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"Они все видели и промолчали": Балицкий об отчете МАГАТЭ по ЗАЭС - РИА Новости Крым, 08.09.2022
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https://crimea.ria.ru/20220908/oni-vse-videli-i-promolchali-balitskiy-ob-otchete-magate-po-zaes-1124436305.html
"Они все видели и промолчали": Балицкий об отчете МАГАТЭ по ЗАЭС
"Они все видели и промолчали": Балицкий об отчете МАГАТЭ по ЗАЭС - РИА Новости Крым, 08.09.2022
"Они все видели и промолчали": Балицкий об отчете МАГАТЭ по ЗАЭС
Власти Запорожской области заявили, что миссия МАГАТЭ должна была зафиксировать продолжающиеся обстрелы ЗАЭС со стороны Украины и принять меры, направленные на... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T09:38
2022-09-08T09:38
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
евгений балицкий
магатэ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Власти Запорожской области заявили, что миссия МАГАТЭ должна была зафиксировать продолжающиеся обстрелы ЗАЭС со стороны Украины и принять меры, направленные на защиту объекта, однако этого сделано не было. Об этом сообщил глава областной ВГА Евгений Балицкий."Микроскопом забивали гвозди": какие нарушения нашли на ЗАЭС &gt;&gt;Балицкий подчеркнул, что представители миссии МАГАТЭ во время работы на Запорожской АЭС видели, откуда ведутся обстрелы, но решили умолчать об этом.По его словам, в МАГАТЭ не могут привлечь даже внимание общественности, потому что общественное мнение формируется принадлежащими западным олигархам структурами."Атомная станция принадлежит народу. Мы будем защищать реактор, как и защищали его все эти месяцы, защищать от умалишенных террористов и их пособников, сохраняя наследие наших дедов. Мы сегодня стоим на защите мира от ядерной катастрофы в то время как специально созданные для этого структуры продолжают замалчивать правду, пытаясь снять с себя ответственность", - заключил он.Миссия МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС на прошлой неделе. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели делегатов МАГАТЭ по территории станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах со стороны украинских войск. Работа миссии завершилась 5 сентября. На Запорожской АЭС остались два наблюдателя организации.Президент России Владимир Путин, комментируя обнародованный МАГАТЭ по итогам визита доклад о ситуации на АЭС, заявил, что доверяет отчету миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам визита на Запорожскую АЭС, но отметил, что из-за давления США и Европы организация не может открыто сказать об обстрелах станции со стороны Украины.
https://crimea.ria.ru/20220907/putin-dal-otsenku-otchetu-magate-po-zaporozhskoy-aes-1124428394.html
https://crimea.ria.ru/20220907/v-rosatome-prokommentirovali-doklad-magate-po-zaporozhskoy-aes-1124425737.html
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, евгений балицкий, магатэ
"Они все видели и промолчали": Балицкий об отчете МАГАТЭ по ЗАЭС

Глава Запорожской области Балицкий раскритиковал доклад МАГАТЭ по ситуации на АЭС

09:38 08.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Власти Запорожской области заявили, что миссия МАГАТЭ должна была зафиксировать продолжающиеся обстрелы ЗАЭС со стороны Украины и принять меры, направленные на защиту объекта, однако этого сделано не было. Об этом сообщил глава областной ВГА Евгений Балицкий.
"Микроскопом забивали гвозди": какие нарушения нашли на ЗАЭС >>
"Для меня лично структура, которая призвана не только контролировать, но и регламентировать работу ядерных объектов, для жителей Запорожской области, для тех, кто сегодня работает на станции, ежедневно обеспечивая ее работу под страхом смерти – ничего не сказала. Не обозначила твердую позицию, не назвала вещи своими именами. Выводов не сделано. Имена террористов не названы. Резолюции, обеспечивающие безопасность атомного реактора, не приняты", - написал глава администрации в своем Telegram-канале.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 12:58
Путин дал оценку отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Балицкий подчеркнул, что представители миссии МАГАТЭ во время работы на Запорожской АЭС видели, откуда ведутся обстрелы, но решили умолчать об этом.
"Они должны были зафиксировать, что Украина продолжает обстреливать атомный реактор. Мы ждали от миссии, что ЗАЭС перестанут обстреливать. Они не в состоянии остановить обстрел атомной станции, что может принести катастрофу всему миру. Если они даже этого не могут, так о чем можно говорить? Какая тогда роль сегодня у ООН, Совета Европы? Они, находясь на ЗАЭС, видели, откуда идут обстрелы, но решили умолчать об этом", - отметил он.
По его словам, в МАГАТЭ не могут привлечь даже внимание общественности, потому что общественное мнение формируется принадлежащими западным олигархам структурами.
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 09:12
В Росатоме прокомментировали доклад МАГАТЭ по Запорожской АЭС
"Атомная станция принадлежит народу. Мы будем защищать реактор, как и защищали его все эти месяцы, защищать от умалишенных террористов и их пособников, сохраняя наследие наших дедов. Мы сегодня стоим на защите мира от ядерной катастрофы в то время как специально созданные для этого структуры продолжают замалчивать правду, пытаясь снять с себя ответственность", - заключил он.
Миссия МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС на прошлой неделе. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели делегатов МАГАТЭ по территории станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах со стороны украинских войск. Работа миссии завершилась 5 сентября. На Запорожской АЭС остались два наблюдателя организации.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 17:28
МАГАТЭ представило отчет по Запорожской АЭС – основные тезисы
Президент России Владимир Путин, комментируя обнародованный МАГАТЭ по итогам визита доклад о ситуации на АЭС, заявил, что доверяет отчету миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам визита на Запорожскую АЭС, но отметил, что из-за давления США и Европы организация не может открыто сказать об обстрелах станции со стороны Украины.
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьЕвгений БалицкийМАГАТЭ
 
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