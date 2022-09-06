https://crimea.ria.ru/20220906/covid-19-i-letuchie-myshi-novoe-otkrytie-uchenykh-1124420541.html

COVID-19 и летучие мыши: новое открытие ученых

COVID-19 и летучие мыши: новое открытие ученых - РИА Новости Крым, 06.09.2022

COVID-19 и летучие мыши: новое открытие ученых

Наличие в крови летучих мышей антител к COVID-19 означает, что они уже сталкивались с этим заболеванием и иммунитет к нему выработан, однако не доказывает, что... РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T21:22

2022-09-06T21:22

2022-09-06T21:22

наука и технологии

израиль

распространение коронавируса в рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Наличие в крови летучих мышей антител к COVID-19 означает, что они уже сталкивались с этим заболеванием и иммунитет к нему выработан, однако не доказывает, что именно эти животные стали переносчиками данного вируса. Об этом заявила сотрудник университета Тель-Авива, доктор Мария Вайнберг, под руководством которой проводилось специальное исследование.По словам Вайнберг, источником древних подвидов коронавируса могли быть и летучие мыши – доказательства тому действительно есть. Однако утверждать, что новый коронавирус два года назад появился именно благодаря рукокрылым, нельзя.Иммунная система летучих мышей очень сильна и обеспечивает им серьезную защиту от вирусов: эти животные легко с ними справляются, в отличие от других млекопитающих, для которых такие же заболевания могут быть смертельными, отмечает ученый. В этой связи, по мнению авторов исследования, людям необходимо серьезно изучить противовирусные механизмы летучих мышей, чтобы разработать новые эффективные средства борьбы человека против инфекционных болезней, а также рака и старения.Ранее опрос показал, что думают россияне о происхождении COVID-19.

https://crimea.ria.ru/20220317/mo-ssha-izuchali-v-kharkove-zarazhenie-lyudey-boleznyami-cherez-letuchikh-myshey-1122696012.html

https://crimea.ria.ru/20220821/ekspert-predskazal-poyavlenie-bolee-tyazheloy-mutatsii-koronavirusa-1124236307.html

израиль

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наука и технологии, израиль, распространение коронавируса в рф