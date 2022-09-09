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В Севастополе житель Волгограда задержан за мошенничества на 2,5 млн - РИА Новости Крым, 09.09.2022
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В Севастополе житель Волгограда задержан за мошенничества на 2,5 млн
В Севастополе житель Волгограда задержан за мошенничества на 2,5 млн - РИА Новости Крым, 09.09.2022
В Севастополе житель Волгограда задержан за мошенничества на 2,5 млн
Полиция Севастополя задержала псевдостроителя из Волгограда, подозреваемого в серийном мошенничестве на сумму свыше 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T10:34
2022-09-09T10:34
происшествия
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя задержала псевдостроителя из Волгограда, подозреваемого в серийном мошенничестве на сумму свыше 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМФД по городу.Преступную схему заработка 36-летний волгоградец наладил вместе со своим 34-летним приятелем из Украины.Аферисты представлялись индивидуальными предпринимателями, предлагая услуги по строительству жилых домов и установке металлопластиковых окон. Потенциальных клиентов подыскивали лично и через рекламу в интернете.Действовали убедительно.Доверившимся клиентам предлагали заключить договоры купли-продажи или подряда с условием предоплаты 60% от общей суммы сделки. На начальном этапе злоумышленники создавали видимость работ, которые не собирались завершать. Вскоре мероприятия прекращались, а мошенники исчезали с деньгами.В настоящее время установлена причастность жителя Волгограда к трем эпизодам мошенничества в крупном размере и одному – в особо крупном. Обманутыми оказались трое севастопольцев и один житель Пермской области. Всего у них похищено более 2,5 млн рублей.Решением суда обвиняемый взят под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Местонахождение второго фигуранта устанавливается, уточнили в ведомстве.Ранее житель Симферополя отдал аферистке 110 тысяч рублей за решение земельного вопроса.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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происшествия, севастополь
В Севастополе житель Волгограда задержан за мошенничества на 2,5 млн

УМВД: в Севастополе житель Волгограда задержан за мошенничества на сумму более 2,5 млн

10:34 09.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя задержала псевдостроителя из Волгограда, подозреваемого в серийном мошенничестве на сумму свыше 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМФД по городу.
Преступную схему заработка 36-летний волгоградец наладил вместе со своим 34-летним приятелем из Украины.
Аферисты представлялись индивидуальными предпринимателями, предлагая услуги по строительству жилых домов и установке металлопластиковых окон. Потенциальных клиентов подыскивали лично и через рекламу в интернете.
Действовали убедительно.
"Мужчины утверждали, что сотрудничают с официальными поставщиками, демонстрировали покупателям готовые изделия, производили необходимые замеры, а также рассчитывали предварительную стоимость готовых окон и выполненных работ", – рассказали в ведомстве.
Доверившимся клиентам предлагали заключить договоры купли-продажи или подряда с условием предоплаты 60% от общей суммы сделки. На начальном этапе злоумышленники создавали видимость работ, которые не собирались завершать. Вскоре мероприятия прекращались, а мошенники исчезали с деньгами.
В настоящее время установлена причастность жителя Волгограда к трем эпизодам мошенничества в крупном размере и одному – в особо крупном. Обманутыми оказались трое севастопольцев и один житель Пермской области. Всего у них похищено более 2,5 млн рублей.
Решением суда обвиняемый взят под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Местонахождение второго фигуранта устанавливается, уточнили в ведомстве.
Ранее житель Симферополя отдал аферистке 110 тысяч рублей за решение земельного вопроса.
ПроисшествияСевастополь
 
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