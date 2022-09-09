https://crimea.ria.ru/20220909/nuzhno-li-vaktsinirovat-rebenka-ot-kovid--vrach-pediatr-1124452926.html

Нужно ли вакцинировать ребенка от ковид – врач-педиатр

Нужно ли вакцинировать ребенка от ковид – врач-педиатр - РИА Новости Крым, 09.09.2022

Нужно ли вакцинировать ребенка от ковид – врач-педиатр

Вакцинация от коронавируса рекомендована для детей, которые часто болеют или проживают в больших семьях, вместе с пенсионерами. Такое мнение выразил педиатр,... РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T21:51

2022-09-09T21:51

2022-09-09T15:00

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Вакцинация от коронавируса рекомендована для детей, которые часто болеют или проживают в больших семьях, вместе с пенсионерами. Такое мнение выразил педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский.Он напомнил, что в России разрешена вакцинация детей от новой коронавирусной инфекции. В первую очередь она рекомендована для детей, которые попадают в группу риска.Бережанский добавил, что остальным несовершеннолетний необходимо соблюдать меры профилактики заболевания, рекомендованные Роспотребнадзором. Так, при положительном анализе на ковид, ребенка необходимо изолировать на семь дней, а проявления вирусной инфекции лечить симптоматически."Рекомендации по профилактике остаются прежними: промывать нос, чаще пить, не контактировать с детьми и взрослыми, у которых видны проявления ринита или фарингита. А вот маску, если в семье кто-то болеет, лучше надевать на больного человека, потому что, кашляя и чихая, он распространяет вирус со слюной", – подчеркнул эксперт.Ранее врач-терапевт Водовозов рассказал, что основными распространителями коронавирусной инфекции сегодня являются дети.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в россии