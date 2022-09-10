https://crimea.ria.ru/20220910/umer-khudozhnik-multfilmov-kanikuly-v-prostokvashino-i-dobrynya-nikitich-1124466519.html

Умер художник мультфильмов "Каникулы в Простоквашино" и "Добрыня Никитич"

Умер художник мультфильмов "Каникулы в Простоквашино" и "Добрыня Никитич" - РИА Новости Крым, 10.09.2022

Умер художник мультфильмов "Каникулы в Простоквашино" и "Добрыня Никитич"

В Москве на 73-м году жизни умер художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев. РИА Новости Крым, 10.09.2022

2022-09-10T17:43

2022-09-10T17:43

2022-09-10T17:44

утраты

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0a/1124466495_0:86:778:524_1920x0_80_0_0_8765e1066e8fc251729c54fdca86d85c.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Москве на 73-м году жизни умер художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев. Прощание с заслуженным художником РФ состоялось 10 сентября в городской клинической больнице имени Юдина в Москве, пишет РИА Новости со ссылкой на "Союзмультфильм".Вышегородцев – советский и российский художник-мультипликатор, заслуженный художник РФ. Работал, в частности, над такими мультфильмами, как "Каникулы в Простоквашино", "Котенок по имени Гав", "Пес в сапогах", "Леопольд и золотая рыбка", "Добрыня Никитич и Змей Горыныч" и многих других.Он родился 19 июня 1950 года. Окончил Архитектурно-строительный техникум, а затем курсы творческих работников Гостелерадио СССР. Работал мультипликатором на студии "Мульттелефильм", творческого объединения "Экран", киностудии "Союзмультфильм". С 2000 года сотрудничал с различными анимационными студиями.

https://crimea.ria.ru/20220820/umer-akter-sergey-grigorev--golos-fili-v-spokoynoy-nochi-malyshi-1124230969.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, культура