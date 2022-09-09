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Когда в России появится единая вакцина от гриппа и ковид
Когда в России появится единая вакцина от гриппа и ковид - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Когда в России появится единая вакцина от гриппа и ковид
Комбинированная вакцина от гриппа и коронавируса прошла доклинические испытания, ученые ждут разрешения на исследования с участием людей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T20:45
2022-09-09T20:45
2022-09-09T20:45
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Комбинированная вакцина от гриппа и коронавируса прошла доклинические испытания, ученые ждут разрешения на исследования с участием людей. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.Вакцину против гриппа и коронавируса разрабатывает Институт Стволовых Клеток Человека (ИСКЧ) вместе с госкорпорацией Ростех. Препарат содержит компоненты для защиты от четырех сезонных штаммов вируса гриппа и вируса SARS-CoV-2.В настоящее время вакцина прошла доклинические испытания и готова для клинических исследований.Провести клинические испытания планируют до конца 2022 года. Ожидается, что одна прививка сможет защитить организм человека от двух заболеваний и повысить охваты вакцинацией среди населения.Ранее в России разработали вакцину против оспы обезьян.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии
Когда в России появится единая вакцина от гриппа и ковид
Клинические испытания комбинированной вакцины от гриппа и ковид могут начать в 2022 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Комбинированная вакцина от гриппа и коронавируса прошла доклинические испытания, ученые ждут разрешения на исследования с участием людей. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.
Вакцину против гриппа и коронавируса разрабатывает Институт Стволовых Клеток Человека (ИСКЧ) вместе с госкорпорацией Ростех. Препарат содержит компоненты для защиты от четырех сезонных штаммов вируса гриппа и вируса SARS-CoV-2.
В настоящее время вакцина прошла доклинические испытания и готова для клинических исследований.
"В доклинических исследованиях комбинированная вакцина показала соответствующий международным требованиям уровень безопасности, иммуногенности и протективности. В ближайших планах ИСКЧ и Ростеха – подготовка досье для получения от Минздрава России разрешения на проведение клинического исследования фазы I-II", – сообщает
пресс-служба госкорпорации.
Провести клинические испытания планируют до конца 2022 года. Ожидается, что одна прививка сможет защитить организм человека от двух заболеваний и повысить охваты вакцинацией среди населения.
Ранее в России разработали вакцину против оспы обезьян
.