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Путин дал оценку отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 07.09.2022
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Путин дал оценку отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Путин дал оценку отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Путин дал оценку отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Президент России Владимир Путин заявил, что доверяет отчету миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам визита на Запорожскую АЭС, но... РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T12:58
2022-09-07T12:58
владимир путин (политик)
магатэ
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что доверяет отчету миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам визита на Запорожскую АЭС, но отметил, что из-за давления США и Европы организация не может открыто сказать об обстрелах станции со стороны Украины.Российский лидер при этом отметил, что МАГАТЭ "находятся под давлением тех стран, где они работают", в том числе США и стран Европы, поэтому они "не могут прямо сказать, что обстрелы идут с украинской территории".Во вторник МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую АЭС. В частности, по поводу обстрелов представители организации лишь отметили, что члены миссии "были свидетелями обстрелов в районе станции" и что "часть повреждений была обнаружена вблизи зданий энергоблоков".Также МАГАТЭ призвало немедленно установить зону безопасности вокруг станции и "прекратить боевые действия, которые могут повлиять на системы энергоснабжения" ЗАЭС.Миссия МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС на прошлой неделе. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели делегатов МАГАТЭ по территории станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах со стороны украинских войск. Работа миссии завершилась 5 сентября. На Запорожской АЭС остались два наблюдателя организации.
https://crimea.ria.ru/20220907/putin-rf-ne-zainteresovana-v-zerkalnom-otvete-na-vizovye-ogranicheniya-es-1124428105.html
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владимир путин (политик), магатэ, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область
Путин дал оценку отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Путин: доверяю отчету МАГАТЭ, но организация находится под давлением США и Европы

12:58 07.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что доверяет отчету миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам визита на Запорожскую АЭС, но отметил, что из-за давления США и Европы организация не может открыто сказать об обстрелах станции со стороны Украины.
"Да, я безусловно доверяю этому отчету. МАГАТЭ – очень ответственная международная организация, ее руководитель – очень профессиональный человек", – сказал Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Российский лидер при этом отметил, что МАГАТЭ "находятся под давлением тех стран, где они работают", в том числе США и стран Европы, поэтому они "не могут прямо сказать, что обстрелы идут с украинской территории".
Во вторник МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую АЭС. В частности, по поводу обстрелов представители организации лишь отметили, что члены миссии "были свидетелями обстрелов в районе станции" и что "часть повреждений была обнаружена вблизи зданий энергоблоков".
Также МАГАТЭ призвало немедленно установить зону безопасности вокруг станции и "прекратить боевые действия, которые могут повлиять на системы энергоснабжения" ЗАЭС.
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Миссия МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС на прошлой неделе. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели делегатов МАГАТЭ по территории станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах со стороны украинских войск. Работа миссии завершилась 5 сентября. На Запорожской АЭС остались два наблюдателя организации.
 
Владимир Путин (политик)МАГАТЭЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская область
 
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