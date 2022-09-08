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ЦБ продлил запрет на комиссию с физлиц при выдаче валюты с вкладов - РИА Новости Крым, 08.09.2022
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ЦБ продлил запрет на комиссию с физлиц при выдаче валюты с вкладов
ЦБ продлил запрет на комиссию с физлиц при выдаче валюты с вкладов - РИА Новости Крым, 08.09.2022
ЦБ продлил запрет на комиссию с физлиц при выдаче валюты с вкладов
Банк России до 9 марта 2023 года продлил запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче валюты с вкладов или счетов. Об этом сообщается на сайте РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T20:03
2022-09-08T19:48
банк россии
экономика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Банк России до 9 марта 2023 года продлил запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче валюты с вкладов или счетов. Об этом сообщается на сайте регулятора.Запрет на комиссию был введен в марте и должен был действовать полгода – до 9 сентября этого года включительно."Также до 9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств", - уточнили в ЦБ.Ранее Банк России продлил до 9 марта 2023 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты со счетов и вкладов физических лиц. "Они могут снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года. Лимит на снятие составляет 10 тыс. долларов США или эквивалент этой суммы в евро. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро, независимо от валюты вклада или счета", - напомнили в банке.
https://crimea.ria.ru/20220828/chto-s-dollarom-rossiyane-perestayut-interesovatsya-kursami-valyut-1124323372.html
https://crimea.ria.ru/20220812/zachem-bank-rossii-khochet-vvesti-vremennuyu-blokirovku-schetov--ekspert-1124139421.html
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банк россии, экономика, общество
ЦБ продлил запрет на комиссию с физлиц при выдаче валюты с вкладов

ЦБ до марта 2023 года продлил запрет взимать комиссию с физлиц при выдаче вкладов в валюте

20:03 08.09.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Банк России до 9 марта 2023 года продлил запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче валюты с вкладов или счетов. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Запрет на комиссию был введен в марте и должен был действовать полгода – до 9 сентября этого года включительно.
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"Также до 9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств", - уточнили в ЦБ.
Ранее Банк России продлил до 9 марта 2023 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты со счетов и вкладов физических лиц.
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"Они могут снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года. Лимит на снятие составляет 10 тыс. долларов США или эквивалент этой суммы в евро. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро, независимо от валюты вклада или счета", - напомнили в банке.
 
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