https://crimea.ria.ru/20220907/vs-rf-unichtozhili-khranilische-topliva-dlya-voennoy-tekhniki-pod-krivym-rogom-1124429705.html

ВС РФ уничтожили хранилище топлива для военной техники под Кривым Рогом

ВС РФ уничтожили хранилище топлива для военной техники под Кривым Рогом - РИА Новости Крым, 07.09.2022

ВС РФ уничтожили хранилище топлива для военной техники под Кривым Рогом

Российская авиация уничтожила в районе Кривого Рога хранилище топлива для украинской военной техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T13:47

2022-09-07T13:47

2022-09-07T13:47

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским

министерство обороны рф

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Российская авиация уничтожила в районе Кривого Рога хранилище топлива для украинской военной техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.Кроме того, высокоточным оружием наземного базирования нанесено поражение пункту временной дислокации подразделения националистического формирования "Кракен" в районе Харькова. Уничтожено до 30 националистов и 10 единиц автомобильной техники.Также в результате огневых ударов по боевым позициям 113-й бригады территориальной обороны в Харьковской области уничтожено до 40 и ранено более 80 военнослужащих ВСУ.Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили шесть пунктов управления ВСУ в Харьковской области и ДНР, а также 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 143-х районах.

https://crimea.ria.ru/20220906/vsu-poteryali-bolshe-200-voennykh-na-nikolaevo-krivorozhskom-napravlenii-1124418628.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, министерство обороны рф, игорь конашенков