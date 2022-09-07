https://crimea.ria.ru/20220907/istoricheskoe-zdanie-panoramy-v-sevastopole-otrestavriruyut-k-kontsu-2024-1124425399.html

Историческое здание панорамы в Севастополе отреставрируют к концу 2024

Историческое здание панорамы в Севастополе отреставрируют к концу 2024 - РИА Новости Крым, 07.09.2022

Историческое здание панорамы в Севастополе отреставрируют к концу 2024

Объект культурного наследия (ОКН) федерального значения – здание панорамы "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг." отреставрируют за 711,2 млн рублей к концу 2024... РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T08:40

2022-09-07T08:40

2022-09-07T08:40

севастополь

городская среда

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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Объект культурного наследия (ОКН) федерального значения – здание панорамы "Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг." отреставрируют за 711,2 млн рублей к концу 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала госзакупок.Здание панорамы построено в 1904 году на Бастионном холме (проект военного инженера О. И. Энберга, при участии архитектора В. А. Фельдмана). Это центр города, Исторический бульвар. Круглое здание с куполом, украшено пилястрами и бюстами героев обороны периода Восточной (Крымской) войны. О ее событиях здесь напоминают реликвии в экспозиционном зале, связанные с именами руководителей обороны – адмиралами Корниловым, Нахимовым и Тотлебеном, а также рядовыми защитниками города.Сама панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." – монументальное произведение искусства русского художника-баталиста Франца Рубо, крупнейший объект музея героической обороны и освобождения Севастополя. Его длина – 114 м, ширина – 14 м. На полотне изображено более 4 000 фигур. Композиция, основу которой составляют батальные сцены, выстроена так, что на ней изображены все этапы штурма и героического оборонительного боя за Малахов курган в период обороны, длившейся 349 дней (первоначальное название – "Штурм 6 июня 1855 г.").Тендер на "проведение работ по сохранению (реставрации и приспособлению для современного использования) этого ОКН объявил музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя. Победителем торгов стал участник, предложивший цену контракта 711,2 млн рублей.В перечне работ, предусмотренных контрактом, речь идет о реставрации фасада из натурального известняка, гранитных ступенек и мозаичных полов, а также кровли, архитектурных лепных деталей и карнизов.Кроме того, подрядчик заменит двери и окна, усилит стены смотровой площадки и обустроит все необходимое для доступа в здание маломобильных групп посетителей.Согласно документам, работы должны завершиться "не позднее 30 ноября 2024 года".В августе вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что Музей героической обороны и освобождения Севастополя вошел в перечень объектов, работы на которых профинансируют из федерального бюджета. Ранее в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства, контролировавшего реализацию объекта, сообщали, что до конца 2022 года на Историческом бульваре завершат реконструкцию нескольких объектов мемориального комплекса.Напомним, реконструкция Исторического бульвара в Севастополе началась в конце 2018 года и должна была завершиться в 2020-м.

https://crimea.ria.ru/20220818/muzey-oborony-sevastopolya-rekonstruiruyut-za-schet-gosudarstva-1124208311.html

севастополь

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севастополь, городская среда