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Какие пищевые привычки провоцируют усталость – эксперт - РИА Новости Крым, 06.09.2022
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Какие пищевые привычки провоцируют усталость – эксперт
Какие пищевые привычки провоцируют усталость – эксперт - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Какие пищевые привычки провоцируют усталость – эксперт
Переедание может провоцировать усталость, снижение работоспособности и умственной активности. Как питаться, чтобы оставаться бодрым в течение дня, рассказала... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T21:07
2022-09-06T21:07
здоровье
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Переедание может провоцировать усталость, снижение работоспособности и умственной активности. Как питаться, чтобы оставаться бодрым в течение дня, рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.По ее словам, организм черпает полезную энергию из разнообразных натуральных продуктов с высокой питательной ценностью. Если такие продукты регулярно присутствуют в рационе и подвергаются минимальной термической обработке, человек чувствует себя лучше и бодрее, находится в хорошем настроении и реже болеет.Для сбалансированного питания в рацион необходимо включать сезонные овощи, фрукты и зерновые, мясо, птицу и рыбу, то есть белки и углеводы. Нельзя обойтись и без полезных жиров, которые содержатся в мясе, птице, рыбе северных морей, орехов, семян и авокадо, напомнила эксперт.С другой стороны, предупредила Королева, переедание может провоцировать усталость, снижая умственную и физическую активность.Королева добавила, что нужно отслеживать и уровень сахара в рационе, и при необходимости минимизировать его употребление."Избыток сахара повышает уровень глюкозы в составе крови. Но из-за последующего ее снижения благодаря работе инсулярного аппарата поджелудочной железы, на фоне гипогликемии происходит упадок сил, при этом снова хочется немало съесть", – резюмировала эксперт.Ранее гастроэнтеролог назвал опасные фрукты для тех, кому за 50.
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здоровье, общество, совет эксперта
Какие пищевые привычки провоцируют усталость – эксперт

Диетолог Королева: переедание приводить к снижению физической и умственной активности

21:07 06.09.2022
 
© lukinigor-12475636/pixabayБорщ
Борщ
© lukinigor-12475636/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Переедание может провоцировать усталость, снижение работоспособности и умственной активности. Как питаться, чтобы оставаться бодрым в течение дня, рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
По ее словам, организм черпает полезную энергию из разнообразных натуральных продуктов с высокой питательной ценностью. Если такие продукты регулярно присутствуют в рационе и подвергаются минимальной термической обработке, человек чувствует себя лучше и бодрее, находится в хорошем настроении и реже болеет.
Для сбалансированного питания в рацион необходимо включать сезонные овощи, фрукты и зерновые, мясо, птицу и рыбу, то есть белки и углеводы. Нельзя обойтись и без полезных жиров, которые содержатся в мясе, птице, рыбе северных морей, орехов, семян и авокадо, напомнила эксперт.
С другой стороны, предупредила Королева, переедание может провоцировать усталость, снижая умственную и физическую активность.
"При избытке одновременно поступающих продуктов усиливается кровообращение в области желудочно-кишечного тракта и в меньшей степени энергию получает головной мозг. Хочется прилечь и спокойно переварить. На усердную работу органов пищеварения действительно приходится огромная нагрузка, на что растрачивается значительное количество энергии", – цитирует специалиста "Москва 24".
Королева добавила, что нужно отслеживать и уровень сахара в рационе, и при необходимости минимизировать его употребление.
"Избыток сахара повышает уровень глюкозы в составе крови. Но из-за последующего ее снижения благодаря работе инсулярного аппарата поджелудочной железы, на фоне гипогликемии происходит упадок сил, при этом снова хочется немало съесть", – резюмировала эксперт.
Ранее гастроэнтеролог назвал опасные фрукты для тех, кому за 50.
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