https://crimea.ria.ru/20220910/v-rossii-snova-vyroslo-chislo-smertey-ot-koronavirusa-1124463744.html

В России снова выросло число смертей от коронавируса

В России снова выросло число смертей от коронавируса - РИА Новости Крым, 10.09.2022

В России снова выросло число смертей от коронавируса

В России за минувшие сутки увеличилось число госпитализаций и смертей среди пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает опрештаб по борьбе с COVID-19. РИА Новости Крым, 10.09.2022

2022-09-10T12:23

2022-09-10T12:23

2022-09-10T12:10

распространение коронавируса в рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В России за минувшие сутки увеличилось число госпитализаций и смертей среди пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает опрештаб по борьбе с COVID-19."Госпитализировано 3 977 человек, на 9,8% больше по сравнению с 9 сентября, выписано в связи с выздоровлением 46 023 человека, на 9,9%, чем накануне", - сказано в сводке.Всего за сутки выявлено 53 486 новых случаев COVID-19, что на 1380 случаев больше статистики за прошлые сутки. Подтверждено 97 летальных исходов, накануне умерли 96 пациентов.Крыму и Севастополе выявлено 778 новых случаев заражения COVID-19, умерли три пациента.

https://crimea.ria.ru/20220910/bolshe-smertey-i-sluchaev-zarazheniya-covid-dannye-po-krymu-i-sevastopolyu-1124463413.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение коронавируса в рф