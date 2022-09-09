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Громкое убийство жителя Ялты – в Следкоме рассказали о ходе расследования - РИА Новости Крым, 09.09.2022
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Громкое убийство жителя Ялты – в Следкоме рассказали о ходе расследования
Громкое убийство жителя Ялты – в Следкоме рассказали о ходе расследования - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Громкое убийство жителя Ялты – в Следкоме рассказали о ходе расследования
Оба подозреваемых в жестоком убийстве жителя Ялты находятся под стражей, сейчас решается вопрос об аресте их имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T18:03
2022-09-09T18:03
ск рф (следственный комитет российской федерации)
крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Оба подозреваемых в жестоком убийстве жителя Ялты находятся под стражей, сейчас решается вопрос об аресте их имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел в ночь на 6 сентября. Компания знакомых распивала спиртное в одном из кафе Ялты, где у них произошел конфликт. Двое фигурантов дела сначала избили своего оппонента, затем нанесли ему множественные резаные раны. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.В рамках следствия правоохранители дадут правовую оценку всем участникам конфликта, а также действиям лиц, которые знали об инциденте и не предприняли должных мер по своевременному информированию правоохранительных органов.Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле центрального аппарата СК России и руководства регионального следственного управления.
https://crimea.ria.ru/20220908/rezonansnoe-ubiystvo-v-yalte-sk-izmenil-statyu-obvineniya-1124446177.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, происшествия, крымский следком
Громкое убийство жителя Ялты – в Следкоме рассказали о ходе расследования

СК: подозреваемые в резонансном убийстве в Ялте под стражей, их имущество могут арестовать

18:03 09.09.2022
 
© Фото: Следственный комитет РФАвтомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© Фото: Следственный комитет РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Оба подозреваемых в жестоком убийстве жителя Ялты находятся под стражей, сейчас решается вопрос об аресте их имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.
Инцидент произошел в ночь на 6 сентября. Компания знакомых распивала спиртное в одном из кафе Ялты, где у них произошел конфликт. Двое фигурантов дела сначала избили своего оппонента, затем нанесли ему множественные резаные раны. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.
"Проведен ряд неотложных следственных действий. Обвиняемые, заключенные судом под стражу, дают признательные показания. Решается вопрос о наложении ареста на их имущество с целью дальнейшего возмещения вреда потерпевшей стороне", - говорится в сообщении СК.
В рамках следствия правоохранители дадут правовую оценку всем участникам конфликта, а также действиям лиц, которые знали об инциденте и не предприняли должных мер по своевременному информированию правоохранительных органов.
Следователь
Вчера, 18:24
Резонансное убийство в Ялте: СК изменил статью обвинения
Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле центрального аппарата СК России и руководства регионального следственного управления.
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)КрымПроисшествияКрымский Следком
 
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18:03Громкое убийство жителя Ялты – в Следкоме рассказали о ходе расследования
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