https://crimea.ria.ru/20220909/gromkoe-ubiystvo-zhitelya-yalty--v-sledkome-rasskazali-o-khode-rassledovaniya-1124461071.html

Громкое убийство жителя Ялты – в Следкоме рассказали о ходе расследования

Громкое убийство жителя Ялты – в Следкоме рассказали о ходе расследования - РИА Новости Крым, 09.09.2022

Громкое убийство жителя Ялты – в Следкоме рассказали о ходе расследования

Оба подозреваемых в жестоком убийстве жителя Ялты находятся под стражей, сейчас решается вопрос об аресте их имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T18:03

2022-09-09T18:03

2022-09-09T18:03

ск рф (следственный комитет российской федерации)

крым

происшествия

крымский следком

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Оба подозреваемых в жестоком убийстве жителя Ялты находятся под стражей, сейчас решается вопрос об аресте их имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел в ночь на 6 сентября. Компания знакомых распивала спиртное в одном из кафе Ялты, где у них произошел конфликт. Двое фигурантов дела сначала избили своего оппонента, затем нанесли ему множественные резаные раны. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.В рамках следствия правоохранители дадут правовую оценку всем участникам конфликта, а также действиям лиц, которые знали об инциденте и не предприняли должных мер по своевременному информированию правоохранительных органов.Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле центрального аппарата СК России и руководства регионального следственного управления.

https://crimea.ria.ru/20220908/rezonansnoe-ubiystvo-v-yalte-sk-izmenil-statyu-obvineniya-1124446177.html

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, происшествия, крымский следком