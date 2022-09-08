https://crimea.ria.ru/20220908/rabotayuschie-pod-obstrelami-vsu-agrarii-zaporozhya-stavyat-urozhaynye-rekordy-1124441393.html
Работающие под обстрелами ВСУ аграрии Запорожья ставят урожайные рекорды
Работающие под обстрелами ВСУ аграрии Запорожья ставят урожайные рекорды - РИА Новости Крым, 08.09.2022
Работающие под обстрелами ВСУ аграрии Запорожья ставят урожайные рекорды
Аграрии Запорожской области ставят новые рекорды под непрекращающимися обстрелами ВСУ. Об этом сообщил глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T14:16
2022-09-08T14:16
2022-09-08T14:01
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
евгений балицкий
сельское хозяйство
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Аграрии Запорожской области ставят новые рекорды под непрекращающимися обстрелами ВСУ. Об этом сообщил глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий."Поздравляю запорожских аграриев с намолотом почти двух миллионов тонн зерновых!" – написал Балицкий в своем Telegram-канале.Что происходит на демилитаризированном заводе в Мелитополе – фото, видео >>Он поблагодарил хлеборобов за работу и смелость, отметив, что им приходится работать в условиях непрекращающихся обстрелов ВСУ. За последнее время пострадали еще несколько производственных объектов отрасли, добавил глава ВГА.15 тысяч тонн зерна сгорело из-за обстрела ВСУ в Запорожской области >>Он заверил, что областная администрация поддержит пострадавших аграриев: оценка ущерба, нанесенного ВСУ объектам сельхоздеятельности, уже проводится, и людям компенсируют убытки.Балицкий также сообщил, что в области уже приступили к уборке подсолнечника и посеву озимых культур. Площадь сева последних, по прогнозам, будет не меньшей, чем в прошлом году, и составит 589 гектаров.
https://crimea.ria.ru/20220719/lgotnye-tarify-i-khoroshie-tseny-v-zaporozhskoy-oblasti-sobirayut-zernovye-1123892189.html
https://crimea.ria.ru/20220718/vsu-dobivayut-slaviyu-iz-za-postoyannykh-atak-zavod-gorit-bolshe-mesyatsa-1123881387.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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запорожская область, евгений балицкий, сельское хозяйство, всу (вооруженные силы украины)
Работающие под обстрелами ВСУ аграрии Запорожья ставят урожайные рекорды
Запорожские аграрии ставят новые рекорды, несмотря на непрекращающиеся обстрелы ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Аграрии Запорожской области ставят новые рекорды под непрекращающимися обстрелами ВСУ. Об этом сообщил глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий.
"Поздравляю запорожских аграриев с намолотом почти двух миллионов тонн зерновых!" – написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Он поблагодарил хлеборобов за работу и смелость, отметив, что им приходится работать в условиях непрекращающихся обстрелов ВСУ. За последнее время пострадали еще несколько производственных объектов отрасли, добавил глава ВГА.
"С сопредельных территорий продолжаются обстрелы наших объектов сельхозназначения, от снарядов вооруженных формирований Украины пострадал ряд элеваторов ГУП "ГЗО", мукомольный завод, который обеспечивает большую часть хлебозаводов области мукой", – рассказал Балицкий.
Он заверил, что областная администрация поддержит пострадавших аграриев: оценка ущерба, нанесенного ВСУ объектам сельхоздеятельности, уже проводится, и людям компенсируют убытки.
Балицкий также сообщил, что в области уже приступили к уборке подсолнечника и посеву озимых культур. Площадь сева последних, по прогнозам, будет не меньшей, чем в прошлом году, и составит 589 гектаров.