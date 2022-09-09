https://crimea.ria.ru/20220909/nuzhno-li-vaktsinirovat-rebenka-ot-kovid--vrach-pediatr-1124452926.html
Нужно ли вакцинировать ребенка от ковид – врач-педиатр
Нужно ли вакцинировать ребенка от ковид – врач-педиатр - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Нужно ли вакцинировать ребенка от ковид – врач-педиатр
Вакцинация от коронавируса рекомендована для детей, которые часто болеют или проживают в больших семьях, вместе с пенсионерами. Такое мнение выразил педиатр,... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T21:51
2022-09-09T21:51
2022-09-09T15:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Вакцинация от коронавируса рекомендована для детей, которые часто болеют или проживают в больших семьях, вместе с пенсионерами. Такое мнение выразил педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский.Он напомнил, что в России разрешена вакцинация детей от новой коронавирусной инфекции. В первую очередь она рекомендована для детей, которые попадают в группу риска.Бережанский добавил, что остальным несовершеннолетний необходимо соблюдать меры профилактики заболевания, рекомендованные Роспотребнадзором. Так, при положительном анализе на ковид, ребенка необходимо изолировать на семь дней, а проявления вирусной инфекции лечить симптоматически."Рекомендации по профилактике остаются прежними: промывать нос, чаще пить, не контактировать с детьми и взрослыми, у которых видны проявления ринита или фарингита. А вот маску, если в семье кто-то болеет, лучше надевать на больного человека, потому что, кашляя и чихая, он распространяет вирус со слюной", – подчеркнул эксперт.Ранее врач-терапевт Водовозов рассказал, что основными распространителями коронавирусной инфекции сегодня являются дети.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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здравоохранение в россии
Нужно ли вакцинировать ребенка от ковид – врач-педиатр
Врач Бережанский рассказал, какие дети в группе риска по ковиду и нуждаются в вакцинации
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Вакцинация от коронавируса рекомендована для детей, которые часто болеют или проживают в больших семьях, вместе с пенсионерами. Такое мнение выразил педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский.
Он напомнил, что в России разрешена вакцинация детей от новой коронавирусной инфекции. В первую очередь она рекомендована для детей, которые попадают в группу риска.
"Детям с 14 лет, которые находятся в группе риска, я рекомендую сделать прививку. Это дети, которые проживают в скученной семье, вместе с пенсионерами, дети, которые часто болеют или у них какое-либо иммунодефицитное состояние", – цитирует
специалиста "Радио 1".
Бережанский добавил, что остальным несовершеннолетний необходимо соблюдать меры профилактики заболевания, рекомендованные Роспотребнадзором. Так, при положительном анализе на ковид, ребенка необходимо изолировать на семь дней, а проявления вирусной инфекции лечить симптоматически.
"Рекомендации по профилактике остаются прежними: промывать нос, чаще пить, не контактировать с детьми и взрослыми, у которых видны проявления ринита или фарингита. А вот маску, если в семье кто-то болеет, лучше надевать на больного человека, потому что, кашляя и чихая, он распространяет вирус со слюной", – подчеркнул эксперт.
Ранее врач-терапевт Водовозов рассказал
, что основными распространителями коронавирусной инфекции сегодня являются дети.