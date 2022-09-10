https://crimea.ria.ru/20220910/ovoschi-i-frukty-iz-khersona-i-zaporozhya-povezut-v-dnr-1124464700.html
Овощи и фрукты из Херсона и Запорожья повезут в ДНР
Овощи и фрукты из Херсона и Запорожья повезут в ДНР - РИА Новости Крым, 10.09.2022
Овощи и фрукты из Херсона и Запорожья повезут в ДНР
Херсонская и Запорожская области начнут поставлять овощи и фрукты на рынки Донецкой Народной Республики, что позволит стабилизировать цены, сообщил вице-премьер РИА Новости Крым, 10.09.2022
2022-09-10T15:12
2022-09-10T15:12
2022-09-10T15:12
новая жизнь на освобожденных территориях
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/01/1123410402_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1c0d010b8b4cc8c1e78e35c0c8876843.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Херсонская и Запорожская области начнут поставлять овощи и фрукты на рынки Донецкой Народной Республики, что позволит стабилизировать цены, сообщил вице-премьер ДНР Виталий Хоценко.Херсонские продукты в Крыму и Севастополе: радости и риски >>По его словам, правительство ДНР прорабатывает варианты встречных поставок продовольствия из ДНР на соседние территории."Только так мы сможем объединить бизнес-сообщество всех территорий в некий экономический союз, пользу от работы которого будут получать жители всей агломерации", - считает чиновник.
https://crimea.ria.ru/20220908/rabotayuschie-pod-obstrelami-vsu-agrarii-zaporozhya-stavyat-urozhaynye-rekordy-1124441393.html
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/01/1123410402_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_06b53f742591116f7988072fbca3c4d1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область
Овощи и фрукты из Херсона и Запорожья повезут в ДНР
Херсон и Запорожье на следующей неделе начнут поставки овощей и фруктов в ДНР