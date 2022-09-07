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Эксперты спрогнозировали явку на референдумы в освобожденных регионах - РИА Новости Крым, 07.09.2022
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Эксперты спрогнозировали явку на референдумы в освобожденных регионах
Эксперты спрогнозировали явку на референдумы в освобожденных регионах - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Эксперты спрогнозировали явку на референдумы в освобожденных регионах
Явка на референдумы о статусе Херсонской и Запорожской областей может составить 90-95%. Такой прогноз озвучили политические эксперты и социологи на круглом... РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T17:43
2022-09-07T17:43
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
российская федерация (россия, рф)
общество
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Явка на референдумы о статусе Херсонской и Запорожской областей может составить 90-95%. Такой прогноз озвучили политические эксперты и социологи на круглом столе "Сроки и особенности проведения референдумов на освобожденных территориях" на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Турчак назвал возможную дату референдумов в освобожденных областях &gt;&gt;"Можно ожидать того, что из результата 74-80% (данные по предполагаемой явке согласно нынешним соцопросам – ред.) мы получим результат 90-95%", – предположил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.В качестве примера эксперт привел референдум в Крыму в марте 2014 года."Когда я работал в Крыму во время референдума, который проводился в достаточно сжатые сроки, явка была высочайшая, потому что знали об этом все и все говорили об этом референдуме каждый день на протяжении двух с половиной недель. В итоге высочайшая явка и высочайший результат", - пояснил политолог.Врио главы Херсонской области Елисеев: прилеты изменили настроения многих &gt;&gt;С таким прогнозом согласился директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.Политический обозреватель Александр Асафов также прогнозирует рост доли жителей освобожденных областей, которые будут готовы принять участие в референдуме и проголосовать за вхождение в состав России. По его мнению, этому будут способствовать продолжающееся возвращение в Херсонскую и Запорожскую область беженцев и их наглядная оценка работы по налаживанию мирной жизни, которую проводит Россия."Легенда, которую транслировала украинская пропаганда, разбилась о реальность. Люди которые уехали на Украину, не получили помощи и были предоставлены самим себе, стали возвращаться и поняли, что украинское государство своих граждан запугивает, угрожает им репрессиями, обстреливает их из западного оружия. С другой стороны они видят работу, которую ведет Россия, по восстановлению мирной жизни, запуску учебного процесса в школах, восстановлению инфраструктуры, жилья. Это и помогает людям сделать очевидный выбор при обсуждении таких важных вопросов, как референдум", – убежден эксперт.Ранее ИНСОМАР опубликовал результаты опроса жителей Запорожской и Херсонской областей относительно будущего этих регионов. В частности, за вхождение областей в состав РФ высказались, соответственно, 74% и 63% опрошенных.
https://crimea.ria.ru/20220905/novaya-realnost-novykh-territoriy-1124403878.html
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херсонская область
запорожская область
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херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), российская федерация (россия, рф), общество, мнения
Эксперты спрогнозировали явку на референдумы в освобожденных регионах

Эксперты: явка на референдумы в Херсонской и Запорожской областях может достигнуть 90-95%

17:43 07.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Явка на референдумы о статусе Херсонской и Запорожской областей может составить 90-95%. Такой прогноз озвучили политические эксперты и социологи на круглом столе "Сроки и особенности проведения референдумов на освобожденных территориях" на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Турчак назвал возможную дату референдумов в освобожденных областях >>
"Можно ожидать того, что из результата 74-80% (данные по предполагаемой явке согласно нынешним соцопросам – ред.) мы получим результат 90-95%", – предположил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
В качестве примера эксперт привел референдум в Крыму в марте 2014 года.
"Когда я работал в Крыму во время референдума, который проводился в достаточно сжатые сроки, явка была высочайшая, потому что знали об этом все и все говорили об этом референдуме каждый день на протяжении двух с половиной недель. В итоге высочайшая явка и высочайший результат", - пояснил политолог.
Врио главы Херсонской области Елисеев: прилеты изменили настроения многих >>
С таким прогнозом согласился директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
"Значимость события, его судьбоносность, исторический характер носят во многом очевидный для людей характер. Принять участие в выборе собственной судьбы – это очень важно. Думаю, доля неопределившихся и тех, которые не захотят принимать в этом участия, скорее всего, будет снижаться", – отметил социолог.
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Политический обозреватель Александр Асафов также прогнозирует рост доли жителей освобожденных областей, которые будут готовы принять участие в референдуме и проголосовать за вхождение в состав России. По его мнению, этому будут способствовать продолжающееся возвращение в Херсонскую и Запорожскую область беженцев и их наглядная оценка работы по налаживанию мирной жизни, которую проводит Россия.
"Легенда, которую транслировала украинская пропаганда, разбилась о реальность. Люди которые уехали на Украину, не получили помощи и были предоставлены самим себе, стали возвращаться и поняли, что украинское государство своих граждан запугивает, угрожает им репрессиями, обстреливает их из западного оружия. С другой стороны они видят работу, которую ведет Россия, по восстановлению мирной жизни, запуску учебного процесса в школах, восстановлению инфраструктуры, жилья. Это и помогает людям сделать очевидный выбор при обсуждении таких важных вопросов, как референдум", – убежден эксперт.
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Ранее ИНСОМАР опубликовал результаты опроса жителей Запорожской и Херсонской областей относительно будущего этих регионов. В частности, за вхождение областей в состав РФ высказались, соответственно, 74% и 63% опрошенных.
 
Херсонская областьЗапорожская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Российская Федерация (Россия, РФ)ОбществоМнения
 
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