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Умер художник мультфильмов "Каникулы в Простоквашино" и "Добрыня Никитич"
Умер художник мультфильмов "Каникулы в Простоквашино" и "Добрыня Никитич" - РИА Новости Крым, 10.09.2022
Умер художник мультфильмов "Каникулы в Простоквашино" и "Добрыня Никитич"
В Москве на 73-м году жизни умер художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев. РИА Новости Крым, 10.09.2022
2022-09-10T17:43
2022-09-10T17:43
2022-09-10T17:44
утраты
культура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Москве на 73-м году жизни умер художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев. Прощание с заслуженным художником РФ состоялось 10 сентября в городской клинической больнице имени Юдина в Москве, пишет РИА Новости со ссылкой на "Союзмультфильм".Вышегородцев – советский и российский художник-мультипликатор, заслуженный художник РФ. Работал, в частности, над такими мультфильмами, как "Каникулы в Простоквашино", "Котенок по имени Гав", "Пес в сапогах", "Леопольд и золотая рыбка", "Добрыня Никитич и Змей Горыныч" и многих других.Он родился 19 июня 1950 года. Окончил Архитектурно-строительный техникум, а затем курсы творческих работников Гостелерадио СССР. Работал мультипликатором на студии "Мульттелефильм", творческого объединения "Экран", киностудии "Союзмультфильм". С 2000 года сотрудничал с различными анимационными студиями.
https://crimea.ria.ru/20220820/umer-akter-sergey-grigorev--golos-fili-v-spokoynoy-nochi-malyshi-1124230969.html
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утраты, культура
Умер художник мультфильмов "Каникулы в Простоквашино" и "Добрыня Никитич"
Умер один из создателей мультфильма "Каникулы в Простоквашино" Владимир Вышегородцев
17:43 10.09.2022 (обновлено: 17:44 10.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Москве на 73-м году жизни умер художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев.
Прощание с заслуженным художником РФ состоялось 10 сентября в городской клинической больнице имени Юдина в Москве, пишет РИА Новости со ссылкой на "Союзмультфильм".
Вышегородцев – советский и российский художник-мультипликатор, заслуженный художник РФ. Работал, в частности, над такими мультфильмами, как "Каникулы в Простоквашино", "Котенок по имени Гав", "Пес в сапогах", "Леопольд и золотая рыбка", "Добрыня Никитич и Змей Горыныч" и многих других.
Он родился 19 июня 1950 года. Окончил Архитектурно-строительный техникум, а затем курсы творческих работников Гостелерадио СССР. Работал мультипликатором на студии "Мульттелефильм", творческого объединения "Экран", киностудии "Союзмультфильм". С 2000 года сотрудничал с различными анимационными студиями.