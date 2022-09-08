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В России хотят менять окна в многоэтажках по программе капремонта - РИА Новости Крым, 08.09.2022
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В России хотят менять окна в многоэтажках по программе капремонта
В России хотят менять окна в многоэтажках по программе капремонта - РИА Новости Крым, 08.09.2022
В России хотят менять окна в многоэтажках по программе капремонта
Окна в многоквартирных домах хотят включить в состав общедомового имущества, чтобы производить их замену по программе капремонта. С такой инициативой в Госдуму... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T08:06
2022-09-08T08:06
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Окна в многоквартирных домах хотят включить в состав общедомового имущества, чтобы производить их замену по программе капремонта. С такой инициативой в Госдуму обратились представители Национального центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства "ЖКХ Контроль", пишут "Известия".По мнению авторов инициативы, единовременная замена окон в многоэтажках позволит уменьшать теплопотери во всем доме и проходить отопительные сезоны эффективнее. К тому же эксперты "ЖКХ Контроль" уверены, что централизованная замена окон обойдется дешевле индивидуальной.По данным издания, российские парламентарии поддерживают такую концепцию и предлагают рассмотреть возможность софинансирования затрат на замену окон из региональных бюджетов.При этом эксперты в области девелопмента считают идею неоднозначной. По их мнению, удорожание стоимости капремонтов в таком случае все же ляжет на собственников жилья, не все из которых вообще хотят менять окна. Кроме того, окна в квартире — частная собственность, и каждый владелец вправе сам решать, какими они должны быть. Выходом из положения может быть локальная подача заявок на замену от тех жителей, которые согласны на это и готовы к увеличению размера взносов на капремонт.Ранее эксперты "ЖКХ-контроль" рассказали, как узнать, готов ли ваш дом к зиме. Для этого следует выбрать ответственного председателя МКД, который обязательно должен участвовать в оценке степени готовности, в противном случае все акты могут оказаться фиктивными.
https://crimea.ria.ru/20220430/v-rossii-doma-s-pechnym-otopleniem-perevedut-na-gaz-za-schet-gosudarstva-1123101463.html
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жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, городская среда
В России хотят менять окна в многоэтажках по программе капремонта

"ЖКХ Контроль" предлагает менять окна в многоквартирных домах во время капремонта

08:06 08.09.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкУборка квартиры
Уборка квартиры - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Окна в многоквартирных домах хотят включить в состав общедомового имущества, чтобы производить их замену по программе капремонта. С такой инициативой в Госдуму обратились представители Национального центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства "ЖКХ Контроль", пишут "Известия".
По мнению авторов инициативы, единовременная замена окон в многоэтажках позволит уменьшать теплопотери во всем доме и проходить отопительные сезоны эффективнее. К тому же эксперты "ЖКХ Контроль" уверены, что централизованная замена окон обойдется дешевле индивидуальной.
По данным издания, российские парламентарии поддерживают такую концепцию и предлагают рассмотреть возможность софинансирования затрат на замену окон из региональных бюджетов.
При этом эксперты в области девелопмента считают идею неоднозначной. По их мнению, удорожание стоимости капремонтов в таком случае все же ляжет на собственников жилья, не все из которых вообще хотят менять окна. Кроме того, окна в квартире — частная собственность, и каждый владелец вправе сам решать, какими они должны быть. Выходом из положения может быть локальная подача заявок на замену от тех жителей, которые согласны на это и готовы к увеличению размера взносов на капремонт.
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Ранее эксперты "ЖКХ-контроль" рассказали, как узнать, готов ли ваш дом к зиме. Для этого следует выбрать ответственного председателя МКД, который обязательно должен участвовать в оценке степени готовности, в противном случае все акты могут оказаться фиктивными.
 
Жилищно-коммунальное хозяйство Крыма и СевастополяГородская среда
 
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