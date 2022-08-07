https://crimea.ria.ru/20220807/myshi-ili-laboratoriya-chto-dumayut-rossiyane-o-proiskhozhdenii-covid-19-1124092632.html

Мыши или лаборатория: что думают россияне о происхождении COVID-19

Мыши или лаборатория: что думают россияне о происхождении COVID-19 - РИА Новости Крым, 07.08.2022

Мыши или лаборатория: что думают россияне о происхождении COVID-19

Россияне рассказали о том, какие версии по поводу происхождения коронавируса они поддерживают. Большинство опрошенных сервисом SuperJob предполагают его... РИА Новости Крым, 07.08.2022

2022-08-07T19:26

2022-08-07T19:26

2022-08-07T19:26

общество

распространение коронавируса в рф

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Россияне рассказали о том, какие версии по поводу происхождения коронавируса они поддерживают. Большинство опрошенных сервисом SuperJob предполагают его лабораторное происхождение.Так, 61% опрошенных считают, что COVID-19 был создан в лаборатории. При этом по сравнению с прошлым годом теория об искусственном происхождении коронавируса стала более популярной. Только 13% сегодня не сомневаются, что вирус мигрировал от летучих мышей к человеку.В опросе приняли участие 1600 совершеннолетних россиян из разных округов страны.

https://crimea.ria.ru/20220706/ssha-dolzhny-kompensirovat-ubytki-stranam-za-pandemiyu-covid-19--volodin-1123757244.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, распространение коронавируса в рф, мнения