https://crimea.ria.ru/20220908/vsu-poteryali-190-voennykh-za-sutki-na-nikolaevo-krivorozhskom-napravlenii-1124441794.html

ВСУ потеряли 190 военных за сутки на Николаево-Криворожском направлении

ВСУ потеряли 190 военных за сутки на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости Крым, 08.09.2022

ВСУ потеряли 190 военных за сутки на Николаево-Криворожском направлении

За прошедшие сутки украинские военные не проводили наступательные действия на Николаево-Криворожском направлении из-за больших потерь. В свою очередь ВКС... РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T14:19

2022-09-08T14:19

2022-09-08T14:19

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

игорь конашенков

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки украинские военные не проводили наступательные действия на Николаево-Криворожском направлении из-за больших потерь. В свою очередь ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжали наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ на данном направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Российские военные поразили пункты управления 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Березнеговатое Николаевской области, живую силу и военную технику 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной и 28-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Сухой Ставок, Петровское, урочища Плотницкое Херсонской области, Мураховка и Терновые Поды Николаевской области.Журналист о жителях Херсона: все понимают свое будущее – оно с Россией >>Также в районе Мураховки Николаевской области уничтожен склад боеприпасов, а в районе Константиновки сбит украинский самолет Су-25."В результате больших потерь от сосредоточенных огневых ударов российских Вооруженных сил по позициям 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Украинка, Зеленый Гай и Новогригорьевка Николаевской области украинские военнослужащие отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыловые районы", - добавил Конашенков.

https://crimea.ria.ru/20220908/vs-rossii-otbili-popytku-vsu-vzyat-balakleyu-v-koltso-1124439383.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, игорь конашенков, украина