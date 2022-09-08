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ВСУ потеряли 190 военных за сутки на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости Крым, 08.09.2022
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ВСУ потеряли 190 военных за сутки на Николаево-Криворожском направлении
ВСУ потеряли 190 военных за сутки на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости Крым, 08.09.2022
ВСУ потеряли 190 военных за сутки на Николаево-Криворожском направлении
За прошедшие сутки украинские военные не проводили наступательные действия на Николаево-Криворожском направлении из-за больших потерь. В свою очередь ВКС... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T14:19
2022-09-08T14:19
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
игорь конашенков
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки украинские военные не проводили наступательные действия на Николаево-Криворожском направлении из-за больших потерь. В свою очередь ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжали наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ на данном направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Российские военные поразили пункты управления 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Березнеговатое Николаевской области, живую силу и военную технику 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной и 28-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Сухой Ставок, Петровское, урочища Плотницкое Херсонской области, Мураховка и Терновые Поды Николаевской области.Журналист о жителях Херсона: все понимают свое будущее – оно с Россией &gt;&gt;Также в районе Мураховки Николаевской области уничтожен склад боеприпасов, а в районе Константиновки сбит украинский самолет Су-25."В результате больших потерь от сосредоточенных огневых ударов российских Вооруженных сил по позициям 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Украинка, Зеленый Гай и Новогригорьевка Николаевской области украинские военнослужащие отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыловые районы", - добавил Конашенков.
https://crimea.ria.ru/20220908/vs-rossii-otbili-popytku-vsu-vzyat-balakleyu-v-koltso-1124439383.html
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, игорь конашенков, украина
ВСУ потеряли 190 военных за сутки на Николаево-Криворожском направлении

МО: ВСУ за сутки потеряли 190 военных и 2 танка на Николаево-Криворожском направлении

14:19 08.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкРабота РСЗО БМ-21 "Град" по позициям ВСУ
Работа РСЗО БМ-21 Град по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости . Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки украинские военные не проводили наступательные действия на Николаево-Криворожском направлении из-за больших потерь. В свою очередь ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжали наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ на данном направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Всего на Николаево-Криворожском направлении противник за сутки потерял два танка, шесть боевых машин пехоты и пять других бронированных машин, семь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 190 военнослужащих", - сказал он на брифинге в четверг.
Российские военные поразили пункты управления 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Березнеговатое Николаевской области, живую силу и военную технику 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной и 28-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Сухой Ставок, Петровское, урочища Плотницкое Херсонской области, Мураховка и Терновые Поды Николаевской области.
Журналист о жителях Херсона: все понимают свое будущее – оно с Россией >>
Также в районе Мураховки Николаевской области уничтожен склад боеприпасов, а в районе Константиновки сбит украинский самолет Су-25.
"В результате больших потерь от сосредоточенных огневых ударов российских Вооруженных сил по позициям 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Украинка, Зеленый Гай и Новогригорьевка Николаевской области украинские военнослужащие отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыловые районы", - добавил Конашенков.
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