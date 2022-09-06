https://crimea.ria.ru/20220906/avariya-ostavila-bez-vody-chast-simferopolya-1124412654.html

Авария оставила без воды часть Симферополя

Авария оставила без воды часть Симферополя - РИА Новости Крым, 06.09.2022

Авария оставила без воды часть Симферополя

Шесть улиц в центре Симферополя остались без воды из-за аварии на сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T09:26

2022-09-06T09:26

2022-09-06T09:26

вода в крыму

симферополь

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Шесть улиц в центре Симферополя остались без воды из-за аварии на сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.По данным предприятия "Вода Крыма", завершить ремонтные работы специалисты рассчитывают ориентировочно в 17:00.

https://crimea.ria.ru/20220904/remont-donuzlavskogo-vodovoda-zavershen-voda-napolnyaet-rezervuary-1124400964.html

симферополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, симферополь, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя