https://crimea.ria.ru/20220907/putin-nazval-shokiruyuschie-tsifry-golodayuschikh-lyudey-v-mire-1124426307.html

Путин назвал шокирующие цифры голодающих людей в мире

Путин назвал шокирующие цифры голодающих людей в мире - РИА Новости Крым, 07.09.2022

Путин назвал шокирующие цифры голодающих людей в мире

Острую нехватку продовольствия в мире испытывают уже 345 миллионов человек, что вдвое больше по сравнению с 2019 годом. Об этом заявил президент России Владимир РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T09:56

2022-09-07T09:56

2022-09-07T09:56

владимир путин (политик)

в мире

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Острую нехватку продовольствия в мире испытывают уже 345 миллионов человек, что вдвое больше по сравнению с 2019 годом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).Он подчеркнул, что беднейшие государства теряют доступ к важнейшим продуктам питания, так как их скупают развитые страны. Россия, в свою очередь, сделала все, чтобы украинское зерно было вывезено и интересы голодающих стран были обеспечены.Запад игнорирует договоренности по продовольствию – Лавров >>"Несмотря на все сложности происходящих вокруг Украины событий, мы сделали все для того, чтобы украинское зерно было вывезено. Я встречался с лидерами Афросоюза, с лидерами африканских государств, обещал им, что мы сделаем все, чтобы обеспечить их интересы и будем способствовать вывозу украинского зерна. Мы сделали это без инструкций", - сказал Путин.Однако в результате почти все зерно, вывозимое из Украины, направлено не в развивающиеся страны, а в Евросоюз. Это, предупредил президент, может обернуться гуманитарной катастрофой.

https://crimea.ria.ru/20220724/pochemu-na-zapade-zagovorili-o-probleme-mirovogo-goloda--mnenie-1123921568.html

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владимир путин (политик), в мире, экономика