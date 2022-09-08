https://crimea.ria.ru/20220908/tsb-prodlil-zapret-na-komissiyu-s-fizlits-pri-vydache-valyuty-s-vkladov-1124447716.html

ЦБ продлил запрет на комиссию с физлиц при выдаче валюты с вкладов

ЦБ продлил запрет на комиссию с физлиц при выдаче валюты с вкладов - РИА Новости Крым, 08.09.2022

ЦБ продлил запрет на комиссию с физлиц при выдаче валюты с вкладов

Банк России до 9 марта 2023 года продлил запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче валюты с вкладов или счетов. Об этом сообщается на сайте РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T20:03

2022-09-08T20:03

2022-09-08T19:48

банк россии

экономика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99232/74/992327420_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_9567bc627237414366828d474a84604e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Банк России до 9 марта 2023 года продлил запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче валюты с вкладов или счетов. Об этом сообщается на сайте регулятора.Запрет на комиссию был введен в марте и должен был действовать полгода – до 9 сентября этого года включительно."Также до 9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств", - уточнили в ЦБ.Ранее Банк России продлил до 9 марта 2023 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты со счетов и вкладов физических лиц. "Они могут снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года. Лимит на снятие составляет 10 тыс. долларов США или эквивалент этой суммы в евро. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро, независимо от валюты вклада или счета", - напомнили в банке.

https://crimea.ria.ru/20220828/chto-s-dollarom-rossiyane-perestayut-interesovatsya-kursami-valyut-1124323372.html

https://crimea.ria.ru/20220812/zachem-bank-rossii-khochet-vvesti-vremennuyu-blokirovku-schetov--ekspert-1124139421.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк россии, экономика, общество