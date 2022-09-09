https://crimea.ria.ru/20220909/v-sevastopole-advokata-osudili-za-peredachu-vzyatki-1124453902.html

В Севастополе адвоката осудили за передачу взятки

В Севастополе адвоката осудили за передачу взятки - РИА Новости Крым, 09.09.2022

В Севастополе адвоката осудили за передачу взятки

Адвоката севастопольской ассоциации юристов лишили права заниматься профессиональной деятельностью на два года и оштрафовали на три миллиона рублей за помощь... РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T12:21

2022-09-09T12:21

2022-09-09T12:21

прокуратура города севастополя

севастополь

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Адвоката севастопольской ассоциации юристов лишили права заниматься профессиональной деятельностью на два года и оштрафовали на три миллиона рублей за помощь при даче взятки за прекращение оперативно-розыскных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя."Преступные действия пресечены оперативными сотрудниками, задержавшими адвоката при получении указанной им суммы, часть которой он собирался передать в качестве взятки", - говорится в сообщении прокуратуры.Уличенного в посредничестве при передаче взятки юриста лиши права на адвокатскую деятельность на два года и назначили штраф в размере трех миллионов рублей. Получателя взятки приговорили к трем годам колонии общего режима и лишили права занимать определенные должности на два года.Приговоры в законную силу не вступили.Ранее за посредничество при даче взяток педагогу осудили сотрудницу кафедры СевГУ.

https://crimea.ria.ru/20220728/v-krymu-advokat-obmanula-moshennika-na-11-mln-rubley-1123980192.html

севастополь

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прокуратура города севастополя, севастополь, закон и право