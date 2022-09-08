https://crimea.ria.ru/20220908/kak-popytki-ogranichit-eksport-otrazilis-na-neftegazovykh-dokhodakh-rossii-1124440299.html

Как попытки ограничить экспорт отразились на нефтегазовых доходах России

Как попытки ограничить экспорт отразились на нефтегазовых доходах России - РИА Новости Крым, 08.09.2022

Как попытки ограничить экспорт отразились на нефтегазовых доходах России

Доходы от экспорта нефти и газа из России увеличились почти наполовину, это стало результатом попыток ограничения этого экспорта. Об этом заявил премьер-министр РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T13:10

2022-09-08T13:10

2022-09-08T13:12

михаил мишустин

российская федерация (россия, рф)

санкции против россии

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Доходы от экспорта нефти и газа из России увеличились почти наполовину, это стало результатом попыток ограничения этого экспорта. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии Московского финансового форума.В США признали, что Путин победит >>"Попытка ограничить энергетический экспорт привела к закономерному росту нефтегазовых доходов нашего бюджета – почти наполовину", - сказал Мишустин.В целом введенные против России беспрецедентные санкции не смогли подорвать ее финансовую стабильность, отметил он. В первую очередь, благодаря оперативным решениям, которые принял президент и реализовало правительство совместно с Банком России."Против нашей страны были введены беспрецедентные санкции. Но своей основной цели их инициаторы не добились. Подорвать нашу финансовую стабильность не получилось", - сказал Мишустин.Определенное замедление российской экономики в этом году было неизбежно, однако оно не оказалось разрушительным. По оценке Минэкономразвития, "в январе-июле валовой внутренний продукт снизился чуть больше, чем на 1% относительно показателя аналогичного периода 2021 года", отметил премьер.По его словам, вопреки первоначальным опасениям в РФ выросли инвестиции. И нужно продолжать работу с инвесторами, в частности, упрощать доступ зарубежных представителей и эмитентов на отечественный финансовый рынок."Европа в беде": Орбан честно озвучил проблемы ЕС из-за санкций против РФ >>"Необходимо упрощать доступ иностранных инвесторов и эмитентов на российский рынок", - заключил премьер.

https://crimea.ria.ru/20220904/na-skolko-let-rossii-khvatit-zapasov-nefti-i-gaza-1124395225.html

https://crimea.ria.ru/20220902/medvedev-nazval-posledstvie-vvedeniya-potolka-tsen-na-gaz-v-evrope-1124383048.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, российская федерация (россия, рф), санкции против россии, экономика