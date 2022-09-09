https://crimea.ria.ru/20220909/v-sevastopole-za-dachu-vzyatki-osudyat-studenta-1124456837.html

В Севастополе за дачу взятки осудят студента

В Севастополе за дачу взятки осудят студента - РИА Новости Крым, 09.09.2022

В Севастополе за дачу взятки осудят студента

Студент Севастопольского государственного университета пойдет под суд за дачу взятки преподавателю для получения аттестации. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T16:02

2022-09-09T16:02

2022-09-09T16:02

севастополь

происшествия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Студент Севастопольского государственного университета пойдет под суд за дачу взятки преподавателю для получения аттестации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Ранее по решению суда была оштрафована сотрудница кафедры, согласившаяся передать взятку. Как выяснило следствие, студент передал через нее 30 тысяч рублей своему преподавателю. Взамен он ожидал получить оценки за экзамен и зачет за сдачу курсового проекта.Инцидент произошел в декабре 2021 году. Следствие в отношении студента завершено, все материалы с обвинительным заключением прокуратуры уже в суде.Уголовное дело, фигурантом которого стал преподаватель университета, еще рассматривается в районном суде города.Ранее адвоката в Севастополе осудили за передачу взятки.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия