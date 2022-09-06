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COVID-19 и летучие мыши: новое открытие ученых
COVID-19 и летучие мыши: новое открытие ученых - РИА Новости Крым, 06.09.2022
COVID-19 и летучие мыши: новое открытие ученых
Наличие в крови летучих мышей антител к COVID-19 означает, что они уже сталкивались с этим заболеванием и иммунитет к нему выработан, однако не доказывает, что... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T21:22
2022-09-06T21:22
2022-09-06T21:22
наука и технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Наличие в крови летучих мышей антител к COVID-19 означает, что они уже сталкивались с этим заболеванием и иммунитет к нему выработан, однако не доказывает, что именно эти животные стали переносчиками данного вируса. Об этом заявила сотрудник университета Тель-Авива, доктор Мария Вайнберг, под руководством которой проводилось специальное исследование.По словам Вайнберг, источником древних подвидов коронавируса могли быть и летучие мыши – доказательства тому действительно есть. Однако утверждать, что новый коронавирус два года назад появился именно благодаря рукокрылым, нельзя.Иммунная система летучих мышей очень сильна и обеспечивает им серьезную защиту от вирусов: эти животные легко с ними справляются, в отличие от других млекопитающих, для которых такие же заболевания могут быть смертельными, отмечает ученый. В этой связи, по мнению авторов исследования, людям необходимо серьезно изучить противовирусные механизмы летучих мышей, чтобы разработать новые эффективные средства борьбы человека против инфекционных болезней, а также рака и старения.Ранее опрос показал, что думают россияне о происхождении COVID-19.
https://crimea.ria.ru/20220317/mo-ssha-izuchali-v-kharkove-zarazhenie-lyudey-boleznyami-cherez-letuchikh-myshey-1122696012.html
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наука и технологии, израиль, распространение коронавируса в рф
COVID-19 и летучие мыши: новое открытие ученых
Израильские ученые оценили возможность распространения COVID-19 летучими мышами
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Наличие в крови летучих мышей антител к COVID-19 означает, что они уже сталкивались с этим заболеванием и иммунитет к нему выработан, однако не доказывает, что именно эти животные стали переносчиками данного вируса. Об этом заявила сотрудник университета Тель-Авива, доктор Мария Вайнберг, под руководством которой проводилось специальное исследование.
По словам Вайнберг, источником древних подвидов коронавируса могли быть и летучие мыши – доказательства тому действительно есть. Однако утверждать, что новый коронавирус два года назад появился именно благодаря рукокрылым, нельзя.
"Проведенное нами всестороннее исследование вызывает серьезные сомнения относительно возможности того, что летучие мыши являлись источником вспышки COVID-19", – цитирует Вайнберг РИА Новости.
Иммунная система летучих мышей очень сильна и обеспечивает им серьезную защиту от вирусов: эти животные легко с ними справляются, в отличие от других млекопитающих, для которых такие же заболевания могут быть смертельными, отмечает ученый. В этой связи, по мнению авторов исследования, людям необходимо серьезно изучить противовирусные механизмы летучих мышей, чтобы разработать новые эффективные средства борьбы человека против инфекционных болезней, а также рака и старения.