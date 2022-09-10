https://crimea.ria.ru/20220910/v-khersonskoy-oblasti-nashli-taynik-snaypera-sbu-i-arsenal-diversantov-1124466660.html

В Херсонской области нашли тайник снайпера СБУ и арсенал диверсантов

В Херсонской области нашли тайник снайпера СБУ и арсенал диверсантов - РИА Новости Крым, 10.09.2022

В Херсонской области нашли тайник снайпера СБУ и арсенал диверсантов

Полицейские Голопристанского района Харьковской области выявили тайник с боеприпасами сотрудника СБУ, а также склад диверсионно-разведывательной группы с... РИА Новости Крым, 10.09.2022

2022-09-10T18:01

2022-09-10T18:01

2022-09-10T18:01

херсонская область

происшествия

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Полицейские Голопристанского района Харьковской области выявили тайник с боеприпасами сотрудника СБУ, а также склад диверсионно-разведывательной группы с большим количеством оружия и боеприпасов в Новой Каховке. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД Херсонской области."Полицейские Голопристанского муниципального округа выявили тайник с боеприпасами сотрудника СБУ-снайпера. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов у жителя села Новая Збурьевка, изъяли 18 выстрелов РГ-9 к противотанковому гранатомету СПГ-9, 18 стартовых двигателей ПГ-9 от противотанкового гранатомета СПГ-9 и обрез гладкоствольного ружья", - сказано в сообщении.В областном ГУ МВД уточнили, что самого снайпера по месту проживания не было. Ведется дальнейшая проверка.Кроме того, в дачном доме в Новой Каховке выявлен склад боеприпасов диверсионно-разведывательной группы."В ходе реализации оперативной информации сотрудники полиции совместно с военной полицией и военной прокуратурой РФ в погребе дачного дома в г. Новая Каховка обнаружили склад оружия и боеприпасов… Арсенал, предположительно, принадлежит членам диверсионно-разведывательной группы, действующей на территории области", - сообщается в Telegram-канале МВД.Изъято 4 290 патронов калибром 5,45 мм, граната РГД, 3 гранаты Ф-1, 2 дымовых шашки, противотанковая мина и ПЗРК "Игла". Лица, причастные к совершению террористической деятельности и незаконному хранению и обороту оружия, устанавливаются.

https://crimea.ria.ru/20220906/bolee-tonny-trotila-rossiyskie-vzryvotekhniki-unichtozhili-boepripasy-vsu-1124421657.html

https://crimea.ria.ru/20220819/skhrony-s-inostrannym-vooruzheniem-obnaruzheny-v-kharkovskoy-oblasti-1124224761.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, специальная военная операция рф на украине