https://crimea.ria.ru/20220908/rezhim-ogranicheniya-poletov-v-krym-prodlili-1124436160.html

Режим ограничения полетов в Крым продлили

Режим ограничения полетов в Крым продлили - РИА Новости Крым, 08.09.2022

Режим ограничения полетов в Крым продлили

Режим ограничения полетов в аэропорт Симферополя и еще 10 городов России продлен до 16 сентября. Об этом сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T09:12

2022-09-08T09:12

2022-09-08T09:12

аэропорт симферополь

транспорт

крым

росавиация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Режим ограничения полетов в аэропорт Симферополя и еще 10 городов России продлен до 16 сентября. Об этом сообщили в Росавиации.Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Открыты воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Росавиация рекомендует авиаперевозчикам организовывать перевозки пассажиров через них.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге и в центре страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В Крым пущены дополнительные поезда, автобусы. Для жителей и гостей региона доступны мультимодальные перевозки по "единому" билету.

https://crimea.ria.ru/20220907/dopolnitelnyy-poezd-iz-peterburga-v-simferopol-zapustyat-v-sentyabre-1124430600.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэропорт симферополь, транспорт, крым, росавиация