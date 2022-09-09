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Экономист: Запад пожертвует чем угодно ради доминирующей позиции в мире - РИА Новости Крым, 09.09.2022
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Экономист: Запад пожертвует чем угодно ради доминирующей позиции в мире
Экономист: Запад пожертвует чем угодно ради доминирующей позиции в мире - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Экономист: Запад пожертвует чем угодно ради доминирующей позиции в мире
Глобальный экономический кризис, который все сильнее охватывает западные страны, это цена за стремление любой ценой удовлетворить амбиции по удержанию... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T07:59
2022-09-09T07:59
радио "спутник в крыму"
в мире
экономика
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Глобальный экономический кризис, который все сильнее охватывает западные страны, это цена за стремление любой ценой удовлетворить амбиции по удержанию доминирования в мировой экономике. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил кандидат экономических наук Михаил Беляев.Эксперт напомнил, что события на Украине послужили своего рода триггером для введения очередных санкций в отношении России в части изоляции и попытки нанести ущерб ее экономике. Но результат получился обратный – в большей степени страдают именно страны Запада и их сателлиты.Яркий тому пример – стремление отказаться от поставок российских удобрений, зерна, энергоносителей, в том числе для производства электроэнергии и сырья для предприятий нефте- и газохимии. Эксперт подчеркнул, что творцам кризиса безразлично, что закроются заводы, а люди будут выброшены на улицу. Главное сейчас – удержать доминирующее положение.Однако и это уже не представляет возможным, так как доллар стремительно теряет свои позиции. Американское влияние "съеживается и отползает" в западное полушарие, относительно сужается и его производственная сфера, и в торговле он занимает относительно меньшую долю.Беляев отметил, что негативное влияние на доллар оказывает и тот факт, что страны восточного полушария начинают воспринимать как норму отказ от него, как от расчетной валюты."Если два-три года назад это вызывало сильное удивление, то в настоящем Китай, Индия, Малайзия, Мьянма, Индонезия и еще ряд стран Азиатско-тихоокеанского региона открыто говорят об увеличении объемов торговли в национальных валютах", – подчеркивает экономист. Такой поворот не только лишает запад возможности использовать доллар в качестве оружия, но и показывает, насколько высокую цену он готов заплатить за попытку удержать лидирующую позицию в мире.
https://crimea.ria.ru/20220901/chto-budet-s-evrosoyuzom-esli-svo-prodlitsya-esche-god--mnenie-1124362577.html
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в мире, экономика, мнения
Экономист: Запад пожертвует чем угодно ради доминирующей позиции в мире

Глобальный кризис – следствие стремления Запада удержать лидерство в мире

07:59 09.09.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Глобальный экономический кризис, который все сильнее охватывает западные страны, это цена за стремление любой ценой удовлетворить амбиции по удержанию доминирования в мировой экономике. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Эксперт напомнил, что события на Украине послужили своего рода триггером для введения очередных санкций в отношении России в части изоляции и попытки нанести ущерб ее экономике. Но результат получился обратный – в большей степени страдают именно страны Запада и их сателлиты.
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"Поэтому можем говорить, что этот кризис – рукотворный. Вместо того, чтобы восстанавливать экономику после пандемии, запад готов пожертвовать чем угодно, ради доминирующей позиции в мире, а также ради удержания в своей орбите стран, которые пытались заняться своим собственным развитием", – поясняет Беляев.
Яркий тому пример – стремление отказаться от поставок российских удобрений, зерна, энергоносителей, в том числе для производства электроэнергии и сырья для предприятий нефте- и газохимии. Эксперт подчеркнул, что творцам кризиса безразлично, что закроются заводы, а люди будут выброшены на улицу. Главное сейчас – удержать доминирующее положение.
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Однако и это уже не представляет возможным, так как доллар стремительно теряет свои позиции. Американское влияние "съеживается и отползает" в западное полушарие, относительно сужается и его производственная сфера, и в торговле он занимает относительно меньшую долю.
Беляев отметил, что негативное влияние на доллар оказывает и тот факт, что страны восточного полушария начинают воспринимать как норму отказ от него, как от расчетной валюты.
"Если два-три года назад это вызывало сильное удивление, то в настоящем Китай, Индия, Малайзия, Мьянма, Индонезия и еще ряд стран Азиатско-тихоокеанского региона открыто говорят об увеличении объемов торговли в национальных валютах", – подчеркивает экономист.
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Такой поворот не только лишает запад возможности использовать доллар в качестве оружия, но и показывает, насколько высокую цену он готов заплатить за попытку удержать лидирующую позицию в мире.
 
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