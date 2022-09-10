https://crimea.ria.ru/20220910/ovoschi-i-frukty-iz-khersona-i-zaporozhya-povezut-v-dnr-1124464700.html

Овощи и фрукты из Херсона и Запорожья повезут в ДНР

Овощи и фрукты из Херсона и Запорожья повезут в ДНР - РИА Новости Крым, 10.09.2022

Овощи и фрукты из Херсона и Запорожья повезут в ДНР

Херсонская и Запорожская области начнут поставлять овощи и фрукты на рынки Донецкой Народной Республики, что позволит стабилизировать цены, сообщил вице-премьер РИА Новости Крым, 10.09.2022

2022-09-10T15:12

2022-09-10T15:12

2022-09-10T15:12

новая жизнь на освобожденных территориях

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Херсонская и Запорожская области начнут поставлять овощи и фрукты на рынки Донецкой Народной Республики, что позволит стабилизировать цены, сообщил вице-премьер ДНР Виталий Хоценко.Херсонские продукты в Крыму и Севастополе: радости и риски >>По его словам, правительство ДНР прорабатывает варианты встречных поставок продовольствия из ДНР на соседние территории."Только так мы сможем объединить бизнес-сообщество всех территорий в некий экономический союз, пользу от работы которого будут получать жители всей агломерации", - считает чиновник.

https://crimea.ria.ru/20220908/rabotayuschie-pod-obstrelami-vsu-agrarii-zaporozhya-stavyat-urozhaynye-rekordy-1124441393.html

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область