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Почему промышленное производство в Севастополе выросло на треть - эксперт - РИА Новости Крым, 07.09.2022
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Почему промышленное производство в Севастополе выросло на треть - эксперт
Почему промышленное производство в Севастополе выросло на треть - эксперт - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Почему промышленное производство в Севастополе выросло на треть - эксперт
В первом полугодии в Севастополе наблюдался рост промышленного производства на 28,6%. По данным ИКСИ, также рекордно высокие показатели зафиксированы в... РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T19:45
2022-09-07T19:45
севастополь
экономика
специальная военная операция рф на украине
туризм в крыму
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В первом полугодии в Севастополе наблюдался рост промышленного производства на 28,6%. По данным ИКСИ, также рекордно высокие показатели зафиксированы в Республике Тыва – 37,3% в годовом выражении и Дагестане – на 29%.Эксперты связывают свежие данные с мультикоплексным фактором, где проведение специальной военной операции значится на первом месте. Об этом РИА Новости Крым сообщил доцент факультета географии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев. По словам ученого, не последнюю роль в подъеме отдельных видов промышленности играет туристическая индустрия. "Не в высокий туристический сезон средним и мелким предпринимателям отрасли проще переориентироваться на популярное в регионе производство. Если крупный бизнес пересиживает трудные временна из-за кредитных обязательств, обслуживания промпарка, то у мелкого бизнеса здесь развязаны руки", – рассказал доцент КФУ. При этом, за первые шесть месяцев 2022 года на Сахалине объем промышленного производства упал на 15,9%, в Калининградской области – на 11,8%, Саратовская область "просела" на 9,3% в годовом выражении. Резкое падение промышленного выпуска связывают в первую очередь с необходимостью адаптации под новые внеэкономические условия. Среди них – замена поставщиков, перелицовка структуры поставок готовой продукции и логистики.
https://crimea.ria.ru/20220828/donbass-mozhet-zamenit-ryad-sanktsionnoy-dlya-rf-produktsii--promyshlennik-1124315774.html
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севастополь, экономика, специальная военная операция рф на украине, туризм в крыму
Почему промышленное производство в Севастополе выросло на треть - эксперт

На фоне просевшего промпроизводства других регионов Севастополь показал "оттепель" отрасли

19:45 07.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь, памятник затопленным кораблям
Севастополь, памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В первом полугодии в Севастополе наблюдался рост промышленного производства на 28,6%. По данным ИКСИ, также рекордно высокие показатели зафиксированы в Республике Тыва – 37,3% в годовом выражении и Дагестане – на 29%.
Эксперты связывают свежие данные с мультикоплексным фактором, где проведение специальной военной операции значится на первом месте. Об этом РИА Новости Крым сообщил доцент факультета географии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
"Такие внушительные цифры роста Севастополь мог выдать на госзакупках, связанных с ВПК. Госзаказы от Минобороны связаны не только непосредственно с оборонкой, это целая сеть сопутствующих заказов, вплоть до упаковки. Это автоматически подтягивает подъем других отраслей. Не забываем, что Севастополь – база Черноморского флота", – пояснил Вахрушев.
По словам ученого, не последнюю роль в подъеме отдельных видов промышленности играет туристическая индустрия.
"Не в высокий туристический сезон средним и мелким предпринимателям отрасли проще переориентироваться на популярное в регионе производство. Если крупный бизнес пересиживает трудные временна из-за кредитных обязательств, обслуживания промпарка, то у мелкого бизнеса здесь развязаны руки", – рассказал доцент КФУ.
При этом, за первые шесть месяцев 2022 года на Сахалине объем промышленного производства упал на 15,9%, в Калининградской области – на 11,8%, Саратовская область "просела" на 9,3% в годовом выражении.
Резкое падение промышленного выпуска связывают в первую очередь с необходимостью адаптации под новые внеэкономические условия. Среди них – замена поставщиков, перелицовка структуры поставок готовой продукции и логистики.
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