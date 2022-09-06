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Где в Крыму до вечера не будет воды - адреса - РИА Новости Крым, 06.09.2022
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Где в Крыму до вечера не будет воды - адреса
Где в Крыму до вечера не будет воды - адреса - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Где в Крыму до вечера не будет воды - адреса
В Симферополе и ряде других населенных пунктов Крыма во вторник не будут воды по некоторым адресам, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T10:34
2022-09-06T10:34
вода в крыму
крым
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе и ряде других населенных пунктов Крыма во вторник не будут воды по некоторым адресам, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе до 15 часов без воды улицы З. Рухадзе, Б. Хохлова, У. Громовой, Л. Шевцовой, Г. Родионова, С. Тюленина, до 17.00 - ул. Курортная в селе Мирном.В алуштинском селе Изобильном до пяти вечера отключены абоненты по улицам Садовой, Изобильненской, Розовой, Центральной, Речной, Кузнечной, в переулках Зеленом, Кузнечном, Речном, в поселке Виноградном до 15 часов - улицы Карла Маркса, Горького, переулки Сенной и Виноградный.В Джанкое до 18.00 без воды улицы Проезжая,164, частично Оборонная, Ефремова,1А, Драгомирова, частично Дзержинского и Октябрьская. В Евпатории - Интернациональная, 132, 132-а, 134-а, 134б, 144, 146, проспект Победы 55, 55-а, улица 60 лет ВЛКСМ 26-а, 28.В Керчи до 16 часов - улица Блюхера, 13-19, 21-25, Индустриальное шоссе, 7, 7/1, 9, 9/1, 11, 13, 21, 21/1, 23, 27.В Феодосийском регионе в течение дня ограничена подача воды для абонентов села Кринички, в Ленинском районе без воды Новониколаевка и частично село Виноградное.Ранее сообщалось об аварии на водоводе, оставившей без воды шесть улиц в центре Симферополя.
https://crimea.ria.ru/20220903/na-skolko-krymu-khvatit-nakoplennoy-vody---uchenyy-1124381098.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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вода в крыму, крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Где в Крыму до вечера не будет воды - адреса

Часть Крыма во вторник без воды из-за ремонтов на сетях

10:34 06.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе и ряде других населенных пунктов Крыма во вторник не будут воды по некоторым адресам, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в Симферополе до 15 часов без воды улицы З. Рухадзе, Б. Хохлова, У. Громовой, Л. Шевцовой, Г. Родионова, С. Тюленина, до 17.00 - ул. Курортная в селе Мирном.
В алуштинском селе Изобильном до пяти вечера отключены абоненты по улицам Садовой, Изобильненской, Розовой, Центральной, Речной, Кузнечной, в переулках Зеленом, Кузнечном, Речном, в поселке Виноградном до 15 часов - улицы Карла Маркса, Горького, переулки Сенной и Виноградный.
Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 08:01Радио "Спутник в Крыму"
На сколько Крыму хватит накопленной воды - ученый
В Джанкое до 18.00 без воды улицы Проезжая,164, частично Оборонная, Ефремова,1А, Драгомирова, частично Дзержинского и Октябрьская. В Евпатории - Интернациональная, 132, 132-а, 134-а, 134б, 144, 146, проспект Победы 55, 55-а, улица 60 лет ВЛКСМ 26-а, 28.
В Керчи до 16 часов - улица Блюхера, 13-19, 21-25, Индустриальное шоссе, 7, 7/1, 9, 9/1, 11, 13, 21, 21/1, 23, 27.
В Феодосийском регионе в течение дня ограничена подача воды для абонентов села Кринички, в Ленинском районе без воды Новониколаевка и частично село Виноградное.
Ранее сообщалось об аварии на водоводе, оставившей без воды шесть улиц в центре Симферополя.
 
Вода в КрымуКрымЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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