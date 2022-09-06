https://crimea.ria.ru/20220906/kakie-pischevye-privychki-provotsiruyut-ustalost--ekspert-1124366446.html

Какие пищевые привычки провоцируют усталость – эксперт

Какие пищевые привычки провоцируют усталость – эксперт - РИА Новости Крым, 06.09.2022

Какие пищевые привычки провоцируют усталость – эксперт

Переедание может провоцировать усталость, снижение работоспособности и умственной активности. Как питаться, чтобы оставаться бодрым в течение дня, рассказала... РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T21:07

2022-09-06T21:07

2022-09-06T21:07

здоровье

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Переедание может провоцировать усталость, снижение работоспособности и умственной активности. Как питаться, чтобы оставаться бодрым в течение дня, рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.По ее словам, организм черпает полезную энергию из разнообразных натуральных продуктов с высокой питательной ценностью. Если такие продукты регулярно присутствуют в рационе и подвергаются минимальной термической обработке, человек чувствует себя лучше и бодрее, находится в хорошем настроении и реже болеет.Для сбалансированного питания в рацион необходимо включать сезонные овощи, фрукты и зерновые, мясо, птицу и рыбу, то есть белки и углеводы. Нельзя обойтись и без полезных жиров, которые содержатся в мясе, птице, рыбе северных морей, орехов, семян и авокадо, напомнила эксперт.С другой стороны, предупредила Королева, переедание может провоцировать усталость, снижая умственную и физическую активность.Королева добавила, что нужно отслеживать и уровень сахара в рационе, и при необходимости минимизировать его употребление."Избыток сахара повышает уровень глюкозы в составе крови. Но из-за последующего ее снижения благодаря работе инсулярного аппарата поджелудочной железы, на фоне гипогликемии происходит упадок сил, при этом снова хочется немало съесть", – резюмировала эксперт.Ранее гастроэнтеролог назвал опасные фрукты для тех, кому за 50.

https://crimea.ria.ru/20220902/vrach-nazvala-vazhnye-pravila-pokhudeniya-dlya-zhenschin-za-40-1124370141.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество, совет эксперта