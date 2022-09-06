https://crimea.ria.ru/20220906/urolog-nazval-luchshiy-vozrast-muzhchiny-dlya-zachatiya-rebenka-1124415841.html

Уролог назвал лучший возраст мужчины для зачатия ребенка

Уролог назвал лучший возраст мужчины для зачатия ребенка - РИА Новости Крым, 06.09.2022

Уролог назвал лучший возраст мужчины для зачатия ребенка

У мужчин оптимальный возраст для зачатия ребенка наступает в 25 лет, хотя строгих временных ограничений нет. Об этом заявил уролог-андролог Андрей Дмитриев,... РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T21:46

2022-09-06T21:46

2022-09-06T21:46

здоровье

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. У мужчин оптимальный возраст для зачатия ребенка наступает в 25 лет, хотя строгих временных ограничений нет. Об этом заявил уролог-андролог Андрей Дмитриев, пишет "Лента.ру".Также врач советует готовиться к зачатию за три месяца до начала процесса, поскольку за этот срок сперматозоиды полностью обновляются.Ранее уролог Сергей Фесенко рассказал о влиянии смартфона в кармане на потенцию.

https://crimea.ria.ru/20220823/kak-otsutstvie-seksa-vliyaet-na-zdorove-muzhchin-1124264718.html

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здоровье, общество, совет эксперта