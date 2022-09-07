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Путин назвал шокирующие цифры голодающих людей в мире - РИА Новости Крым, 07.09.2022
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Путин назвал шокирующие цифры голодающих людей в мире
Путин назвал шокирующие цифры голодающих людей в мире - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Путин назвал шокирующие цифры голодающих людей в мире
Острую нехватку продовольствия в мире испытывают уже 345 миллионов человек, что вдвое больше по сравнению с 2019 годом. Об этом заявил президент России Владимир РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T09:56
2022-09-07T09:56
владимир путин (политик)
в мире
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Острую нехватку продовольствия в мире испытывают уже 345 миллионов человек, что вдвое больше по сравнению с 2019 годом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).Он подчеркнул, что беднейшие государства теряют доступ к важнейшим продуктам питания, так как их скупают развитые страны. Россия, в свою очередь, сделала все, чтобы украинское зерно было вывезено и интересы голодающих стран были обеспечены.Запад игнорирует договоренности по продовольствию – Лавров &gt;&gt;"Несмотря на все сложности происходящих вокруг Украины событий, мы сделали все для того, чтобы украинское зерно было вывезено. Я встречался с лидерами Афросоюза, с лидерами африканских государств, обещал им, что мы сделаем все, чтобы обеспечить их интересы и будем способствовать вывозу украинского зерна. Мы сделали это без инструкций", - сказал Путин.Однако в результате почти все зерно, вывозимое из Украины, направлено не в развивающиеся страны, а в Евросоюз. Это, предупредил президент, может обернуться гуманитарной катастрофой.
https://crimea.ria.ru/20220724/pochemu-na-zapade-zagovorili-o-probleme-mirovogo-goloda--mnenie-1123921568.html
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владимир путин (политик), в мире, экономика
Путин назвал шокирующие цифры голодающих людей в мире

Путин заявил, что острую нехватку продовольствия испытывают уже 345 млн человек

09:56 07.09.2022
 
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Беженцы в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Острую нехватку продовольствия в мире испытывают уже 345 миллионов человек, что вдвое больше по сравнению с 2019 годом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Рост цен на глобальных рынках может стать настоящей трагедией для большинства беднейших стран, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия, энергоресурсов, других жизненно важных товаров. Назову цифры, которые подчеркивают опасность проблемы: если в 2019 году, по данным ООН, 135 миллионов человек в мире испытывали острую нехватку продовольствия, то сейчас их количество возросло в 2,5 раза и составляет 345 миллионов человек", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что беднейшие государства теряют доступ к важнейшим продуктам питания, так как их скупают развитые страны. Россия, в свою очередь, сделала все, чтобы украинское зерно было вывезено и интересы голодающих стран были обеспечены.
Запад игнорирует договоренности по продовольствию – Лавров >>
"Несмотря на все сложности происходящих вокруг Украины событий, мы сделали все для того, чтобы украинское зерно было вывезено. Я встречался с лидерами Афросоюза, с лидерами африканских государств, обещал им, что мы сделаем все, чтобы обеспечить их интересы и будем способствовать вывозу украинского зерна. Мы сделали это без инструкций", - сказал Путин.
Однако в результате почти все зерно, вывозимое из Украины, направлено не в развивающиеся страны, а в Евросоюз. Это, предупредил президент, может обернуться гуманитарной катастрофой.
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