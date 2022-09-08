https://crimea.ria.ru/20220908/oni-vse-videli-i-promolchali-balitskiy-ob-otchete-magate-po-zaes-1124436305.html

"Они все видели и промолчали": Балицкий об отчете МАГАТЭ по ЗАЭС

"Они все видели и промолчали": Балицкий об отчете МАГАТЭ по ЗАЭС - РИА Новости Крым, 08.09.2022

"Они все видели и промолчали": Балицкий об отчете МАГАТЭ по ЗАЭС

Власти Запорожской области заявили, что миссия МАГАТЭ должна была зафиксировать продолжающиеся обстрелы ЗАЭС со стороны Украины и принять меры, направленные на... РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T09:38

2022-09-08T09:38

2022-09-08T09:38

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

евгений балицкий

магатэ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Власти Запорожской области заявили, что миссия МАГАТЭ должна была зафиксировать продолжающиеся обстрелы ЗАЭС со стороны Украины и принять меры, направленные на защиту объекта, однако этого сделано не было. Об этом сообщил глава областной ВГА Евгений Балицкий."Микроскопом забивали гвозди": какие нарушения нашли на ЗАЭС >>Балицкий подчеркнул, что представители миссии МАГАТЭ во время работы на Запорожской АЭС видели, откуда ведутся обстрелы, но решили умолчать об этом.По его словам, в МАГАТЭ не могут привлечь даже внимание общественности, потому что общественное мнение формируется принадлежащими западным олигархам структурами."Атомная станция принадлежит народу. Мы будем защищать реактор, как и защищали его все эти месяцы, защищать от умалишенных террористов и их пособников, сохраняя наследие наших дедов. Мы сегодня стоим на защите мира от ядерной катастрофы в то время как специально созданные для этого структуры продолжают замалчивать правду, пытаясь снять с себя ответственность", - заключил он.Миссия МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС на прошлой неделе. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели делегатов МАГАТЭ по территории станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах со стороны украинских войск. Работа миссии завершилась 5 сентября. На Запорожской АЭС остались два наблюдателя организации.Президент России Владимир Путин, комментируя обнародованный МАГАТЭ по итогам визита доклад о ситуации на АЭС, заявил, что доверяет отчету миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам визита на Запорожскую АЭС, но отметил, что из-за давления США и Европы организация не может открыто сказать об обстрелах станции со стороны Украины.

https://crimea.ria.ru/20220907/putin-dal-otsenku-otchetu-magate-po-zaporozhskoy-aes-1124428394.html

https://crimea.ria.ru/20220907/v-rosatome-prokommentirovali-doklad-magate-po-zaporozhskoy-aes-1124425737.html

https://crimea.ria.ru/20220906/magate-predstavilo-otchet-po-zaporozhskoy-aes--osnovnye-tezisy-1124421775.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, евгений балицкий, магатэ