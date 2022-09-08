https://crimea.ria.ru/20220908/rezhim-ogranicheniya-poletov-v-krym-prodlili-1124436160.html
Режим ограничения полетов в Крым продлили
Режим ограничения полетов в Крым продлили - РИА Новости Крым, 08.09.2022
Режим ограничения полетов в Крым продлили
Режим ограничения полетов в аэропорт Симферополя и еще 10 городов России продлен до 16 сентября. Об этом сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T09:12
2022-09-08T09:12
2022-09-08T09:12
аэропорт симферополь
транспорт
крым
росавиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Режим ограничения полетов в аэропорт Симферополя и еще 10 городов России продлен до 16 сентября. Об этом сообщили в Росавиации.Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Открыты воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Росавиация рекомендует авиаперевозчикам организовывать перевозки пассажиров через них.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге и в центре страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В Крым пущены дополнительные поезда, автобусы. Для жителей и гостей региона доступны мультимодальные перевозки по "единому" билету.
https://crimea.ria.ru/20220907/dopolnitelnyy-poezd-iz-peterburga-v-simferopol-zapustyat-v-sentyabre-1124430600.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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аэропорт симферополь, транспорт, крым, росавиация
Режим ограничения полетов в Крым продлили
Режим ограничения полетов в Крым и аэропорты юга и центра России продлен до 16 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Режим ограничения полетов в аэропорт Симферополя и еще 10 городов России продлен до 16 сентября. Об этом сообщили в Росавиации.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 16 сентября", - говорится в сообщении.
Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Открыты воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Росавиация рекомендует авиаперевозчикам организовывать перевозки пассажиров через них.
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге и в центре страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В Крым пущены дополнительные поезда, автобусы. Для жителей и гостей региона доступны мультимодальные перевозки по "единому" билету.