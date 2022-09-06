https://crimea.ria.ru/20220906/gde-v-krymu-do-vechera-ne-budet-vody---adresa-1124414304.html

Где в Крыму до вечера не будет воды - адреса

Где в Крыму до вечера не будет воды - адреса - РИА Новости Крым, 06.09.2022

Где в Крыму до вечера не будет воды - адреса

В Симферополе и ряде других населенных пунктов Крыма во вторник не будут воды по некоторым адресам, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T10:34

2022-09-06T10:34

2022-09-06T10:34

вода в крыму

крым

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076618_0:113:1618:1023_1920x0_80_0_0_c0719f6d2caad3651ef242d96515e0b3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе и ряде других населенных пунктов Крыма во вторник не будут воды по некоторым адресам, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе до 15 часов без воды улицы З. Рухадзе, Б. Хохлова, У. Громовой, Л. Шевцовой, Г. Родионова, С. Тюленина, до 17.00 - ул. Курортная в селе Мирном.В алуштинском селе Изобильном до пяти вечера отключены абоненты по улицам Садовой, Изобильненской, Розовой, Центральной, Речной, Кузнечной, в переулках Зеленом, Кузнечном, Речном, в поселке Виноградном до 15 часов - улицы Карла Маркса, Горького, переулки Сенной и Виноградный.В Джанкое до 18.00 без воды улицы Проезжая,164, частично Оборонная, Ефремова,1А, Драгомирова, частично Дзержинского и Октябрьская. В Евпатории - Интернациональная, 132, 132-а, 134-а, 134б, 144, 146, проспект Победы 55, 55-а, улица 60 лет ВЛКСМ 26-а, 28.В Керчи до 16 часов - улица Блюхера, 13-19, 21-25, Индустриальное шоссе, 7, 7/1, 9, 9/1, 11, 13, 21, 21/1, 23, 27.В Феодосийском регионе в течение дня ограничена подача воды для абонентов села Кринички, в Ленинском районе без воды Новониколаевка и частично село Виноградное.Ранее сообщалось об аварии на водоводе, оставившей без воды шесть улиц в центре Симферополя.

https://crimea.ria.ru/20220903/na-skolko-krymu-khvatit-nakoplennoy-vody---uchenyy-1124381098.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя