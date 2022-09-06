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Уролог назвал лучший возраст мужчины для зачатия ребенка - РИА Новости Крым, 06.09.2022
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Уролог назвал лучший возраст мужчины для зачатия ребенка
Уролог назвал лучший возраст мужчины для зачатия ребенка - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Уролог назвал лучший возраст мужчины для зачатия ребенка
У мужчин оптимальный возраст для зачатия ребенка наступает в 25 лет, хотя строгих временных ограничений нет. Об этом заявил уролог-андролог Андрей Дмитриев,... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T21:46
2022-09-06T21:46
здоровье
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. У мужчин оптимальный возраст для зачатия ребенка наступает в 25 лет, хотя строгих временных ограничений нет. Об этом заявил уролог-андролог Андрей Дмитриев, пишет "Лента.ру".Также врач советует готовиться к зачатию за три месяца до начала процесса, поскольку за этот срок сперматозоиды полностью обновляются.Ранее уролог Сергей Фесенко рассказал о влиянии смартфона в кармане на потенцию.
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здоровье, общество, совет эксперта
Уролог назвал лучший возраст мужчины для зачатия ребенка

Уролог Дмитриев рассказал, когда мужчине лучше становиться отцом

21:46 06.09.2022
 
© Depositphotos HalfpointМолодые люди босиком в квартире
Молодые люди босиком в квартире - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Depositphotos Halfpoint
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. У мужчин оптимальный возраст для зачатия ребенка наступает в 25 лет, хотя строгих временных ограничений нет. Об этом заявил уролог-андролог Андрей Дмитриев, пишет "Лента.ру".
По словам Дмитриева, именно с 25 до 40 лет мужчины находятся на своем гормональном пике. Однако не только возраст влияет на зачатие, также необходимо отказаться от алкоголя и сигарет, поскольку вредные привычки снижают шансы на зачатие. Среди других отрицательных факторов - воспалительные процессы, слишком высокие физические нагрузки, перегрев в банях и саунах, и даже при чрезмерном подогреве водительского сидения в автомобиле.
Также врач советует готовиться к зачатию за три месяца до начала процесса, поскольку за этот срок сперматозоиды полностью обновляются.
Ранее уролог Сергей Фесенко рассказал о влиянии смартфона в кармане на потенцию.
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22:01Главные события и заявления дня: 6 сентября
21:46Уролог назвал лучший возраст мужчины для зачатия ребенка
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