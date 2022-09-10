https://crimea.ria.ru/20220910/putin-progolosoval-onlayn-na-vyborakh-v-moskve-1124463125.html
Путин проголосовал онлайн на выборах в Москве
Путин проголосовал онлайн на выборах в Москве - РИА Новости Крым, 10.09.2022
Путин проголосовал онлайн на выборах в Москве
Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Москве в рамках единого дня голосования, который проходит в РФ с 9 по 11 сентября, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.09.2022
2022-09-10T10:52
2022-09-10T10:52
2022-09-10T10:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Москве в рамках единого дня голосования, который проходит в РФ с 9 по 11 сентября, пишет РИА Новости.Президент отдал свой голос через систему электронного голосования.Он также призвал россиян принять участие в выборах и подчеркнул, что надеется на активную позицию граждан.В единый день голосования 11 сентября в РФ пройдут избирательные кампании различного уровня. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. В некоторых регионах выборы будут проходить три дня - с 9 по 11 сентября. В Крыму и Севастополе тоже состоятся выборы, но не основные, а дополнительные.
https://crimea.ria.ru/20220910/shest-kandidatov-na-mandat-naskolko-konkurentny-vybory-v-krymu-1124461212.html
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"Голос учтен" – Путин проголосовал дистанционно
Путин проголосовал «удобно и надёжно» - электронно. И всем порекомендовал.
2022-09-10T10:52
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Путин проголосовал онлайн на выборах в Москве
Владимир Путин проголосовал на выборах в Москве через систему электронного голосования
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Москве в рамках единого дня голосования, который проходит в РФ с 9 по 11 сентября, пишет РИА Новости.
Президент отдал свой голос через систему электронного голосования.
"Это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться, рекомендую", — отметил глава государства.
Он также призвал россиян принять участие в выборах и подчеркнул, что надеется на активную позицию граждан.
В единый день голосования 11 сентября в РФ пройдут избирательные кампании различного уровня. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. В некоторых регионах выборы будут проходить три дня - с 9 по 11 сентября. В Крыму и Севастополе тоже состоятся выборы, но не основные, а дополнительные.