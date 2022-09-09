https://crimea.ria.ru/20220909/kogda-v-rossii-poyavitsya-edinaya-vaktsina-ot-grippa-i-kovid-1124454169.html

Когда в России появится единая вакцина от гриппа и ковид

Когда в России появится единая вакцина от гриппа и ковид - РИА Новости Крым, 09.09.2022

Когда в России появится единая вакцина от гриппа и ковид

Комбинированная вакцина от гриппа и коронавируса прошла доклинические испытания, ученые ждут разрешения на исследования с участием людей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T20:45

2022-09-09T20:45

2022-09-09T20:45

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Комбинированная вакцина от гриппа и коронавируса прошла доклинические испытания, ученые ждут разрешения на исследования с участием людей. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.Вакцину против гриппа и коронавируса разрабатывает Институт Стволовых Клеток Человека (ИСКЧ) вместе с госкорпорацией Ростех. Препарат содержит компоненты для защиты от четырех сезонных штаммов вируса гриппа и вируса SARS-CoV-2.В настоящее время вакцина прошла доклинические испытания и готова для клинических исследований.Провести клинические испытания планируют до конца 2022 года. Ожидается, что одна прививка сможет защитить организм человека от двух заболеваний и повысить охваты вакцинацией среди населения.Ранее в России разработали вакцину против оспы обезьян.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии