +26…28.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью +16...18, днем +25...27.
Температура воды у берегов Ялты +25, в Алуште и Севастополе +24, в Феодосии, Евпатории +22, в Азовском море +21, в Керченском проливе +20, в Черноморском +19.