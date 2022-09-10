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В Херсонской области нашли тайник снайпера СБУ и арсенал диверсантов - РИА Новости Крым, 10.09.2022
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В Херсонской области нашли тайник снайпера СБУ и арсенал диверсантов
В Херсонской области нашли тайник снайпера СБУ и арсенал диверсантов - РИА Новости Крым, 10.09.2022
В Херсонской области нашли тайник снайпера СБУ и арсенал диверсантов
Полицейские Голопристанского района Харьковской области выявили тайник с боеприпасами сотрудника СБУ, а также склад диверсионно-разведывательной группы с... РИА Новости Крым, 10.09.2022
2022-09-10T18:01
2022-09-10T18:01
херсонская область
происшествия
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Полицейские Голопристанского района Харьковской области выявили тайник с боеприпасами сотрудника СБУ, а также склад диверсионно-разведывательной группы с большим количеством оружия и боеприпасов в Новой Каховке. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД Херсонской области."Полицейские Голопристанского муниципального округа выявили тайник с боеприпасами сотрудника СБУ-снайпера. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов у жителя села Новая Збурьевка, изъяли 18 выстрелов РГ-9 к противотанковому гранатомету СПГ-9, 18 стартовых двигателей ПГ-9 от противотанкового гранатомета СПГ-9 и обрез гладкоствольного ружья", - сказано в сообщении.В областном ГУ МВД уточнили, что самого снайпера по месту проживания не было. Ведется дальнейшая проверка.Кроме того, в дачном доме в Новой Каховке выявлен склад боеприпасов диверсионно-разведывательной группы."В ходе реализации оперативной информации сотрудники полиции совместно с военной полицией и военной прокуратурой РФ в погребе дачного дома в г. Новая Каховка обнаружили склад оружия и боеприпасов… Арсенал, предположительно, принадлежит членам диверсионно-разведывательной группы, действующей на территории области", - сообщается в Telegram-канале МВД.Изъято 4 290 патронов калибром 5,45 мм, граната РГД, 3 гранаты Ф-1, 2 дымовых шашки, противотанковая мина и ПЗРК "Игла". Лица, причастные к совершению террористической деятельности и незаконному хранению и обороту оружия, устанавливаются.
https://crimea.ria.ru/20220906/bolee-tonny-trotila-rossiyskie-vzryvotekhniki-unichtozhili-boepripasy-vsu-1124421657.html
https://crimea.ria.ru/20220819/skhrony-s-inostrannym-vooruzheniem-obnaruzheny-v-kharkovskoy-oblasti-1124224761.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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херсонская область, происшествия, специальная военная операция рф на украине
В Херсонской области нашли тайник снайпера СБУ и арсенал диверсантов

"Игла", патроны и гранатомет: в Херсонской области нашли схроны снайпера СБУ и диверсантов

18:01 10.09.2022
 
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской областиСклад боеприпасов диверсионно-разведывательной группы в Новой Каховке
Склад боеприпасов диверсионно-разведывательной группы в Новой Каховке
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Полицейские Голопристанского района Харьковской области выявили тайник с боеприпасами сотрудника СБУ, а также склад диверсионно-разведывательной группы с большим количеством оружия и боеприпасов в Новой Каховке. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД Херсонской области.
"Полицейские Голопристанского муниципального округа выявили тайник с боеприпасами сотрудника СБУ-снайпера. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов у жителя села Новая Збурьевка, изъяли 18 выстрелов РГ-9 к противотанковому гранатомету СПГ-9, 18 стартовых двигателей ПГ-9 от противотанкового гранатомета СПГ-9 и обрез гладкоствольного ружья", - сказано в сообщении.
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В областном ГУ МВД уточнили, что самого снайпера по месту проживания не было. Ведется дальнейшая проверка.
Кроме того, в дачном доме в Новой Каховке выявлен склад боеприпасов диверсионно-разведывательной группы.
"В ходе реализации оперативной информации сотрудники полиции совместно с военной полицией и военной прокуратурой РФ в погребе дачного дома в г. Новая Каховка обнаружили склад оружия и боеприпасов… Арсенал, предположительно, принадлежит членам диверсионно-разведывательной группы, действующей на территории области", - сообщается в Telegram-канале МВД.
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Изъято 4 290 патронов калибром 5,45 мм, граната РГД, 3 гранаты Ф-1, 2 дымовых шашки, противотанковая мина и ПЗРК "Игла". Лица, причастные к совершению террористической деятельности и незаконному хранению и обороту оружия, устанавливаются.
 
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