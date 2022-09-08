Рейтинг@Mail.ru
Как попытки ограничить экспорт отразились на нефтегазовых доходах России - РИА Новости Крым, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220908/kak-popytki-ogranichit-eksport-otrazilis-na-neftegazovykh-dokhodakh-rossii-1124440299.html
Как попытки ограничить экспорт отразились на нефтегазовых доходах России
Как попытки ограничить экспорт отразились на нефтегазовых доходах России - РИА Новости Крым, 08.09.2022
Как попытки ограничить экспорт отразились на нефтегазовых доходах России
Доходы от экспорта нефти и газа из России увеличились почти наполовину, это стало результатом попыток ограничения этого экспорта. Об этом заявил премьер-министр РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T13:10
2022-09-08T13:12
михаил мишустин
российская федерация (россия, рф)
санкции против россии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111463/93/1114639358_0:130:3076:1860_1920x0_80_0_0_42311f11d768d29616d67eb2dc98f9b5.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Доходы от экспорта нефти и газа из России увеличились почти наполовину, это стало результатом попыток ограничения этого экспорта. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии Московского финансового форума.В США признали, что Путин победит &gt;&gt;"Попытка ограничить энергетический экспорт привела к закономерному росту нефтегазовых доходов нашего бюджета – почти наполовину", - сказал Мишустин.В целом введенные против России беспрецедентные санкции не смогли подорвать ее финансовую стабильность, отметил он. В первую очередь, благодаря оперативным решениям, которые принял президент и реализовало правительство совместно с Банком России."Против нашей страны были введены беспрецедентные санкции. Но своей основной цели их инициаторы не добились. Подорвать нашу финансовую стабильность не получилось", - сказал Мишустин.Определенное замедление российской экономики в этом году было неизбежно, однако оно не оказалось разрушительным. По оценке Минэкономразвития, "в январе-июле валовой внутренний продукт снизился чуть больше, чем на 1% относительно показателя аналогичного периода 2021 года", отметил премьер.По его словам, вопреки первоначальным опасениям в РФ выросли инвестиции. И нужно продолжать работу с инвесторами, в частности, упрощать доступ зарубежных представителей и эмитентов на отечественный финансовый рынок."Европа в беде": Орбан честно озвучил проблемы ЕС из-за санкций против РФ &gt;&gt;"Необходимо упрощать доступ иностранных инвесторов и эмитентов на российский рынок", - заключил премьер.
https://crimea.ria.ru/20220904/na-skolko-let-rossii-khvatit-zapasov-nefti-i-gaza-1124395225.html
https://crimea.ria.ru/20220902/medvedev-nazval-posledstvie-vvedeniya-potolka-tsen-na-gaz-v-evrope-1124383048.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111463/93/1114639358_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_73683e729634fca870c25054b0363d9c.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, российская федерация (россия, рф), санкции против россии, экономика
Как попытки ограничить экспорт отразились на нефтегазовых доходах России

Нефтегазовые доходы РФ выросли почти на 50% на фоне попыток ограничить экспорт – Мишустин

13:10 08.09.2022 (обновлено: 13:12 08.09.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНефтяные станки-качалки. Архивное фото
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Доходы от экспорта нефти и газа из России увеличились почти наполовину, это стало результатом попыток ограничения этого экспорта. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии Московского финансового форума.
В США признали, что Путин победит >>
"Попытка ограничить энергетический экспорт привела к закономерному росту нефтегазовых доходов нашего бюджета – почти наполовину", - сказал Мишустин.
Работа нефтяных станков. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 09:20
На сколько лет России хватит запасов нефти и газа
В целом введенные против России беспрецедентные санкции не смогли подорвать ее финансовую стабильность, отметил он. В первую очередь, благодаря оперативным решениям, которые принял президент и реализовало правительство совместно с Банком России.
"Против нашей страны были введены беспрецедентные санкции. Но своей основной цели их инициаторы не добились. Подорвать нашу финансовую стабильность не получилось", - сказал Мишустин.
Газокомпрессорная станция «Несвижская» в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 14:58
Медведев назвал последствие введения "потолка" цен на газ в Европе
Определенное замедление российской экономики в этом году было неизбежно, однако оно не оказалось разрушительным. По оценке Минэкономразвития, "в январе-июле валовой внутренний продукт снизился чуть больше, чем на 1% относительно показателя аналогичного периода 2021 года", отметил премьер.
По его словам, вопреки первоначальным опасениям в РФ выросли инвестиции. И нужно продолжать работу с инвесторами, в частности, упрощать доступ зарубежных представителей и эмитентов на отечественный финансовый рынок.
"Европа в беде": Орбан честно озвучил проблемы ЕС из-за санкций против РФ >>
"Необходимо упрощать доступ иностранных инвесторов и эмитентов на российский рынок", - заключил премьер.
 
Михаил МишустинРоссийская Федерация (Россия, РФ)Санкции против РоссииЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:58Над Белгородом сбиты ракеты – есть повреждения
14:53ПВО перехватили 16 снарядов HIMARS в Харьковской и Херсонской областях
14:41Задержан наводчик удара дрона по зданию администрации Энергодара
14:25ВС РФ уничтожили пункты дислокации ВСУ в районах Славянска и Краматорска
14:19ВСУ потеряли 190 военных за сутки на Николаево-Криворожском направлении
14:16Работающие под обстрелами ВСУ аграрии Запорожья ставят урожайные рекорды
13:57Дрон-камикадзе атаковал администрацию Энергодара
13:49Второй случай оспы обезьян выявлен в России
13:36Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают въезд для россиян с 19 сентября
13:10Как попытки ограничить экспорт отразились на нефтегазовых доходах России
12:49"Организация украинских националистов"* признана экстремистской в России
12:43ВС России отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо
12:33Глава Крыма высказался о референдумах в ЛДНР и освобожденных регионах
12:16Севастопольский пляж на мысе Айя защитят от размыва
11:56Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине
11:44В Херсонской и Запорожской областях нашли 25 схронов с оружием
11:31Экипаж патрульного катера спас в Крыму терпящих бедствие рыбаков
11:06Где в Крыму в четверг не будет воды
10:57В Купянске объявлена эвакуация населения из-за обстрелов ВСУ – власти
10:42Снова рост: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
Лента новостейМолния