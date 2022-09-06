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Удар ВСУ пришелся на агрокомплекс в Курской области - РИА Новости Крым, 06.09.2022
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Удар ВСУ пришелся на агрокомплекс в Курской области
Удар ВСУ пришелся на агрокомплекс в Курской области - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Удар ВСУ пришелся на агрокомплекс в Курской области
В результате атаки со стороны украинских войск по приграничным районам Курской области повреждения получил агрокомплекс "Глушковский", сотрудники не пострадали. РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T12:31
2022-09-06T12:31
курская область
специальная военная операция рф на украине
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В результате атаки со стороны украинских войск по приграничным районам Курской области повреждения получил агрокомплекс "Глушковский", сотрудники не пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Ранее губернатор сообщил о 21 прилете по поселку Теткино, в результате которого загорелся трансформатор и населенный пункт оказался обесточен.Специалисты уже работают на месте происшествия, они планируют возобновить подачу электроэнергии в ближайшее время. В жилом секторе поселков существенных повреждений нет, заключил Старовойт.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220816/fsb-ukrainskie-diversanty-podorvali-opory-lep-ot-kurskoy-aes-1124184397.html
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курская область, специальная военная операция рф на украине, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Удар ВСУ пришелся на агрокомплекс в Курской области

В результате удара ВСУ разрушены объекты агрокомплекса в Курской области

12:31 06.09.2022
 
© Telegram Роман СтаровойтТерриторию агрокомплекса "Глушковский" в Курской области обстреляли со стороны Украины
Территорию агрокомплекса Глушковский в Курской области обстреляли со стороны Украины
© Telegram Роман Старовойт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В результате атаки со стороны украинских войск по приграничным районам Курской области повреждения получил агрокомплекс "Глушковский", сотрудники не пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Ранее губернатор сообщил о 21 прилете по поселку Теткино, в результате которого загорелся трансформатор и населенный пункт оказался обесточен.
"Основной удар пришелся на территорию, принадлежащую агрокомплексу "Глушковский". Она расположена на стыке двух населенных пунктов — Теткино и Попово-Лежачи. Разбит зерноток, пострадали различные сооружения, автомобили, трансформаторная подстанция и линия электроснабжения. Чудом обошлось без жертв среди сотрудников: прилеты пришлись на разгар рабочего дня", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Специалисты уже работают на месте происшествия, они планируют возобновить подачу электроэнергии в ближайшее время. В жилом секторе поселков существенных повреждений нет, заключил Старовойт.
© Telegram Роман СтаровойтТерриторию агрокомплекса "Глушковский" в Курской области обстреляли со стороны Украины
Территорию агрокомплекса Глушковский в Курской области обстреляли со стороны Украины
© Telegram Роман Старовойт
Территорию агрокомплекса "Глушковский" в Курской области обстреляли со стороны Украины
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
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