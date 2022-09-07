https://crimea.ria.ru/20220907/pochemu-promyshlennoe-proizvodstvo-v-sevastopole-vyroslo-na-tret---ekspert-1124434819.html

Почему промышленное производство в Севастополе выросло на треть - эксперт

Почему промышленное производство в Севастополе выросло на треть - эксперт - РИА Новости Крым, 07.09.2022

Почему промышленное производство в Севастополе выросло на треть - эксперт

В первом полугодии в Севастополе наблюдался рост промышленного производства на 28,6%. По данным ИКСИ, также рекордно высокие показатели зафиксированы в... РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T19:45

2022-09-07T19:45

2022-09-07T19:45

севастополь

экономика

специальная военная операция рф на украине

туризм в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/1e/1120710962_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_cea732360535e4bce5d66d4f308735b5.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В первом полугодии в Севастополе наблюдался рост промышленного производства на 28,6%. По данным ИКСИ, также рекордно высокие показатели зафиксированы в Республике Тыва – 37,3% в годовом выражении и Дагестане – на 29%.Эксперты связывают свежие данные с мультикоплексным фактором, где проведение специальной военной операции значится на первом месте. Об этом РИА Новости Крым сообщил доцент факультета географии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев. По словам ученого, не последнюю роль в подъеме отдельных видов промышленности играет туристическая индустрия. "Не в высокий туристический сезон средним и мелким предпринимателям отрасли проще переориентироваться на популярное в регионе производство. Если крупный бизнес пересиживает трудные временна из-за кредитных обязательств, обслуживания промпарка, то у мелкого бизнеса здесь развязаны руки", – рассказал доцент КФУ. При этом, за первые шесть месяцев 2022 года на Сахалине объем промышленного производства упал на 15,9%, в Калининградской области – на 11,8%, Саратовская область "просела" на 9,3% в годовом выражении. Резкое падение промышленного выпуска связывают в первую очередь с необходимостью адаптации под новые внеэкономические условия. Среди них – замена поставщиков, перелицовка структуры поставок готовой продукции и логистики.

https://crimea.ria.ru/20220828/donbass-mozhet-zamenit-ryad-sanktsionnoy-dlya-rf-produktsii--promyshlennik-1124315774.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, экономика, специальная военная операция рф на украине, туризм в крыму