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Мыши или лаборатория: что думают россияне о происхождении COVID-19 - РИА Новости Крым, 07.08.2022
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Мыши или лаборатория: что думают россияне о происхождении COVID-19
Мыши или лаборатория: что думают россияне о происхождении COVID-19 - РИА Новости Крым, 07.08.2022
Мыши или лаборатория: что думают россияне о происхождении COVID-19
Россияне рассказали о том, какие версии по поводу происхождения коронавируса они поддерживают. Большинство опрошенных сервисом SuperJob предполагают его... РИА Новости Крым, 07.08.2022
2022-08-07T19:26
2022-08-07T19:26
общество
распространение коронавируса в рф
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Россияне рассказали о том, какие версии по поводу происхождения коронавируса они поддерживают. Большинство опрошенных сервисом SuperJob предполагают его лабораторное происхождение.Так, 61% опрошенных считают, что COVID-19 был создан в лаборатории. При этом по сравнению с прошлым годом теория об искусственном происхождении коронавируса стала более популярной. Только 13% сегодня не сомневаются, что вирус мигрировал от летучих мышей к человеку.В опросе приняли участие 1600 совершеннолетних россиян из разных округов страны.
https://crimea.ria.ru/20220706/ssha-dolzhny-kompensirovat-ubytki-stranam-za-pandemiyu-covid-19--volodin-1123757244.html
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общество, распространение коронавируса в рф, мнения
Мыши или лаборатория: что думают россияне о происхождении COVID-19

Большинство россиян считают, что коронавирус имеет лабораторное происхождение - опрос

19:26 07.08.2022
 
© thedigitalartist-202249/pixabayМолекула коронавируса и ДНК
Молекула коронавируса и ДНК
© thedigitalartist-202249/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Россияне рассказали о том, какие версии по поводу происхождения коронавируса они поддерживают. Большинство опрошенных сервисом SuperJob предполагают его лабораторное происхождение.
Так, 61% опрошенных считают, что COVID-19 был создан в лаборатории. При этом по сравнению с прошлым годом теория об искусственном происхождении коронавируса стала более популярной. Только 13% сегодня не сомневаются, что вирус мигрировал от летучих мышей к человеку.
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"Конспирологических теорий о происхождении коронавируса респонденты старше 45 лет придерживаются почти вдвое чаще опрошенных до 34 лет (67% против 39% соответственно). Кроме того, тех, кто разделяет мнение о создании COVID-19 в лаборатории, почти в полтора раза больше среди убежденных "антиваксеров", чем среди однозначных сторонников прививок (71% против 50%). Мужчины уверены в искусственном происхождении инфекции чаще женщин (65% против 56%)", - уточнили специалисты.
В опросе приняли участие 1600 совершеннолетних россиян из разных округов страны.
 
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