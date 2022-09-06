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Авария оставила без воды часть Симферополя - РИА Новости Крым, 06.09.2022
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Авария оставила без воды часть Симферополя
Авария оставила без воды часть Симферополя - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Авария оставила без воды часть Симферополя
Шесть улиц в центре Симферополя остались без воды из-за аварии на сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T09:26
2022-09-06T09:26
вода в крыму
симферополь
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Шесть улиц в центре Симферополя остались без воды из-за аварии на сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.По данным предприятия "Вода Крыма", завершить ремонтные работы специалисты рассчитывают ориентировочно в 17:00.
https://crimea.ria.ru/20220904/remont-donuzlavskogo-vodovoda-zavershen-voda-napolnyaet-rezervuary-1124400964.html
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вода в крыму, симферополь, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Авария оставила без воды часть Симферополя

Центр Симферополя остался без воды из-за аварии

09:26 06.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонтные дорожные работы в Симферополе
Ремонтные дорожные работы в Симферополе - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Шесть улиц в центре Симферополя остались без воды из-за аварии на сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
Так, в зону отключения попали улицы Козлова, Тамбовская, Караимская, Субхи, Тарвацкого и частично Севастопольская. Организован подвоз питьевой воды по адресам: перекресток Севастопольская/Субхи с 9:00 до 10:00, Субхи/Караимская с 10:10 до 11:00, Субхи/Тамбовская с 11:10 до 12:00, Тамбовская/Тарвацкого с 12:10 до 13:00.
По данным предприятия "Вода Крыма", завершить ремонтные работы специалисты рассчитывают ориентировочно в 17:00.
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Вода в КрымуСимферопольЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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