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Овощи и фрукты из Херсона и Запорожья повезут в ДНР - РИА Новости Крым, 10.09.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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Овощи и фрукты из Херсона и Запорожья повезут в ДНР
Овощи и фрукты из Херсона и Запорожья повезут в ДНР - РИА Новости Крым, 10.09.2022
Овощи и фрукты из Херсона и Запорожья повезут в ДНР
Херсонская и Запорожская области начнут поставлять овощи и фрукты на рынки Донецкой Народной Республики, что позволит стабилизировать цены, сообщил вице-премьер РИА Новости Крым, 10.09.2022
2022-09-10T15:12
2022-09-10T15:12
новая жизнь на освобожденных территориях
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Херсонская и Запорожская области начнут поставлять овощи и фрукты на рынки Донецкой Народной Республики, что позволит стабилизировать цены, сообщил вице-премьер ДНР Виталий Хоценко.Херсонские продукты в Крыму и Севастополе: радости и риски &gt;&gt;По его словам, правительство ДНР прорабатывает варианты встречных поставок продовольствия из ДНР на соседние территории."Только так мы сможем объединить бизнес-сообщество всех территорий в некий экономический союз, пользу от работы которого будут получать жители всей агломерации", - считает чиновник.
https://crimea.ria.ru/20220908/rabotayuschie-pod-obstrelami-vsu-agrarii-zaporozhya-stavyat-urozhaynye-rekordy-1124441393.html
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донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область
Овощи и фрукты из Херсона и Запорожья повезут в ДНР

Херсон и Запорожье на следующей неделе начнут поставки овощей и фруктов в ДНР

15:12 10.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа городском рынке в Джанкое
На городском рынке в Джанкое - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Херсонская и Запорожская области начнут поставлять овощи и фрукты на рынки Донецкой Народной Республики, что позволит стабилизировать цены, сообщил вице-премьер ДНР Виталий Хоценко.
Херсонские продукты в Крыму и Севастополе: радости и риски >>
"Одним из факторов завышения цен является отсутствие предложения, и этот вопрос мы можем решить путем завоза овощей из Херсонской и Запорожской областей. Первый автопоезд с овощами из Херсонской области прибудет в Донецкую Народную Республику уже на будущей неделе", - написал Хоценко в своем Telegram-канале.
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По его словам, правительство ДНР прорабатывает варианты встречных поставок продовольствия из ДНР на соседние территории.
"Только так мы сможем объединить бизнес-сообщество всех территорий в некий экономический союз, пользу от работы которого будут получать жители всей агломерации", - считает чиновник.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхДонецкая Народная Республика (ДНР)Херсонская областьЗапорожская область
 
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