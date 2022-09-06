Рейтинг@Mail.ru
Комендант Бердянска умер от ранений - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220906/komendant-berdyanska-umer-ot-raneniy-1124423972.html
Комендант Бердянска умер от ранений
Комендант Бердянска умер от ранений - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Комендант Бердянска умер от ранений
Комендант Бердянска Артем Бардин скончался в больнице от ранений, полученных в результате теракта, совершенного днем в центре города. Об этом сообщили РИА... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T19:47
2022-09-06T19:51
запорожская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/06/1124423951_38:0:1213:661_1920x0_80_0_0_bc80e551d976566b381fd1ab3d1c1954.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Комендант Бердянска Артем Бардин скончался в больнице от ранений, полученных в результате теракта, совершенного днем в центре города. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на власти Запорожской области.Днем 6 сентября в центре Бердянска возле городской администрации произошел взрыв. Позже стало известно, что взорвался автомобиль коменданта города Артема Бардина. От взрыва мужчина потерял ноги, в тяжелом состоянии он был доставлен в больницу, за его жизнь боролись медики. Власти назвали произошедшее терактом.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220906/ranenyy-pri-vzryve-komendant-berdyanska-nakhoditsya-v-tyazhelom-sostoyanii-1124422089.html
https://crimea.ria.ru/20220824/v-zaporozhskoy-oblasti-ubit-glava-poselka-mikhaylovka-1124270210.html
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/06/1124423951_185:0:1066:661_1920x0_80_0_0_e85c27254e63fdec3ccb595460001bad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, происшествия
Комендант Бердянска умер от ранений

Комендант Бердянска скончался в больнице от ранений, полученных в результате теракта

19:47 06.09.2022 (обновлено: 19:51 06.09.2022)
 
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова Взорванный автомобиль коменданта Бердянска
 Взорванный автомобиль коменданта Бердянска
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Комендант Бердянска Артем Бардин скончался в больнице от ранений, полученных в результате теракта, совершенного днем в центре города. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на власти Запорожской области.
"Комендант Бердянска, на которого было совершено покушение, скончался от полученных ранений", – говорится в сообщении.
Взорванный автомобиль коменданта Бердянска
17:39
Раненый при взрыве комендант Бердянска находится в тяжелом состоянии
Днем 6 сентября в центре Бердянска возле городской администрации произошел взрыв. Позже стало известно, что взорвался автомобиль коменданта города Артема Бардина. От взрыва мужчина потерял ноги, в тяжелом состоянии он был доставлен в больницу, за его жизнь боролись медики. Власти назвали произошедшее терактом.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Глава Михайловки Иван Сушко
24 августа, 09:55
В Запорожской области убит глава поселка Михайловка
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
 
Запорожская областьПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02Какие вакансии предлагает беженцам Крым
19:47Комендант Бердянска умер от ранений
19:39Двое мирных жителей погибли в харьковском Изюме при обстреле ВСУ
19:23Бесплатный хлеб по карточкам раз в три дня: нововведения ООН в Николаеве
19:06Трасс похоронит экономику Британии – прогноз эксперта
18:38Власти Запорожской области оценили отчет МАГАТЭ по Запорожской АЭС
18:21Школьникам Херсонской области дополнительно выплатят 10 тысяч рублей
18:01Ученый из Севастополя рассказал, как бизнес может помочь науке
17:39Раненый при взрыве комендант Бердянска находится в тяжелом состоянии
17:28МАГАТЭ представило отчет по Запорожской АЭС – основные тезисы
17:25Более тонны тротила: российские взрывотехники уничтожили боеприпасы ВСУ
16:57В парламенте Украины признали, что не готовы к зиме
16:37Крымчанка попалась ФСБ при попытке организовать канал поставки наркотиков
16:00Взрыв в Бердянске назвали терактом – пострадал комендант города
15:23Взрыв прогремел в центре Бердянска
15:16Путин поручил создать новые всесезонные морские курорты в России
14:45Спрос не отвечает предложению: что происходит на рынке труда в Крыму
14:32На Запорожской АЭС произошла утечка мазута
14:24Приказ командиров ВСУ установить флаг в Озерном стоил жизни исполнителям
14:19Кот Мостик и не только: выставка ко Дню Москвы открылась в Симферополе
Лента новостейМолния