https://crimea.ria.ru/20220908/rabotayuschie-pod-obstrelami-vsu-agrarii-zaporozhya-stavyat-urozhaynye-rekordy-1124441393.html

Работающие под обстрелами ВСУ аграрии Запорожья ставят урожайные рекорды

Работающие под обстрелами ВСУ аграрии Запорожья ставят урожайные рекорды - РИА Новости Крым, 08.09.2022

Работающие под обстрелами ВСУ аграрии Запорожья ставят урожайные рекорды

Аграрии Запорожской области ставят новые рекорды под непрекращающимися обстрелами ВСУ. Об этом сообщил глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T14:16

2022-09-08T14:16

2022-09-08T14:01

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

евгений балицкий

сельское хозяйство

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Аграрии Запорожской области ставят новые рекорды под непрекращающимися обстрелами ВСУ. Об этом сообщил глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий."Поздравляю запорожских аграриев с намолотом почти двух миллионов тонн зерновых!" – написал Балицкий в своем Telegram-канале.Что происходит на демилитаризированном заводе в Мелитополе – фото, видео >>Он поблагодарил хлеборобов за работу и смелость, отметив, что им приходится работать в условиях непрекращающихся обстрелов ВСУ. За последнее время пострадали еще несколько производственных объектов отрасли, добавил глава ВГА.15 тысяч тонн зерна сгорело из-за обстрела ВСУ в Запорожской области >>Он заверил, что областная администрация поддержит пострадавших аграриев: оценка ущерба, нанесенного ВСУ объектам сельхоздеятельности, уже проводится, и людям компенсируют убытки.Балицкий также сообщил, что в области уже приступили к уборке подсолнечника и посеву озимых культур. Площадь сева последних, по прогнозам, будет не меньшей, чем в прошлом году, и составит 589 гектаров.

https://crimea.ria.ru/20220719/lgotnye-tarify-i-khoroshie-tseny-v-zaporozhskoy-oblasti-sobirayut-zernovye-1123892189.html

https://crimea.ria.ru/20220718/vsu-dobivayut-slaviyu-iz-za-postoyannykh-atak-zavod-gorit-bolshe-mesyatsa-1123881387.html

запорожская область

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запорожская область, евгений балицкий, сельское хозяйство, всу (вооруженные силы украины)