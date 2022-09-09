https://crimea.ria.ru/20220909/chto-budet-osenyu-s-tsenami-na-energonositeli-v-evrope-i-v-rossii---ekspert-1124442560.html

Что будет осенью с ценами на энергоносители в Европе и в России - эксперт

Что будет осенью с ценами на энергоносители в Европе и в России - эксперт - РИА Новости Крым, 09.09.2022

Что будет осенью с ценами на энергоносители в Европе и в России - эксперт

Тарифы на газ для российских потребителей будут индексироваться стандартно в рамках инфляции, при этом в Европе можно ожидать временного снижения цен на... РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T03:32

2022-09-09T03:32

2022-09-09T03:32

экономика

российская федерация (россия, рф)

в мире

европейский союз

санкции против россии

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Тарифы на газ для российских потребителей будут индексироваться стандартно в рамках инфляции, при этом в Европе можно ожидать временного снижения цен на энергоносители и резкого их повышения с наступлением холодов. Такое мнение РИА Новости Крым выразил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков."В сентябре и октябре цены на газ в Европе могут даже снизиться. Сейчас уже они корректируются, потому что европейцы достигли плановых показателей по заполненности газовых хранилищ и это их успокаивает. Сейчас они могут даже снизить закупки из всех источников. Они достигли 80%, а к 1 ноября это могут быть все 90%. Кроме того, наступил период, когда на кондиционирование уже не надо использовать энергию, а на отопление - еще не надо. Потребление снизится. Плюс пойдут дожди, заработают гидростанции, атомные энергоблоки, которые летом из-за засухи невозможно было охлаждать, и их останавливали. Это будет период передышки для евпропейцев", - говорит Юшков.Однако с наступлением отопительного сезона ситуация резко изменится, уверен эксперт.По его мнению, газовый экспорт в Европу скорее всего сократят и другие поставщики, в том числе США, которые уже сейчас делают заявления о необходимости запирать энергоносители на внутреннем рынке для снижения цен внутри страны.Вучич предрек Европе "полярную зиму" без российского газа >>"Явно это будет одна из самых сложных зим для европейцев, цены будут высокими, они будут исчисляться тысячами долларов за тысячу кубов газа. Это полноценный энергокризис" - констатирует Юшков.Что касается внутреннего российского рыка, по его прогнозам, значительных изменений не произойдет. Тарифы на газ, электроэнергию, отопление и горячую воду для населения в России регулирует государство, они будут индексироваться стандартно.Ситуация может измениться только в одном случае - если РФ вообще прекратит экспорт энергоносителей в Европу. Тогда отечественная газовая отрасль будет полностью перестраиваться. Поскольку внутренние цены субсидировались "Газпромом" за счет выручки на европейском рынке, потеряв этот доход, компания может лоббировать повышение тарифов, предполагает Юшков. При этом он подчеркивает, что окончательные решения все же будут приниматься на уровне государства, в первую очередь с учетом интересов населения.

https://crimea.ria.ru/20220904/medvedev-otvetil-sholtsu-na-otkaz-schitat-rf-nadezhnym-postavschikom-gaza-1124399247.html

https://crimea.ria.ru/20220907/v-krymu-na-dva-goda-zamorozyat-tarify-na-gaz---aksenov-1124432103.html

российская федерация (россия, рф)

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2022

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

экономика, российская федерация (россия, рф), в мире, европейский союз, санкции против россии, мнения