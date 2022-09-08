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Как сохранить психическое здоровье после COVID-19 – ученые
Как сохранить психическое здоровье после COVID-19 – ученые - РИА Новости Крым, 08.09.2022
Как сохранить психическое здоровье после COVID-19 – ученые
Улучшить психическое здоровье после перенесенного ковида поможет физическая активность и сокращение использования социальных сетей. Такой вывод сделали ученые... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T21:44
2022-09-08T21:44
2022-09-08T21:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Улучшить психическое здоровье после перенесенного ковида поможет физическая активность и сокращение использования социальных сетей. Такой вывод сделали ученые Рурского университета в Германии.По мнению исследователей, пандемия COVID-19 сильно повлияла на психику людей. Они предположили, что если ввести в жизнь людей две привычки, то негативный эффект от перенесенного заболевания можно уменьшить. Проверить гипотезу ученые решили в рамках эксперимента, для которого собрали четыре группы людей. Все участники были пользователями социальных сетей.Так, первая группа сократила использование социальных сетей на 30 минут в день. Вторая группа увеличила физическую активность на 30 минут в день. Участники третьей группы комбинировали два названных условия. Четвертая – контрольная группа – конкретных инструкций не получала.Таким образом, сокращая проведенное в соцсетях время и увеличивая физическую активность, человек становится более устойчив к негативным последствиям пандемии и сохраняет высокий уровень психического здоровья в течение шести месяцев.Ранее израильские ученые оценили возможность распространения COVID-19 летучими мышами.
https://crimea.ria.ru/20220908/glava-rospotrebnadzora-otvetila-na-vopros-o-masochnom-rezhime-v-krymu-1124430005.html
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общество, совет эксперта, здоровье
Как сохранить психическое здоровье после COVID-19 – ученые
Немецкие ученые рассказали, какие привычки укрепят психику в период пандемии COVID-19
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым.
Улучшить психическое здоровье после перенесенного ковида поможет физическая активность и сокращение использования социальных сетей. Такой вывод сделали ученые Рурского университета в Германии
.
По мнению исследователей, пандемия COVID-19 сильно повлияла на психику людей. Они предположили, что если ввести в жизнь людей две привычки, то негативный эффект от перенесенного заболевания можно уменьшить. Проверить гипотезу ученые решили в рамках эксперимента, для которого собрали четыре группы людей. Все участники были пользователями социальных сетей.
Так, первая группа сократила использование социальных сетей на 30 минут в день. Вторая группа увеличила физическую активность на 30 минут в день. Участники третьей группы комбинировали два названных условия. Четвертая – контрольная группа – конкретных инструкций не получала.
"В экспериментальных группах симптомы депрессии и бремя COVID-19 уменьшились, в то время как физическая активность, удовлетворенность жизнью и субъективное счастье увеличились. Все эффекты были сильнее и стабильнее в группе комбинированной терапии в долгосрочной перспективе. Курение снизилось только в первой группе", – сообщили ученые по результатам наблюдений.
Таким образом, сокращая проведенное в соцсетях время и увеличивая физическую активность, человек становится более устойчив к негативным последствиям пандемии и сохраняет высокий уровень психического здоровья в течение шести месяцев.
Ранее израильские ученые оценили
возможность распространения COVID-19 летучими мышами.