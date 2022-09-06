https://crimea.ria.ru/20220906/komendant-berdyanska-umer-ot-raneniy-1124423972.html
Комендант Бердянска умер от ранений
Комендант Бердянска умер от ранений - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Комендант Бердянска умер от ранений
Комендант Бердянска Артем Бардин скончался в больнице от ранений, полученных в результате теракта, совершенного днем в центре города. Об этом сообщили РИА... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T19:47
2022-09-06T19:47
2022-09-06T19:51
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Комендант Бердянска Артем Бардин скончался в больнице от ранений, полученных в результате теракта, совершенного днем в центре города. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на власти Запорожской области.Днем 6 сентября в центре Бердянска возле городской администрации произошел взрыв. Позже стало известно, что взорвался автомобиль коменданта города Артема Бардина. От взрыва мужчина потерял ноги, в тяжелом состоянии он был доставлен в больницу, за его жизнь боролись медики. Власти назвали произошедшее терактом.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220906/ranenyy-pri-vzryve-komendant-berdyanska-nakhoditsya-v-tyazhelom-sostoyanii-1124422089.html
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запорожская область, происшествия
Комендант Бердянска умер от ранений
Комендант Бердянска скончался в больнице от ранений, полученных в результате теракта
19:47 06.09.2022 (обновлено: 19:51 06.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Комендант Бердянска Артем Бардин скончался в больнице от ранений, полученных в результате теракта, совершенного днем в центре города. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на власти Запорожской области.
"Комендант Бердянска, на которого было совершено покушение, скончался от полученных ранений", – говорится в сообщении.
Днем 6 сентября в центре Бердянска возле городской администрации произошел взрыв
. Позже стало известно, что взорвался автомобиль коменданта города Артема Бардина. От взрыва мужчина потерял ноги, в тяжелом состоянии
он был доставлен в больницу, за его жизнь боролись медики. Власти назвали произошедшее терактом.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.