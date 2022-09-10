https://crimea.ria.ru/20220910/shest-kandidatov-na-mandat-naskolko-konkurentny-vybory-v-krymu-1124461212.html

Шесть кандидатов на мандат: насколько конкурентны выборы в Крыму

Шесть кандидатов на мандат: насколько конкурентны выборы в Крыму - РИА Новости Крым, 10.09.2022

Шесть кандидатов на мандат: насколько конкурентны выборы в Крыму

В Крыму конкурентность на довыборах депутатов регионального парламента выше, чем в Севастополе и в целом совпадает со средним уровнем по стране. Такой оценкой с РИА Новости Крым, 10.09.2022

2022-09-10T03:31

2022-09-10T03:31

2022-09-10T03:31

форго

наталья киселева

общество

политика

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Крыму конкурентность на довыборах депутатов регионального парламента выше, чем в Севастополе и в целом совпадает со средним уровнем по стране. Такой оценкой с РИА Новости Крым поделилась руководитель крымского филиала, фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.В единый день голосования 11 сентября в РФ пройдут избирательные кампании различного уровня. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. В некоторых регионах выборы будут проходить три дня - с 9 по 11 сентября. В Крыму и Севастополе тоже состоятся выборы, но не основные, а дополнительные.По мнению председателя правления ФоРГО Константина Костина, значительное влияние на результаты выборов будет оказывать патриотический консенсус, который сложился в российском обществе в ходе проведения специальной военной операции и противодействия санкциям Запада.Крымский филиал ФоРГО также решил сравнить довыборы в Крыму и Севастополе с общероссийскими тенденциями. В Севастополе избиратели будут голосовать на дополнительных выборах депутата Заксобрания по одномандатному избирательному округу №1, а в Крыму довыборы депутатов Госсовета республики состоятся в трех одномандатных округах – Джанкойском городском, Красногвардейском и Раздольненско-Черноморском.Как отметила Киселева, средний уровень конкурентности в одномандатных округах в российских субъектах, где будут проходить основные выборы депутатов региональных парламентов, достигает шесть кандидатов на один мандат. В Севастополе на довыборах аналогичный показатель ниже среднероссийского (четыре кандидата), в Крыму – совпадает со среднероссийским."Уровень партийного участия на довыборах депутатов региональных парламентов и в Севастополе, и в Крыму ниже общероссийского. В Севастополе только четыре партии выдвинули кандидатов, в Крыму – в целом семь партий", - добавила эксперт и уточнила, что в среднем в выборах региональных парламентов по РФ участвуют 14 партий.Социолог также отметила низкую активность в Севастополе и в Крыму парламентской партии "Новые люди".Остальные парламентские партии ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду") выдвинули своих кандидатов во всех одномандатных округах Крыма и в Севастополе, где состоятся дополнительные выборы депутатов региональных парламентов. Аналогичную активность проявила в Крыму и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", в одном из трех одномандатных избирательных округов в Крыму выдвинула кандидата и партия "Зеленых", заключила эксперт.

https://crimea.ria.ru/20220901/referendum-o-doverii-vlasti-eksperty-predskazali-iskhod-vyborov-v-rf-1124361551.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форго, наталья киселева, общество, политика, мнения