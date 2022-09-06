https://crimea.ria.ru/20220906/komendant-berdyanska-umer-ot-raneniy-1124423972.html

Комендант Бердянска умер от ранений

Комендант Бердянска умер от ранений - РИА Новости Крым, 06.09.2022

Комендант Бердянска умер от ранений

Комендант Бердянска Артем Бардин скончался в больнице от ранений, полученных в результате теракта, совершенного днем в центре города. Об этом сообщили РИА... РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T19:47

2022-09-06T19:47

2022-09-06T19:51

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Комендант Бердянска Артем Бардин скончался в больнице от ранений, полученных в результате теракта, совершенного днем в центре города. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на власти Запорожской области.Днем 6 сентября в центре Бердянска возле городской администрации произошел взрыв. Позже стало известно, что взорвался автомобиль коменданта города Артема Бардина. От взрыва мужчина потерял ноги, в тяжелом состоянии он был доставлен в больницу, за его жизнь боролись медики. Власти назвали произошедшее терактом.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220906/ranenyy-pri-vzryve-komendant-berdyanska-nakhoditsya-v-tyazhelom-sostoyanii-1124422089.html

https://crimea.ria.ru/20220824/v-zaporozhskoy-oblasti-ubit-glava-poselka-mikhaylovka-1124270210.html

запорожская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия