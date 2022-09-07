Эксперты спрогнозировали явку на референдумы в освобожденных регионах
Эксперты: явка на референдумы в Херсонской и Запорожской областях может достигнуть 90-95%
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМелитополь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Явка на референдумы о статусе Херсонской и Запорожской областей может составить 90-95%. Такой прогноз озвучили политические эксперты и социологи на круглом столе "Сроки и особенности проведения референдумов на освобожденных территориях" на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
"Можно ожидать того, что из результата 74-80% (данные по предполагаемой явке согласно нынешним соцопросам – ред.) мы получим результат 90-95%", – предположил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
В качестве примера эксперт привел референдум в Крыму в марте 2014 года.
"Когда я работал в Крыму во время референдума, который проводился в достаточно сжатые сроки, явка была высочайшая, потому что знали об этом все и все говорили об этом референдуме каждый день на протяжении двух с половиной недель. В итоге высочайшая явка и высочайший результат", - пояснил политолог.
С таким прогнозом согласился директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
"Значимость события, его судьбоносность, исторический характер носят во многом очевидный для людей характер. Принять участие в выборе собственной судьбы – это очень важно. Думаю, доля неопределившихся и тех, которые не захотят принимать в этом участия, скорее всего, будет снижаться", – отметил социолог.
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Политический обозреватель Александр Асафов также прогнозирует рост доли жителей освобожденных областей, которые будут готовы принять участие в референдуме и проголосовать за вхождение в состав России. По его мнению, этому будут способствовать продолжающееся возвращение в Херсонскую и Запорожскую область беженцев и их наглядная оценка работы по налаживанию мирной жизни, которую проводит Россия.
"Легенда, которую транслировала украинская пропаганда, разбилась о реальность. Люди которые уехали на Украину, не получили помощи и были предоставлены самим себе, стали возвращаться и поняли, что украинское государство своих граждан запугивает, угрожает им репрессиями, обстреливает их из западного оружия. С другой стороны они видят работу, которую ведет Россия, по восстановлению мирной жизни, запуску учебного процесса в школах, восстановлению инфраструктуры, жилья. Это и помогает людям сделать очевидный выбор при обсуждении таких важных вопросов, как референдум", – убежден эксперт.
Ранее ИНСОМАР опубликовал результаты опроса жителей Запорожской и Херсонской областей относительно будущего этих регионов. В частности, за вхождение областей в состав РФ высказались, соответственно, 74% и 63% опрошенных.