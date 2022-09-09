https://crimea.ria.ru/20220909/v-sevastopole-zhitel-volgograda-zaderzhan-za-moshennichestva-na-25-mln-1124451455.html

В Севастополе житель Волгограда задержан за мошенничества на 2,5 млн

В Севастополе житель Волгограда задержан за мошенничества на 2,5 млн - РИА Новости Крым, 09.09.2022

В Севастополе житель Волгограда задержан за мошенничества на 2,5 млн

Полиция Севастополя задержала псевдостроителя из Волгограда, подозреваемого в серийном мошенничестве на сумму свыше 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T10:34

2022-09-09T10:34

2022-09-09T10:34

происшествия

севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя задержала псевдостроителя из Волгограда, подозреваемого в серийном мошенничестве на сумму свыше 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМФД по городу.Преступную схему заработка 36-летний волгоградец наладил вместе со своим 34-летним приятелем из Украины.Аферисты представлялись индивидуальными предпринимателями, предлагая услуги по строительству жилых домов и установке металлопластиковых окон. Потенциальных клиентов подыскивали лично и через рекламу в интернете.Действовали убедительно.Доверившимся клиентам предлагали заключить договоры купли-продажи или подряда с условием предоплаты 60% от общей суммы сделки. На начальном этапе злоумышленники создавали видимость работ, которые не собирались завершать. Вскоре мероприятия прекращались, а мошенники исчезали с деньгами.В настоящее время установлена причастность жителя Волгограда к трем эпизодам мошенничества в крупном размере и одному – в особо крупном. Обманутыми оказались трое севастопольцев и один житель Пермской области. Всего у них похищено более 2,5 млн рублей.Решением суда обвиняемый взят под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Местонахождение второго фигуранта устанавливается, уточнили в ведомстве.Ранее житель Симферополя отдал аферистке 110 тысяч рублей за решение земельного вопроса.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, севастополь