https://crimea.ria.ru/20220907/eksperty-sprognozirovali-yavku-na-referendumy-v-osvobozhdennykh-regionakh-1124433698.html

Эксперты спрогнозировали явку на референдумы в освобожденных регионах

Эксперты спрогнозировали явку на референдумы в освобожденных регионах - РИА Новости Крым, 07.09.2022

Эксперты спрогнозировали явку на референдумы в освобожденных регионах

Явка на референдумы о статусе Херсонской и Запорожской областей может составить 90-95%. Такой прогноз озвучили политические эксперты и социологи на круглом... РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T17:43

2022-09-07T17:43

2022-09-07T17:43

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

российская федерация (россия, рф)

общество

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Явка на референдумы о статусе Херсонской и Запорожской областей может составить 90-95%. Такой прогноз озвучили политические эксперты и социологи на круглом столе "Сроки и особенности проведения референдумов на освобожденных территориях" на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Турчак назвал возможную дату референдумов в освобожденных областях >>"Можно ожидать того, что из результата 74-80% (данные по предполагаемой явке согласно нынешним соцопросам – ред.) мы получим результат 90-95%", – предположил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.В качестве примера эксперт привел референдум в Крыму в марте 2014 года."Когда я работал в Крыму во время референдума, который проводился в достаточно сжатые сроки, явка была высочайшая, потому что знали об этом все и все говорили об этом референдуме каждый день на протяжении двух с половиной недель. В итоге высочайшая явка и высочайший результат", - пояснил политолог.Врио главы Херсонской области Елисеев: прилеты изменили настроения многих >>С таким прогнозом согласился директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.Политический обозреватель Александр Асафов также прогнозирует рост доли жителей освобожденных областей, которые будут готовы принять участие в референдуме и проголосовать за вхождение в состав России. По его мнению, этому будут способствовать продолжающееся возвращение в Херсонскую и Запорожскую область беженцев и их наглядная оценка работы по налаживанию мирной жизни, которую проводит Россия."Легенда, которую транслировала украинская пропаганда, разбилась о реальность. Люди которые уехали на Украину, не получили помощи и были предоставлены самим себе, стали возвращаться и поняли, что украинское государство своих граждан запугивает, угрожает им репрессиями, обстреливает их из западного оружия. С другой стороны они видят работу, которую ведет Россия, по восстановлению мирной жизни, запуску учебного процесса в школах, восстановлению инфраструктуры, жилья. Это и помогает людям сделать очевидный выбор при обсуждении таких важных вопросов, как референдум", – убежден эксперт.Ранее ИНСОМАР опубликовал результаты опроса жителей Запорожской и Херсонской областей относительно будущего этих регионов. В частности, за вхождение областей в состав РФ высказались, соответственно, 74% и 63% опрошенных.

https://crimea.ria.ru/20220905/novaya-realnost-novykh-territoriy-1124403878.html

https://crimea.ria.ru/20220807/ekaterina-gubareva-my-zdes-chtoby-lyudi-ne-boyalis-1124093311.html

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), российская федерация (россия, рф), общество, мнения