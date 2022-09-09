https://crimea.ria.ru/20220909/v-sevastopole-za-dachu-vzyatki-osudyat-studenta-1124456837.html
В Севастополе за дачу взятки осудят студента
В Севастополе за дачу взятки осудят студента - РИА Новости Крым, 09.09.2022
В Севастополе за дачу взятки осудят студента
Студент Севастопольского государственного университета пойдет под суд за дачу взятки преподавателю для получения аттестации. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T16:02
2022-09-09T16:02
2022-09-09T16:02
севастополь
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Студент Севастопольского государственного университета пойдет под суд за дачу взятки преподавателю для получения аттестации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Ранее по решению суда была оштрафована сотрудница кафедры, согласившаяся передать взятку. Как выяснило следствие, студент передал через нее 30 тысяч рублей своему преподавателю. Взамен он ожидал получить оценки за экзамен и зачет за сдачу курсового проекта.Инцидент произошел в декабре 2021 году. Следствие в отношении студента завершено, все материалы с обвинительным заключением прокуратуры уже в суде.Уголовное дело, фигурантом которого стал преподаватель университета, еще рассматривается в районном суде города.Ранее адвоката в Севастополе осудили за передачу взятки.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, происшествия
В Севастополе за дачу взятки осудят студента
В Севастополе студент СевГУ пойдет под суд за дачу взятки преподавателю
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Студент Севастопольского государственного университета пойдет под суд за дачу взятки преподавателю для получения аттестации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Ранее по решению суда была оштрафована сотрудница кафедры, согласившаяся передать взятку. Как выяснило следствие, студент передал через нее 30 тысяч рублей своему преподавателю. Взамен он ожидал получить оценки за экзамен и зачет за сдачу курсового проекта.
Инцидент произошел в декабре 2021 году. Следствие в отношении студента завершено, все материалы с обвинительным заключением прокуратуры уже в суде.
"Он обвиняется в совершении преступления "дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий", — пояснили в ведомстве.
Уголовное дело, фигурантом которого стал преподаватель университета, еще рассматривается в районном суде города.
Ранее адвоката в Севастополе осудили за передачу взятки
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