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В Севастополе адвоката осудили за передачу взятки - РИА Новости Крым, 09.09.2022
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В Севастополе адвоката осудили за передачу взятки
В Севастополе адвоката осудили за передачу взятки - РИА Новости Крым, 09.09.2022
В Севастополе адвоката осудили за передачу взятки
Адвоката севастопольской ассоциации юристов лишили права заниматься профессиональной деятельностью на два года и оштрафовали на три миллиона рублей за помощь... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T12:21
2022-09-09T12:21
прокуратура города севастополя
севастополь
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Адвоката севастопольской ассоциации юристов лишили права заниматься профессиональной деятельностью на два года и оштрафовали на три миллиона рублей за помощь при даче взятки за прекращение оперативно-розыскных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя."Преступные действия пресечены оперативными сотрудниками, задержавшими адвоката при получении указанной им суммы, часть которой он собирался передать в качестве взятки", - говорится в сообщении прокуратуры.Уличенного в посредничестве при передаче взятки юриста лиши права на адвокатскую деятельность на два года и назначили штраф в размере трех миллионов рублей. Получателя взятки приговорили к трем годам колонии общего режима и лишили права занимать определенные должности на два года.Приговоры в законную силу не вступили.Ранее за посредничество при даче взяток педагогу осудили сотрудницу кафедры СевГУ.
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прокуратура города севастополя, севастополь, закон и право
В Севастополе адвоката осудили за передачу взятки

В Севастополе адвокат помогал закрыть уголовное дело с помощью взятки от подозреваемой

12:21 09.09.2022
 
© РИА Новости . Владимир ФедоренкоМолоток судьи. Архивное фото
Молоток судьи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Адвоката севастопольской ассоциации юристов лишили права заниматься профессиональной деятельностью на два года и оштрафовали на три миллиона рублей за помощь при даче взятки за прекращение оперативно-розыскных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
Установлено, что в феврале 2021 года адвокат выступил посредником при передаче взятки от подозреваемой по делу заместителю начальника отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Севастополю. Озвученная женщине сумма взятки с учетом вознаграждения адвоката составила семь тысяч долларов, 150 тысяч рублей из которых были предназначены для прекращения оперативно-розыскных мероприятий в ее отношении.
"Преступные действия пресечены оперативными сотрудниками, задержавшими адвоката при получении указанной им суммы, часть которой он собирался передать в качестве взятки", - говорится в сообщении прокуратуры.
Уличенного в посредничестве при передаче взятки юриста лиши права на адвокатскую деятельность на два года и назначили штраф в размере трех миллионов рублей. Получателя взятки приговорили к трем годам колонии общего режима и лишили права занимать определенные должности на два года.
Приговоры в законную силу не вступили.
Ранее за посредничество при даче взяток педагогу осудили сотрудницу кафедры СевГУ.
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