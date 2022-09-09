https://crimea.ria.ru/20220909/chto-budet-osenyu-s-tsenami-na-energonositeli-v-evrope-i-v-rossii---ekspert-1124442560.html
Что будет осенью с ценами на энергоносители в Европе и в России - эксперт
Что будет осенью с ценами на энергоносители в Европе и в России - эксперт - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Что будет осенью с ценами на энергоносители в Европе и в России - эксперт
Тарифы на газ для российских потребителей будут индексироваться стандартно в рамках инфляции, при этом в Европе можно ожидать временного снижения цен на... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T03:32
2022-09-09T03:32
2022-09-09T03:32
экономика
российская федерация (россия, рф)
в мире
европейский союз
санкции против россии
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Тарифы на газ для российских потребителей будут индексироваться стандартно в рамках инфляции, при этом в Европе можно ожидать временного снижения цен на энергоносители и резкого их повышения с наступлением холодов. Такое мнение РИА Новости Крым выразил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков."В сентябре и октябре цены на газ в Европе могут даже снизиться. Сейчас уже они корректируются, потому что европейцы достигли плановых показателей по заполненности газовых хранилищ и это их успокаивает. Сейчас они могут даже снизить закупки из всех источников. Они достигли 80%, а к 1 ноября это могут быть все 90%. Кроме того, наступил период, когда на кондиционирование уже не надо использовать энергию, а на отопление - еще не надо. Потребление снизится. Плюс пойдут дожди, заработают гидростанции, атомные энергоблоки, которые летом из-за засухи невозможно было охлаждать, и их останавливали. Это будет период передышки для евпропейцев", - говорит Юшков.Однако с наступлением отопительного сезона ситуация резко изменится, уверен эксперт.По его мнению, газовый экспорт в Европу скорее всего сократят и другие поставщики, в том числе США, которые уже сейчас делают заявления о необходимости запирать энергоносители на внутреннем рынке для снижения цен внутри страны.Вучич предрек Европе "полярную зиму" без российского газа >>"Явно это будет одна из самых сложных зим для европейцев, цены будут высокими, они будут исчисляться тысячами долларов за тысячу кубов газа. Это полноценный энергокризис" - констатирует Юшков.Что касается внутреннего российского рыка, по его прогнозам, значительных изменений не произойдет. Тарифы на газ, электроэнергию, отопление и горячую воду для населения в России регулирует государство, они будут индексироваться стандартно.Ситуация может измениться только в одном случае - если РФ вообще прекратит экспорт энергоносителей в Европу. Тогда отечественная газовая отрасль будет полностью перестраиваться. Поскольку внутренние цены субсидировались "Газпромом" за счет выручки на европейском рынке, потеряв этот доход, компания может лоббировать повышение тарифов, предполагает Юшков. При этом он подчеркивает, что окончательные решения все же будут приниматься на уровне государства, в первую очередь с учетом интересов населения.
https://crimea.ria.ru/20220904/medvedev-otvetil-sholtsu-na-otkaz-schitat-rf-nadezhnym-postavschikom-gaza-1124399247.html
https://crimea.ria.ru/20220907/v-krymu-na-dva-goda-zamorozyat-tarify-na-gaz---aksenov-1124432103.html
российская федерация (россия, рф)
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
экономика, российская федерация (россия, рф), в мире, европейский союз, санкции против россии, мнения
Что будет осенью с ценами на энергоносители в Европе и в России - эксперт
Эксперт дал ценовой прогноз по газу для стран Европы и для внутреннего рынка РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Тарифы на газ для российских потребителей будут индексироваться стандартно в рамках инфляции, при этом в Европе можно ожидать временного снижения цен на энергоносители и резкого их повышения с наступлением холодов. Такое мнение РИА Новости Крым
выразил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"В сентябре и октябре цены на газ в Европе могут даже снизиться. Сейчас уже они корректируются, потому что европейцы достигли плановых показателей по заполненности газовых хранилищ и это их успокаивает. Сейчас они могут даже снизить закупки из всех источников. Они достигли 80%, а к 1 ноября это могут быть все 90%. Кроме того, наступил период, когда на кондиционирование уже не надо использовать энергию, а на отопление - еще не надо. Потребление снизится. Плюс пойдут дожди, заработают гидростанции, атомные энергоблоки, которые летом из-за засухи невозможно было охлаждать, и их останавливали. Это будет период передышки для евпропейцев", - говорит Юшков.
Однако с наступлением отопительного сезона ситуация резко изменится, уверен эксперт.
"Из подземных хранилищ придется очень быстро извлекать газ, и они будут быстро опустошаться. Все зависит от температурного режима, тем не менее, даже 90% заполненности хранилищ не гарантируют европейцам нормального прохождения отопительного сезона. Не исключено, что придется останавливать подачу газа каким-то отдельным категориям потребителей. Конечно, они будут стараться население полностью обеспечить, а вот промышленность придется отключать. И тут все будет зависеть от того, какие объемы поставок сохранятся из России, поскольку не исключено, что и украинский транзит тоже будет перекрыт", - продолжает специалист.
По его мнению, газовый экспорт в Европу скорее всего сократят и другие поставщики, в том числе США, которые уже сейчас делают заявления о необходимости запирать энергоносители на внутреннем рынке для снижения цен внутри страны.
"Явно это будет одна из самых сложных зим для европейцев, цены будут высокими, они будут исчисляться тысячами долларов за тысячу кубов газа. Это полноценный энергокризис" - констатирует Юшков.
Что касается внутреннего российского рыка, по его прогнозам, значительных изменений не произойдет. Тарифы на газ, электроэнергию, отопление и горячую воду для населения в России регулирует государство, они будут индексироваться стандартно.
"Думаю, будет стабильная динамика, такая же, как обычно. У нас индексация происходила на уровне инфляции, в этом году уровень инфляции ожидается в районе 14%, индексация будет меньше - около 10%. Никакого радикального повышения цен не будет", - прогнозирует собеседник агентства.
Ситуация может измениться только в одном случае - если РФ вообще прекратит экспорт энергоносителей в Европу. Тогда отечественная газовая отрасль будет полностью перестраиваться. Поскольку внутренние цены субсидировались "Газпромом" за счет выручки на европейском рынке, потеряв этот доход, компания может лоббировать повышение тарифов, предполагает Юшков. При этом он подчеркивает, что окончательные решения все же будут приниматься на уровне государства, в первую очередь с учетом интересов населения.