https://crimea.ria.ru/20220908/kak-sokhranit-psikhicheskoe-zdorove-posle-covid-19--uchenye-1124447364.html

Как сохранить психическое здоровье после COVID-19 – ученые

Как сохранить психическое здоровье после COVID-19 – ученые - РИА Новости Крым, 08.09.2022

Как сохранить психическое здоровье после COVID-19 – ученые

Улучшить психическое здоровье после перенесенного ковида поможет физическая активность и сокращение использования социальных сетей. Такой вывод сделали ученые... РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T21:44

2022-09-08T21:44

2022-09-08T21:44

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здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Улучшить психическое здоровье после перенесенного ковида поможет физическая активность и сокращение использования социальных сетей. Такой вывод сделали ученые Рурского университета в Германии.По мнению исследователей, пандемия COVID-19 сильно повлияла на психику людей. Они предположили, что если ввести в жизнь людей две привычки, то негативный эффект от перенесенного заболевания можно уменьшить. Проверить гипотезу ученые решили в рамках эксперимента, для которого собрали четыре группы людей. Все участники были пользователями социальных сетей.Так, первая группа сократила использование социальных сетей на 30 минут в день. Вторая группа увеличила физическую активность на 30 минут в день. Участники третьей группы комбинировали два названных условия. Четвертая – контрольная группа – конкретных инструкций не получала.Таким образом, сокращая проведенное в соцсетях время и увеличивая физическую активность, человек становится более устойчив к негативным последствиям пандемии и сохраняет высокий уровень психического здоровья в течение шести месяцев.Ранее израильские ученые оценили возможность распространения COVID-19 летучими мышами.

https://crimea.ria.ru/20220908/glava-rospotrebnadzora-otvetila-na-vopros-o-masochnom-rezhime-v-krymu-1124430005.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта, здоровье