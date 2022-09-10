https://crimea.ria.ru/20220910/v-rossii-snova-vyroslo-chislo-smertey-ot-koronavirusa-1124463744.html
В России снова выросло число смертей от коронавируса
В России снова выросло число смертей от коронавируса - РИА Новости Крым, 10.09.2022
В России снова выросло число смертей от коронавируса
В России за минувшие сутки увеличилось число госпитализаций и смертей среди пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает опрештаб по борьбе с COVID-19. РИА Новости Крым, 10.09.2022
2022-09-10T12:23
2022-09-10T12:23
2022-09-10T12:10
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В России за минувшие сутки увеличилось число госпитализаций и смертей среди пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает опрештаб по борьбе с COVID-19."Госпитализировано 3 977 человек, на 9,8% больше по сравнению с 9 сентября, выписано в связи с выздоровлением 46 023 человека, на 9,9%, чем накануне", - сказано в сводке.Всего за сутки выявлено 53 486 новых случаев COVID-19, что на 1380 случаев больше статистики за прошлые сутки. Подтверждено 97 летальных исходов, накануне умерли 96 пациентов.Крыму и Севастополе выявлено 778 новых случаев заражения COVID-19, умерли три пациента.
https://crimea.ria.ru/20220910/bolshe-smertey-i-sluchaev-zarazheniya-covid-dannye-po-krymu-i-sevastopolyu-1124463413.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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распространение коронавируса в рф
В России снова выросло число смертей от коронавируса
Оперштаб: за сутки в России умерли от коронавируса 97 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В России за минувшие сутки увеличилось число госпитализаций и смертей среди пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает опрештаб по борьбе с COVID-19.
"Госпитализировано 3 977 человек, на 9,8% больше по сравнению с 9 сентября, выписано в связи с выздоровлением 46 023 человека, на 9,9%, чем накануне", - сказано в сводке.
Всего за сутки выявлено 53 486 новых случаев COVID-19, что на 1380 случаев больше статистики за прошлые сутки. Подтверждено 97 летальных исходов, накануне умерли 96 пациентов.
Крыму и Севастополе выявлено
778 новых случаев заражения COVID-19, умерли три пациента.